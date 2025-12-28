Η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό, ηθοποιός, τραγουδίστρια, σύμβολο του σεξ στα 60s και στα 70s, «απόλυτη σταρ του γαλλικού και διεθνούς κινηματογράφου», όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, απεβίωσε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών.

Μία από τις λιγότερες γνωστές πτυχές της ζωής της καλλονής η οποία τάραξε τα όνειρα της μεταπολεμικής Ευρώπης με την εμφάνιση της στην ταινία του Ροζέ Βαντίμ «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» (1956) -που λογοκρίθηκε στις ΗΠΑ και σήκωσε θύελλα αντιδράσεων- ήταν η σχέση της με τον μοναχογιό της.

Advertisement

Advertisement

Η Μπαρντό έκανε τέσσερις γάμους. Τέσσερα χρόνια μετά τον πρώτο, λαμπερό της γάμο στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων, με τον Βαντίμ, σε ηλικία μόλις 18 χρονών, χωρίζουν και έναν χρόνο αργότερα, το 1957, παίρνουν επισήμως διαζύγιο. Ήταν και οι δύο άπιστοι. «Ήξερα τι συνέβαινε και σχεδόν το περίμενα», είχε δηλώσει ο Βαντίμ. «Θα προτιμούσα πάντα να έχω μια τέτοια σύζυγο, γνωρίζοντας ότι μου είναι άπιστη, παρά να έχω μια γυναίκα που αγαπά μόνο εμένα και κανέναν άλλον».

Μετά το διαζύγιό της από τον playboy Βαντίμ, η Μπαρντό θα συνάψει σχέση με τον Ζαν-Λουί Τρεντινιάν, έναν από τους πιο θυελλώδεις έρωτές της.

Το 1959 θα γυρίσει το φιλμ «Η Μπαμπέτ Πάει στον Πόλεμο», με τον Φρανσίς Μπλανς και έναν ηθοποιό που απαίτησε η ίδια να συμπρωταγωνιστήσει, τον Ζακ Σαριέ, με τον οποίο παντρεύονται τον ίδιο χρόνο. Το 1960 η γέννηση του γιου της, Νικολά -και μοναδικού παιδιού που απέκτησε η Μπαρντό- γίνεται είδηση στον διεθνή Τύπο.

Η Μπαρντό δεν ήθελε να κρατήσει το μωρό, ωστόσο οι γονείς του Σαριέ την έπεισαν να μην διακόψει την κύηση. Ο τοκετός ήταν δύσκολος και έγινε στο σπίτι. Δεν κατάφερε να μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο εξαιτίας των παπαράτσι που βρίσκονταν έξω από την κατοικία της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Μπαρντό δεν συνδέθηκε ποτέ με τον γιο της, Νικολά, την επιμέλειά του οποίου ανέλαβε ο Σαριέ -το παιδί έζησε κυρίως με τους γονείς του πατέρα του- και το ζευγάρι χώρισε το 1962.

Η Μπαρντό είχε δηλώσει: «Δεν είμαι φτιαγμένη για μητέρα. Δεν ξέρω γιατί το πιστεύω αυτό, γιατί λατρεύω τα ζώα και αγαπώ τα παιδιά, αλλά δεν είμαι αρκετά ώριμη. Ξέρω ότι είναι φρικτό να το παραδέχομαι, όμως δεν είμαι αρκετά ώριμη για να φροντίσω ένα παιδί. Έχω ανάγκη κάποιον να φροντίζει εμένα. Λυπάμαι που απέκτησα αυτό το μωρό. Ποια θα είναι η ζωή του; Οι άνθρωποι που σήμερα κάνουν παιδιά και οικογένειες είναι τρελοί. Ζούμε σε έναν τόσο κακό κόσμο».

Advertisement

Αναφερόμενη στην ημέρα που έμαθε ότι ήταν έγκυος, η Μπαρντό θα έγραφε δεκαετίες μετά στα απομνημονεύματα της με τίτλο Initiales BB που κυκλοφόρησαν το 1997: «Κοίταξα την επίπεδη, λεπτή κοιλιά μου στον καθρέφτη σαν μια αγαπημένη φίλη, πάνω στην οποία επρόκειτο να κλείσω το καπάκι ενός φέρετρου». Σε άλλο σημείο περιέγραφε το έμβρυο που κυοφορούσε ως κάτι που έμοιαζε με «καρκινικό όγκο» που μεγάλωνε μέσα της.

Μετά τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων, ο Ζακ και ο Νικολά-Ζακ Σαριέ μήνυσαν την Μπαρντό για τα προσβλητικά σχόλια της.

«Δεν μεγάλωσα τον Νικολά επειδή χρειαζόμουν υποστήριξη, ρίζες», είχε δηλώσει η Μπαρντό, σύμφωνα με το People. «Δεν μπορούσα να είμαι οι ρίζες του Νικολά επειδή ήμουν εντελώς ξεριζωμένη, χωρίς ισορροπία, χαμένη σε αυτόν τον τρελό κόσμο». Στο βιβλίο, αποκάλυψε επίσης ότι έκανε απόπειρα αυτοκτονίας επειδή ο Σαριέ της απαγόρευσε να παίζει, ώστε να μπορέσει να αποκτήσει το μωρό τους.

Advertisement

«Ήθελα να απελευθερωθώ -με κάθε έννοια της λέξης- ήθελα και δεν μπορούσα, επειδή ήμουν αιχμάλωτη του πολύ διάσημου ονόματός μου και της κτητικής φύσης του Ζακ, αιχμάλωτη του σώματός μου, του προσώπου μου, του παιδιού μου», έγραψε.

Το 1997, ο Σαριέ έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αφηγείται τη δική του εκδοχή της σχέσης τους, με τίτλο «Η απάντησή μου στην Μπριζίτ Μπαρντό». «Δίνοντάς της τη δική μου εκδοχή των γεγονότων, της κάνω μια μεγάλη χάρη», είχε πει ο Σαριέ -ο οποίος πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2025- σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph. «Κατά κάποιο τρόπο, την αποκαθιστώ. Η πραγματικότητα της αγάπης της για τον Νικολά, που επιβεβαιώνεται από τα γράμματα που κράτησα, την τιμά πολύ περισσότερο από τις φρικαλεότητες που έγραψε».

Η Μπαρντό είχε κάποια επαφή με τον γιο της. Ωστόσο, είχε δώσει μια υπόσχεση. Τον Ιούνιο του 2024, το γαλλικό περιοδικό Paris Match δημοσίευσε ένα ειδικό τεύχος αφιερωμένο στον Μπαρντό. Σε αυτό, αποκάλυψε γιατί δεν μιλούσε δημόσια για τον 64χρονο πλέον γιο της, αναφέροντας σύμφωνα με το Le Point, ότι του είχε υποσχεθεί πως δεν θα μιλούσε πια για αυτόν σε συνεντεύξεις.

Advertisement

Η Μπαρντό είχε αποκτήσει δύο εγγονές από τον γιο της και τρία δισέγγονα. «Ναι, είμαι η προγιαγιά τριών μικρών Νορβηγών που δεν μιλούν γαλλικά και τα οποία σπάνια βλέπω», είχε δηλώσει στη συνέντευξη, φράση που είχε χρησιμοποιήσει αρκετές φορές στο παρελθόν, η οποία ωστόσο υποδηλώνει ότι τα έχει συναντήσει τουλάχιστον μία φορά.