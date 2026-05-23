Η Jessie J μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερα προσωπική και συγκινητική είδηση, αποκαλύπτοντας ότι πλέον είναι «καθαρή» από καρκίνο, σχεδόν έναν χρόνο μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο του μαστού.

Η τραγουδίστρια ανάρτησε στο Instagram ένα βίντεο από τη στιγμή που περίμενε τα αποτελέσματα της ετήσιας μαγνητικής της εξέτασης, γράφοντας στη λεζάντα: «Τα αποτελέσματα βγήκαν και είμαι cancer free!», συνοδεύοντας τη δημοσίευση με emojis δακρύων.

Σε δεύτερη ανάρτησή της, η Jessie J εξομολογήθηκε: «Έκλαψα με λυγμούς για ώρες και μετά ένιωσα σαν να πήρα την πρώτη πραγματική ανάσα έπειτα από έναν χρόνο».

Η Jessie J είχε γνωστοποιήσει δημόσια τη διάγνωσή της τον Ιούνιο του 2025, εξηγώντας τότε ότι επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της τόσο για να μπορέσει η ίδια να διαχειριστεί ψυχολογικά την κατάσταση όσο και για να στηρίξει ανθρώπους που βιώνουν παρόμοιες δυσκολίες.

Λίγο αργότερα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ τον Αύγουστο του ίδιου έτους αναγκάστηκε να ακυρώσει προγραμματισμένες εμφανίσεις, ώστε να συνεχίσει τη θεραπεία της.

Η τραγουδίστρια, η οποία έγινε μητέρα το 2023, είχε δηλώσει τότε πως η περιπέτεια με την υγεία της τής χάρισε «μια εντελώς διαφορετική οπτική για τη ζωή», ενώ είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στους θαυμαστές της: «Χρειάζομαι χρόνο να το επεξεργαστώ και να μιλήσω γι’ αυτό. Και χρειάζομαι μια αγκαλιά».

Τα τελευταία χρόνια, η Jessie J έχει αναφερθεί αρκετές φορές δημόσια στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε από μικρή ηλικία. Όταν ήταν παιδί είχε διαγνωστεί με καρδιοπάθεια, ενώ στην εφηβεία υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Το 2020 έχασε προσωρινά την ακοή της εξαιτίας της νόσου Ménière’s disease, ενώ το 2024 αποκάλυψε πως διαγνώστηκε επίσης με ADHD και OCD.

Παρά τις δυσκολίες που έχει περάσει, η ίδια έχει τονίσει ότι καμία δοκιμασία δεν κατάφερε να τη «λυγίσει», δηλώνοντας: «Πιστεύω ότι όλα όσα έχω περάσει είναι για να μπορώ να βοηθάω άλλους ανθρώπους, ακόμη κι αν αυτό γίνεται μέσα από τα τραγούδια μου».