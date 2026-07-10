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«Είμαστε οι Χάριγκαν! Δεν μας ξέρετε ακόμα; Τότε ψάξτε μας στο Google!». Η δεύτερη σεζόν του crime drama «MobLand» θα κάνει πρεμιέρα στο Paramount+ στις 18 Σεπτεμβρίου, με την πλατφόρμα να δίνει παράλληλα στη δημοσιότητα και το πρώτο teaser της νέας σεζόν.

Η ανακοίνωση της ημερομηνίας προβολής έρχεται λίγο μετά τις πληροφορίες ότι ο Τομ Χάρντι θα επιστρέψει και για τον τρίτο κύκλο της σειράς, παρά τη ρήξη που είχε προηγηθεί με τους παραγωγούς και είχε οδηγήσει στην προσωρινή αποχώρησή του. Ωστόσο, πρόσφατη συνάντηση του με τους επικεφαλής της παραγωγής στο Λονδίνο φαίνεται πως γεφύρωσε τις διαφορές, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του.

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Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της δεύτερης σεζόν, οι Χάριγκαν θα παλέψουν να διατηρήσουν ένα ενιαίο μέτωπο, καθώς νέοι αντίπαλοι απειλούν τη διαλυμένη πλέον εγκληματική τους αυτοκρατορία. Την ίδια στιγμή, ο Χάρι Ντα Σόουζα (Τομ Χάρντι), ο πανέξυπνος και αδίστακτος άνθρωπος που αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες υποθέσεις της οικογένειας, θα κληθεί να ισορροπήσει σε τεντωμένο σχοινί, καθώς οι ενδοοικογενειακές εντάσεις κορυφώνονται. Με τη βία να εισβάλλει σε κάθε πτυχή της ζωής τους, οι συμμαχίες καταρρέουν, η ασφάλεια αποδεικνύεται πρόσκαιρη και η μάχη για την εξουσία δεν αφήνει κανένα περιθώριο για έλεος.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Πιρς Μπρόσναν στον ρόλο του Ιρλανδού γκάνγκστερ και αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Κόνραντ Χάριγκαν, Έλεν Μίρεν που υποδύεται την αδίστακτη σύζυγο και συνοδοιπόρο του Μέιβ, Πάντι Κονσιντάιν, Τζόαν Φρόγκατ, Λάρα Πάλβερ, Άνσον Μπουν, Μαντίπ Ντίλον, Τζάσμιν Τζόμπσον, Τέντι Άλεν, Έμετ Τζ. Σκάνλαν, Τζόνι Φλιν, Οφέλια Λόβιμποντ, Τζάνετ ΜακΤίρ και Τόμπι Τζόουνς.

Η πρώτη σεζόν ήταν επιτυχία για το Paramount+, καθώς το «MobLand» αναδείχτηκε στη δεύτερη καλύτερη κυκλοφορία του streamer για πρωτότυπη σειρά μετά το «Landman».

Με πληροφορίες από Variety, Deadline