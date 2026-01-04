Το φιλανθρωπικό ίδρυμα που ίδρυσε η Μπριζίτ Μπαρντό εξέδωσε προειδοποίηση σχετικά με fake προϊόντα που φέρονται να χρηματοδοτούν το έργο του, μετά τον θάνατο της Γαλλίδας ηθοποιού.

Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί για «χονδροειδείς κατασκευές» που διαφημίζονται στο διαδίκτυο, συνοδευόμενες από ισχυρισμούς ότι τα έσοδα θα διατεθούν για την υποστήριξη της φιλοζωικής του δράσης.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε εμπλέκεται σε «αυτές τις φερόμενες παράνομες προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων», τονίζοντας σε ανακοίνωσή του: «Όλοι καλούνται να σεβαστούν τη μνήμη της εκλιπούσας».

Η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε την περασμένη Κυριακή σε ηλικία 91 ετών. Αφού επαναπροσδιόρισε τον γαλλικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 1950 και αναδείχθηκε σε σύμβολο σεξουαλικής απελευθέρωσης, εγκατέλειψε την υποκριτική για να αφιερώσει τη ζωή της στην προστασία των ζώων.

Ωστόσο, στα τελευταία χρόνια της ζωής της, η ηθοποιός που μετατράπηκε σε ακτιβίστρια προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω μιας σειράς δηλώσεων για τους μουσουλμάνους, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και το κίνημα #MeToo. Για υποκίνηση φυλετικού μίσους καταδικάστηκε σε χρηματικά πρόστιμα πέντε φορές.

Ο θάνατός της προκάλεσε κύμα συγκίνησης στη Γαλλία, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι το έθνος πενθεί «έναν θρύλο του αιώνα».

«Οι ταινίες της, η φωνή της, η εκθαμβωτική της δόξα, τα αρχικά της, οι λύπες της, το γενναιόδωρο πάθος της για τα ζώα, το πρόσωπό της που έγινε Μαριάν, η Μπριζίτ Μπαρντό ενσάρκωσε μια ζωή ελευθερίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό καταγγέλλει ότι διαδικτυακοί απατεώνες εκμεταλλεύονται την εμβληματική της εικόνα για «χυδαίες και απεχθείς απόπειρες εκμετάλλευσης της κληρονομιάς της».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει παρατηρηθεί «η διάδοση στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφορών πώλησης φωτογραφιών, μοντάζ με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και κάθε είδους υλικού» που αναπαράγει την εικόνα της, ακόμη και «σε κατασκευασμένες καταστάσεις».

«Πρόκειται για χονδροειδείς κατασκευές, παράνομες προσφορές και πωλήσεις, καθώς και για δήθεν καμπάνιες συγκέντρωσης χρημάτων που ουδέποτε έλαβαν την έγκριση του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό, το οποίο δεν μπορεί να ανεχθεί τέτοιες απάτες», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Σαββάτου.

Η Μπαρντό πρωταγωνίστησε σε σχεδόν 50 ταινίες, μεταξύ των οποίων τα And God Created Woman και Contempt, διαμορφώνοντας τάσεις στη μόδα με τα ατημέλητα ξανθά μαλλιά και το έντονο eyeliner, πριν γίνει το πρότυπο για τη Μαριάν, το προσωποποιημένο σύμβολο της Γαλλίας.

Αποσύρθηκε από την υποκριτική το 1973, σε ηλικία 39 ετών, δηλώνοντας: «Έδωσα τη νιότη και την ομορφιά μου στους άνδρες, δίνω τη σοφία και την εμπειρία μου στα ζώα». Δεκατρία χρόνια αργότερα ίδρυσε το ίδρυμα για τα δικαιώματα των ζώων που φέρει το όνομά της.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Σεν-Τροπέ της νότιας Γαλλίας, όπου έζησε επί δεκαετίες, σε νεκροταφείο με θέα το σπίτι της και τη Μεσόγειο.

Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι η ταφή θα είναι ιδιωτική, «χωρίς επισημότητες» και «χωρίς φανφάρες», σε πλήρη αρμονία με το πνεύμα της.

