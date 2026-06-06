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Ο Ντέιβιντ Μπάροουζ βρίσκεται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας για ένα φρικτό έγκλημα που δεν διέπραξε. «Εκτίω ποινή ισόβιας κάθειρξης επειδή σκότωσα τον μικρό μου γιο. Το θέμα είναι ότι δεν το έκανα», όπως λέει στο τρέιλερ ο Σαμ Γουόρθινγκτον που αναλαμβάνει τον ρόλο.

Μέχρι που πέντε χρόνια μετά, η Ρέιτσελ, η μικρότερη αδελφή της πρώην συζύγου του η οποία είναι δημοσιογράφος, του δείχνει στο επισκεπτήριο μία πρόσφατη φωτογραφία που τράβηξε ένας φίλος σε πάρκο. Στο βάθος διακρίνεται ένα αγόρι που φαίνεται ότι είναι ο γιος του, Μάθιου.

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Πιστεύοντας ότι το παιδί είναι ακόμη ζωντανό, ο καταβεβλημένος από τη θλίψη Ντέιβιντ, επιχειρεί την απόδραση του. Θέλει να βρει τον γιο του, να ανακαλύψει τι πραγματικά συνέβη και να καθαρίσει το όνομά του. Με την αστυνομία να τον καταδιώκει και το FBI να παρακολουθεί κάθε του κίνηση -το τρέιλερ αποκαλύπτει δυνατές σκηνές ανθρωποκυνηγητού- ο Ντέιβιντ ξετυλίγει το νήμα, με τη βοήθεια της Ρέιτσελ και του πρώην συντρόφου της, Χέιντεν. Αυτό που βρίσκεται στην άλλη άκρη είναι ένα σκοτεινό μυστικό.

Η νέα μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων που κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 18 Ιουνίου, αποτελεί μεταφορά στην μικρή οθόνη του ομότιτλου μυθιστορήματος του Χάρλαν Κόμπεν, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την πλατφόρμα που ξεκίνησε το 2017. Ο Κόμπεν έχει υπογράψει περισσότερα από 35 μυθιστορήματα, τα οποία έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 80 εκατομμύρια αντίτυπα. Ωστόσο, τα βιβλία του δεν μιλούν πρωτίστως για το έγκλημα, αλλά για όσα αφήνει πίσω του: Την απώλεια, το πένθος, την ενοχή και την ανάγκη να πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος.

Συμπρωταγωνιστούν η Μπριτ Λόουερ -γνωστή από την σειρά «Severance»- και ο Μίλο Βεντιμίλια.

Με πληροφορίες από Variety, Netflix Tudum