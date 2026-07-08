Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η έκθεση Titanic: An Immersive Voyage ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Γουδί, προσφέροντας μια βιωματική εμπειρία για την ιστορία του θρυλικού υπερωκεάνιου.

Οι επισκέπτες παρακολουθούν τη διαδρομή του πλοίου από την κατασκευή και την πολυτέλεια του παρθενικού ταξιδιού έως τη δραματική στιγμή της βύθισής του.

Η έκθεση χρησιμοποιεί αναπαραστάσεις χώρων, 3D προβολές και διαδραστικά στοιχεία, παρουσιάζοντας προσωπικές ιστορίες επιβατών, αυθεντικά αντικείμενα και χειρόγραφες επιστολές από το πλοίο.

Μια πρωτοποριακή εμπειρία εικονικής πραγματικότητας μεταφέρει τους επισκέπτες στον βυθό του Ατλαντικού, επιτρέποντάς τους να εξερευνήσουν τα απομεινάρια του ναυαγίου στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.

Το Titanic: An Immersive Voyage έχει σημειώσει διεθνή επιτυχία, έχοντας υποδεχθεί περισσότερους από σαράντα εκατομμύρια επισκέπτες σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Από τις 12 Οκτωβρίου, η Αθήνα επιβιβάζεται στον Τιτανικό. Στο Digital Theater Γουδί, η ιστορία του θρυλικού υπερωκεάνιου γίνεται μια immersive εμπειρία που οδηγεί τον επισκέπτη από την προσδοκία του μεγάλου ταξιδιού έως την παγωμένη σιωπή του ναυαγίου, φέρνοντας στο προσκήνιο εκείνους που έζησαν την πιο διάσημη θαλάσσια ιστορία του 20ού αιώνα.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Van Gogh: The Immersive Experience, που προσέλκυσε περισσότερους από 180.000 επισκέπτες, έρχεται η έκθεση «Titanic: An Immersive Voyage».

Advertisement

Advertisement

Η αφήγηση δεν προσεγγίζει τον Τιτανικό μόνο ως ιστορικό γεγονός. Ακολουθεί τη διαδρομή από την κατασκευή του πλοίου, την πολυτέλεια και το μεγαλείο του, έως τις προσδοκίες και τις τελευταίες στιγμές των επιβατών του: την επιβίβαση, τη λάμψη του παρθενικού ταξιδιού, την καθημερινή ζωή στο πλοίο, την αγωνία της σύγκρουσης, τη σιωπή του ναυαγίου.

Με αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, προβολές 3D, video animations, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, η εμπειρία που κινείται ανάμεσα στην ιστορική τεκμηρίωση και τη συναισθηματική αφήγηση.

Οι επισκέπτες περνούν από τις καμπίνες, τις αίθουσες και τα καταστρώματα του πλοίου, ενώ έρχονται σε επαφή με προσωπικές ιστορίες επιβατών, αυθεντικά αντικείμενα που ανασύρθηκαν μέχρι χειρόγραφες επιστολές επιβατών, που φωτίζουν την ανθρώπινη πλευρά της ιστορίας.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία της έκθεσης είναι η πρωτοποριακή εμπειρία περιήγησης μέσω VR, η οποία μεταφέρει τους επισκέπτες σε μια μοναδική εξερεύνηση του σημείου όπου βρίσκεται σήμερα το ναυάγιο του Τιτανικού, πάνω από 4 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού.

Οι επισκέπτες έχουν τη σπάνια ευκαιρία να εξερευνήσουν τα απομεινάρια του Τιτανικού όπως υπάρχουν σήμερα, σιωπηλά στον βυθό του ωκεανού. Αυτή η μοναδική εμπειρία μετατρέπει τους επισκέπτες από απλούς παρατηρητές σε ενεργούς συμμετέχοντες σε ένα από τα πιο συναρπαστικά θαλάσσια ταξίδια της ιστορίας.

Το Titanic: An Immersive Voyage έχει παρουσιαστεί ήδη σε πόλεις του εξωτερικού, προσελκύοντας περισσότερους από 40.000.000 επισκέπτες διεθνώς.

Advertisement

Info

Από 12 Οκτωβρίου

Ημέρες & ώρες



Advertisement

Δευτέρα έως Πέμπτη

13:00 & 13.30 (δυο slots εισόδου)

Παρασκευή

13.30 – 19.00 (είσοδος ανά 30′)

Σάββατο

10.00 – 20.00

Advertisement

Κυριακή

10.00 – 19.00

Τιμές Εισιτηρίων

20€ Γενική είσοδος

57€ Πακέτο 3 ατόμων (3 x 19€)

72€ Πακέτο 4 ατόμων (4 x 18€)

Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 3 ετών

Προπώληση Εισιτηρίων:

https://www.ticketservices.gr/event/titanic/

Advertisement

Advertisement