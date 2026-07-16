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Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Netflix το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «The Whisper Man», με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μισέλ Μόναχαν και Άνταμ Σκοτ.

Το σενάριο βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Άλεξ Νορθ, το οποίο κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2019 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία, ενώ ήδη έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες.

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Η αφήγηση ακολουθεί «έναν χήρο συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων ο οποίος, όταν ο οκτάχρονος γιος του πέφτει θύμα απαγωγής, αναζητά βοήθεια από τον αποξενωμένο πατέρα του, έναν συνταξιούχο πρώην αστυνομικό. Στην πορεία ωστόσο, ανακαλύπτει ότι η απαγωγή του παιδιού του συνδέεται άμεσα με μια παλιά υπόθεση ενός καταδικασμένου κατά συρροή δολοφόνου, γνωστού ως ”The Whisper Man”».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Άσκροφτ (The Rule of Jenny Pen). Το καστ συμπληρώνουν οι Χάμις Λίνκλεϊτερ, Όουεν Τιγκ και Γουίλ Μπριλ. Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 28 Αυγούστου.

Το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Bell με τίτλο «Ο Ψιθυριστής» (μετάφραση Βεατρίκη Κάντζολα Σαμπατάκου). Συντετριμμένος ακόμα από το θάνατο της γυναίκας του, ο Τομ Κένεντι μετακομίζει, μαζί με το γιο του, τον μικρό Τζέικ, στο γαλήνιο χωριουδάκι Φέδερμπανκ, αναζητώντας μια καινούργια αρχή. Αλλά το Φέδερμπανκ κρύβει ένα σκοτεινό παρελθόν. Πριν από είκοσι χρόνια, ένας διεστραμμένος δολοφόνος απήγαγε και σκότωσε πέντε μικρά αγόρια. Μέχρι να συλληφθεί τελικά, ο δολοφόνος ήταν γνωστός ως «ο Ψιθυριστής». Φυσικά, ο Τομ και ο Τζέικ δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν για μια τόσο παλιά ιστορία καθώς προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα τους ζωή και στο καινούργιο τους σπίτι. Μόνο που τώρα αγνοείται άλλο ένα αγόρι. Και μετά ο Τζέικ αρχίζει να φέρεται παράξενα. Λέει ότι ακούει ψιθύρους στο παράθυρό του… (Από τη σύνοψη του βιβλίου).