Η Μπριζίτ Μπαρντό, θρύλος της οθόνης, τραγουδίστρια και sex symbol των 60s και 70s, απεβίωσε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου σε ηλικία 91 ετών.

Για πολλούς –ανάμεσά τους και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν–, η Μπριζίτ Μπαρντό υπήρξε η «απόλυτη σταρ του γαλλικού και διεθνούς κινηματογράφου». Με την παρουσία της άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της μεγάλης οθόνης, πρωταγωνιστώντας σε παραγωγές που την καθιέρωσαν και την έκαναν παγκοσμίως διάσημη.

Η HuffPost επιλέγει πέντε ταινίες που σφράγισαν όχι μόνο την κινηματογραφική της διαδρομή, αλλά και τη θέση της στη διεθνή σκηνή.

«Et dieu créa la femme» (Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα, 1956)

Η ταινία του Ροζέ Βαντίμ αποτέλεσε το έργο που εκτόξευσε τη Μπριζίτ Μπαρντό στη διεθνή σκηνή. Στον ρόλο της αισθησιακής και ανυπότακτης Ζιλιέτ, η Μπαρντό ενσάρκωσε ένα νέο, προκλητικό γυναικείο πρότυπο. Η φυσικότητα και η ερωτική της παρουσία προκάλεσαν σκάνδαλο αλλά και παγκόσμιο θαυμασμό. Το φιλμ σηματοδότησε μια ριζική αλλαγή στην απεικόνιση της γυναικείας φιγούρας στο ευρωπαϊκό σινεμά.

«Une Parisienne» (Η Παριζιάνα, 1957)

Σε αυτή την ανάλαφρη κωμωδία του Μισέλ Μπουαρόν, η Μπριζίτ Μπαρντό εμφανίζεται σε έναν πιο παιχνιδιάρικο και κομψό ρόλο. Υποδύεται μια νεαρή Παριζιάνα η οποία μπλέκεται στον κόσμο της πολιτικής και της υψηλής κοινωνίας με την ταινία να αναδεικνύει τη γοητευτική και κωμική πλευρά της ηθοποιού. Παράλληλα, ενίσχυσε την εικόνα της ως σύμβολο του παριζιάνικου στυλ.

«En cas de malheur» (Υβέτ, το κορίτσι της ακολασίας, 1958)

Σε σκηνοθεσία Κλοντ Οτάν Λαρά, η Μπαρντό πρωταγωνιστεί σε ένα σκοτεινό, δραματικό έργο. Ενσαρκώνει μια νεαρή γυναίκα από τα λαϊκά στρώματα, παγιδευμένη σε μια καταστροφική σχέση. Η ερμηνεία της αποκαλύπτει μια πιο ώριμη και δραματική πλευρά της, ενώ μέσα αυτής της ταινίας κατάφερε να ξεπεράσει το ρόλο που της είχε αποδωθεί ως απλά σύμβολο του σεξ.

«La Vérité» (Όσα δεν έσβησε ο άνεμος, 1960)

Το δικαστικό δράμα του Ανρί Ζορζ Κλουζό θεωρείται μία από τις κορυφαίες ερμηνείες της Μπριζίτ Μπαρντό. Στον ρόλο μιας νεαρής γυναίκας η οποία δικάζεται για φόνο, η ηθοποιός δίνει μια έντονα φορτισμένη και απαιτητική ερμηνεία. Η ταινία σχολιάζει την κοινωνική υποκρισία και την ηθική καταδίκη με τον Κλουζό να καθοδηγεί τη Μπαρντό σε μια από τις πιο σοβαρές στιγμές της καριέρας της.

«Le Mépris»‎‎ (Η περιφρόνηση, 1963)

Σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Γάλλου κινηματογραφιστή, Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, η Μπριζίτ Μπαρντό συμμετέχει σε ένα από τα αριστουργήματα της Νουβέλ Βαγκ (Nouvelle Vague). Υποδύεται μια γυναίκα η οποία απομακρύνεται συναισθηματικά από τον σύζυγό της, σε μια ιστορία γεμάτη υπαρξιακή ένταση. Η ταινία αποτελεί σταθμό τόσο για τον Γκοντάρ όσο και για τη φιλμογραφία της.

