Στιγμιότυπο από τον θεατρικό μονόλογο «Every Brilliant Thing» που παρουσίασε στο Hudson Theater της Νέας Υόρκης. Φωτογραφία Reuters

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Οικοδέσποινα της 78ης τελετής απονομής των Βραβείων Emmy, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Peacock του Λος Άντζελες, θα είναι η πρωταγωνίστρια του «Law & Order: SVU», Μαρίσκα Χάργκιτεϊ, μία από τις μεγαλύτερες σταρ του δικτύου NBC.

Με την επιλογή αυτή γίνεται η πρώτη γυναίκα που παρουσιάζει τα Emmy εδώ και 15 χρόνια, από το 2011, όταν η Jane Lynch είχε αναλάβει την παρουσίαση για λογαριασμό του Fox και μόλις η τέταρτη στον 21ο αιώνα.

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«Είναι μεγάλη μου τιμή να παρουσιάσω την 78η τελετή απονομής των Bραβείων Emmy, την χρονιά που το αγαπημένο μου NBC γιορτάζει τα 100ά του γενέθλια και να τιμήσω αυτή την εξαιρετική κοινότητα δημιουργών», δήλωσε η Χάργκιτεϊ. «Είτε πρόκειται για ηθοποιό είτε για σκηνοθέτη, ενδυματολόγο ή σχεδιαστή ήχου, είμαστε όλοι πολύ προνομιούχοι που συμμετέχουμε στη δημιουργία τηλεοπτικών προγραμμάτων που μας ενώνουν. Ανεξάρτητα από το πώς, πού ή πότε τα βλέπουμε, είμαστε μαζί στο γέλιο, στα δάκρυα, στην αγάπη για τις ιστορίες και στην ανυπομονησία για να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια», συμπλήρωσε.

Η Μαρίσκα Χάργκιτεϊ -κόρη της ηθοποιού- Τζέιν Μάνσφιλντ- η οποία έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ με τον μονόλογο «Every Brilliant Thing», απέσπασε το 2006 απέσπασε το Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά για το «Law & Order: SVU», ενώ υπήρξε υποψήφια στην ίδια κατηγορία οκτώ συνεχόμενες φορές, από το 2004 έως το 2011.

Το 2017 τιμήθηκε επίσης με το News & Documentary Emmy, ως παραγωγός του ντοκιμαντέρ «I Am Evidence», το οποίο κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ εκείνης της χρονιάς.

Πέρυσι εμφανίστηκε στην τελετή των Emmy στο πλαίσιο του αφιερώματος για τα 35 χρόνια του τηλεοπτικού σύμπαντος του «Law & Order», ενώ έχει απονείμει βραβεία στην ίδια διοργάνωση πολλές φορές στο παρελθόν, μεταξύ αυτών και στην περσινή τελετή.

Με πληροφορίες από Variety