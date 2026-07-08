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Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η ιατρική σειρά «The Pitt» προηγείται στα φετινά βραβεία Emmy με 25 υποψηφιότητες, ακολουθούμενη από τη σειρά «Hacks» που συγκέντρωσε 24 υποψηφιότητες.
- Το «Widow's Bay» και το «Pluribus» έλαβαν 19 και 18 υποψηφιότητες αντίστοιχα, ενώ η δεύτερη σεζόν του «Beef» κυριαρχεί στην κατηγορία των μίνι σειρών.
- Συνολικά υποβλήθηκαν 555 συμμετοχές για τις φετινές βραβεύσεις, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 7,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.
- Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες με παρουσιάστρια τη Μαρίσκα Χάργκιτεϊ και ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.
Η επιτυχημένη ιατρική σειρά του HBO Max «The Pitt», βρίσκεται στην κορυφή της φετινής κούρσας για τα Βραβεία Emmy, οι υποψηφιότητες των οποίων ανακοινώθηκαν στις 8 Ιουλίου. Συνολικά 25 υποψηφιότητες απέσπασε η πολυσυζητημένη σειρά, μεταξύ των οποίων στην κατηγορία Καλύτερη Δραματική Σειρά και 13 υποψηφιότητες ερμηνείας, με τον πρωταγωνιστή Νόα Γουάιλ να διεκδικεί το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου.
Η σειρά -που πέρυσι απέσπασε το Emmy Καλύτερης Δραματικής Σειράς- σχεδόν διπλασίασε φέτος τις υποψηφιότητες. Πέρυσι είχε λάβει 13.
Ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής, ακόμη ένα δυνατό «χαρτί» του HBO Max, το «Hacks» με 24 υποψηφιότητες για τον πέμπτο κύκλο του, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για κωμική σειρά, καθώς ξεπέρασε τις σειρές «The Bear» και «The Studio» που είχαν συγκεντρώσει από 23 υποψηφιότητες η καθεμία. Η πρωταγωνίστρια του «Hacks», Τζιν Σμαρτ βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από το πέμπτο της Emmy για την ερμηνεία της στη σειρά και το όγδοο συνολικά στην καριέρα της. Αν τα καταφέρει θα βρεθεί στην κορυφή της λίστας των ηθοποιών με τα περισσότερα Emmy ερμηνείας.
Εξαιρετική ήταν και η επίδοση του νέου horror comedy «Widow’s Bay» του Apple TV+ που εξασφάλισε 19 υποψηφιότητες, όπως και της σειράς μυστηρίου, επίσης του Apple TV+, «Pluribus» που έλαβε 18 υποψηφιότητες.
Πρώτη στις μίνι σειρές αναδείχθηκε η δεύτερη σεζόν του «Beef» του Netflix με 16 υποψηφιότητες.
Ξεχωριστή στιγμή ήταν η ανακοίνωση της μετά θάνατον υποψηφιότητας του Ρομπ Ράινερ για την γκεστ εμφάνιση του στην κωμική σειρά «The Bear».
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Όσον αφορά τις εκπλήξεις, η τελευταία σεζόν του «Stranger Things» έμεινε εκτός στην κατηγορία Καλύτερης Δραματικής Σειράς, το πρίκουελ του Game of Thrones «A Knight of the Seven Kingdoms» έλαβε 9 υποψηφιότητες, αλλά καμία στις κατηγορίες ερμηνείας, όπως και η Σίντνεϊ Σουίνι -πρωταγωνίστρια στην τρίτη σεζόν του «Euphoria»- που μπορεί να συζητήθηκε έντονα, αλλά δεν απέσπασε υποψηφιότητα, σε αντίθεση με τη Ζεντάγια που έλαβε υποψηφιότητα για την ερμηνεία της στην ίδια σειρά.
Συνολικά, υποβλήθηκαν 555 συμμετοχές στις 14 βασικές κατηγορίες, αριθμός μειωμένος κατά 7,5% σε σχέση με τις 600 συμμετοχές της περσινής χρονιάς.
Η τελετή απονομής των φετινών Emmy θα μεταδοθεί από το NBC και το Peacock, ζωντανά από το Peacock Theatre του Λος Άντζελες, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με οικοδέσποινα την Μαρίσκα Χάργκιτεϊ, πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια μετά από 15 χρόνια.
Καλύτερη δραματική σειρά
The Diplomat
The Gilded Age
A Knight of the Seven Kingdoms
Paradise
The Pitt
Pluribus
Slow Horses
Your Friends and Neighbors
Καλύτερη κωμική σειρά
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Margo’s Got Money Troubles
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
Shrinking
Widow’s Bay
Καλύτερη μίνι σειρά
All Her Fault
The Beast in Me
Beef
DTF St. Louis
Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά
Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Paradise
Γκάρι Όλντμαν, Slow Horses
Μαρκ Ράφαλο, Task
Ρούφους Σιούελ, The Diplomat
Νόα Γουάιλ, The Pitt
Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά
Κάρι Κουν, The Gilded Age
Τσέις Ινφίνιτι, The Testaments
Κέρι Ράσελ, The Diplomat
Ρία Σίχορν, Pluribus
Zendaya, Euphoria
Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά
Γιαχία Αμπντούλ Ματίν, Wonder Man
Στιβ Καρέλ, Rooster
Μάθιου Ρις, Widow’s Bay
Τζέισον Σίγκελ, Shrinking
Μάρτιν Σορτ, Only Murders in the Building
Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά
Κουίντα Μπράνσον, Abbott Elementary
Άγιο Εντεμπίρι, The Bear
Έλ Φάνινγκ, Margo’s Got Money Troubles
Λίζα Κούντροου, Mon Comeback
Τζιν Σμαρτ, Hacks
Με πληροφορίες από Variety, Hollywood Reporter, Deadline