Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός του ντοκιμαντέρ «Navalny» Ντάνιελ Ρόερ, υπογράφει την ταινία «Tuner», με πρωταγωνιστές τον Λίο Γούνταλ («Bridget Jones: Mad About the Boy», «The White Lotus») και τον βετεράνο Ντάστιν Χόφμαν.

Η ιστορία ακολουθεί τον Νίκι έναν χαρισματικό νεαρό χορδιστή πιάνων, η πολλά υποσχόμενη καριέρα του οποίου στη μουσική διακόπηκε εξαιτίας μίας σπάνιας πάθησης που τον κάνει «αλλεργικό στους δυνατούς ήχους», όπως λέει σε μία σκηνή. Ο Νίκι έχει διαγνωσθεί με υπερακουσία, τη διαταραχή της ακοής που κάνει αφόρητους έως και επώδυνους τους καθημερινούς μέτριας έντασης ήχους και γι’ αυτό φορά συνεχώς ωτοασπίδες και ακουστικά ακύρωσης θορύβου.

Μαζί με τον μέντορα του, Χάρι Χόροβιτς, ο οποίος διατηρεί μία μικρή επιχείρηση κουρδίσματος πιάνων -και τον νεαρό ως μοναδικό υπάλληλο- εργάζονται στη Νέα Υόρκη, για μια σειρά από πλούσιους και αρκούντως ιδιόρρυθμους πελάτες.

Μέχρι που μια μέρα, ο Χάρι κλειδώνει κατά λάθος τα φάρμακα του στο μικρό χρηματοκιβώτιο που έχει και ζητά από τον Νίκι να το ανοίξει. Ο νεαρός χορδιστής παρακολουθεί μία σειρά διαδικτυακών «μαθημάτων» και συνειδητοποιεί την «ιδιαίτερη κλίση» του, την οποία βεβαίως, πέρα από το χρηματοκιβώτιο του Χάρι, δεν αξιοποιεί.

Όταν όμως ένα βράδυ, τον βρίσκει σε μία άδεια έπαυλη -ή τουλάχιστον, αυτό νομίζει- για να κουρδίσει το πιάνο στο οποίο την επομένη θα έπαιζε ο Μπίλι Τζόελ για μία φιλανθρωπική εκδήλωση, βρίσκεται από τη μια στιγμή στην άλλη να ανοίγει το χρηματοκιβώτιο των ιδιοκτητών που προσπαθούσαν ανεπιτυχώς να διαρρήξουν τρεις μικροκακοποιοί.

«Αν θέλεις να βγάλεις πολλά λεφτά, τηλεφώνησε μου», του λέει ο αρχηγός της συμμορίας. Στην αρχή ο Νίκι διστάζει, αλλά υποχωρεί όταν μαθαίνει ότι ο Χάρι, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή, πρέπει να πληρώσει 36.000 δολάρια για τη νοσηλεία του.

Στην υπόθεση υπάρχει και το απαιτούμενο love story μεταξύ του Νίκι και της φιλόδοξης αλλά γλυκιάς φοιτήτριας Ρούθι, η οποία σπουδάζει σύνθεση.

Συμπρωταγωνιστούν οι Χαβάνα Ρόουζ Λιου, Ζαν Ρενό, Τόβα Φέλντσου, Λιόρ Ραζ.

Η ταινία, που προβλήθηκε στα Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, Telluride, Τορόντο και Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Όσκαρ sound designer, Johnnie Burn, η δουλειά του οποίου στην ταινία «Ζώνη Ενδιαφέροντος» ήταν απλά συγκλονιστική.

Το «Tuner» θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 9 Ιουλίου.

Με πληροφορίες από Indiewire

