Η Μπριζίτ Μπαρντό, το πρόσωπο-σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής του γαλλικού σινεμά και της ποπ κουλτούρας, πέθανε από καρκίνο, όπως αποκάλυψε ο σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, σε συνέντευξή του στο Paris Match. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου 2025, σε ηλικία 91 ετών, στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, με τον οποίο η Μπαρντό ήταν παντρεμένη για περισσότερα από 30 χρόνια, η διάσημη ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου. «Είχε αντέξει πολύ καλά τις δύο επεμβάσεις για να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος, που τελικά την πήρε από κοντά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Reuters/ Η άφιξη της Μαρίν Λε Πεν στην κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό

Reuters/Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό

Η αποκάλυψη έρχεται λίγες ώρες πριν από την κηδεία της, η οποία πραγματοποιείται σήμερα στο Σεν Τροπέ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελετή περιλαμβάνει ιδιωτική λειτουργία σε εκκλησία της πόλης, ενώ έχει προβλεφθεί και δημόσιος αποχαιρετισμός, με τη μετάδοση της τελετής σε μεγάλες οθόνες σε σημεία της περιοχής, ώστε να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν όσοι θέλουν να πουν το δικό τους «αντίο».

Η Μπαρντό, που έγινε παγκόσμιο σύμβολο λάμψης και απελευθέρωσης στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και στα ’60s, είχε αποσυρθεί νωρίς από τον κινηματογράφο, επιλέγοντας μια δεύτερη ζωή μακριά από κάμερες. Μετά την αποχώρησή της από την υποκριτική, αφοσιώθηκε με πάθος στην υπεράσπιση των ζώων, συνδέοντας το όνομά της για δεκαετίες με τον ακτιβισμό και τη δράση του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό.

Reuters/Η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό

Reuters/Η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό

Reuters/Θαυμαστές της σπουδαίας ηθοποιού τιμούν την μνήμη της στο Σεν Τροπέ

Παρότι ο θάνατός της είχε ανακοινωθεί στα τέλη Δεκεμβρίου, η αιτία δεν είχε γίνει δημόσια γνωστή από την πρώτη στιγμή. Το τελευταίο διάστημα, πάντως, υπήρχαν αναφορές για προβλήματα υγείας και νοσηλείες, που τροφοδοτούσαν ανησυχία γύρω από την κατάσταση της.

Το Σεν Τροπέ, μια πόλη η οποία, με έναν τρόπο, «σφράγισε» την εικόνα της στη συλλογική μνήμη, ετοιμάζεται να την αποχαιρετήσει, με μια τελετή που συνδυάζει το ιδιωτικό πένθος με μια δημόσια, σχεδόν κινηματογραφική, αυλαία. Κι ίσως αυτό να είναι το πιο ταιριαστό τέλος για μια γυναίκα που έμαθε στον κόσμο τι σημαίνει να είσαι μύθος, όσο ζεις – και να παραμένεις μύθος, όταν φεύγεις.