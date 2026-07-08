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Το «Widow's Bay» και το «Pluribus» έλαβαν 19 και 18 υποψηφιότητες αντίστοιχα, ενώ η δεύτερη σεζόν του «Beef» κυριαρχεί στην κατηγορία των μίνι σειρών.

Συνολικά υποβλήθηκαν 555 συμμετοχές για τις φετινές βραβεύσεις, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 7,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες με παρουσιάστρια τη Μαρίσκα Χάργκιτεϊ και ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

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Η επιτυχημένη ιατρική σειρά του HBO Max «The Pitt», βρίσκεται στην κορυφή της φετινής κούρσας για τα Βραβεία Emmy, οι υποψηφιότητες των οποίων ανακοινώθηκαν στις 8 Ιουλίου. Συνολικά 25 υποψηφιότητες απέσπασε η πολυσυζητημένη σειρά, μεταξύ των οποίων στην κατηγορία Καλύτερη Δραματική Σειρά και 13 υποψηφιότητες ερμηνείας, με τον πρωταγωνιστή Νόα Γουάιλ να διεκδικεί το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Η σειρά -που πέρυσι απέσπασε το Emmy Καλύτερης Δραματικής Σειράς- σχεδόν διπλασίασε φέτος τις υποψηφιότητες. Πέρυσι είχε λάβει 13.

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Ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής, ακόμη ένα δυνατό «χαρτί» του HBO Max, το «Hacks» με 24 υποψηφιότητες για τον πέμπτο κύκλο του, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για κωμική σειρά, καθώς ξεπέρασε τις σειρές «The Bear» και «The Studio» που είχαν συγκεντρώσει από 23 υποψηφιότητες η καθεμία. Η πρωταγωνίστρια του «Hacks», Τζιν Σμαρτ βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από το πέμπτο της Emmy για την ερμηνεία της στη σειρά και το όγδοο συνολικά στην καριέρα της. Αν τα καταφέρει θα βρεθεί στην κορυφή της λίστας των ηθοποιών με τα περισσότερα Emmy ερμηνείας.

Εξαιρετική ήταν και η επίδοση του νέου horror comedy «Widow’s Bay» του Apple TV+ που εξασφάλισε 19 υποψηφιότητες, όπως και της σειράς μυστηρίου, επίσης του Apple TV+, «Pluribus» που έλαβε 18 υποψηφιότητες.

Πρώτη στις μίνι σειρές αναδείχθηκε η δεύτερη σεζόν του «Beef» του Netflix με 16 υποψηφιότητες.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν η ανακοίνωση της μετά θάνατον υποψηφιότητας του Ρομπ Ράινερ για την γκεστ εμφάνιση του στην κωμική σειρά «The Bear».

Όσον αφορά τις εκπλήξεις, η τελευταία σεζόν του «Stranger Things» έμεινε εκτός στην κατηγορία Καλύτερης Δραματικής Σειράς, το πρίκουελ του Game of Thrones «A Knight of the Seven Kingdoms» έλαβε 9 υποψηφιότητες, αλλά καμία στις κατηγορίες ερμηνείας, όπως και η Σίντνεϊ Σουίνι -πρωταγωνίστρια στην τρίτη σεζόν του «Euphoria»- που μπορεί να συζητήθηκε έντονα, αλλά δεν απέσπασε υποψηφιότητα, σε αντίθεση με τη Ζεντάγια που έλαβε υποψηφιότητα για την ερμηνεία της στην ίδια σειρά.

Συνολικά, υποβλήθηκαν 555 συμμετοχές στις 14 βασικές κατηγορίες, αριθμός μειωμένος κατά 7,5% σε σχέση με τις 600 συμμετοχές της περσινής χρονιάς.

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Η τελετή απονομής των φετινών Emmy θα μεταδοθεί από το NBC και το Peacock, ζωντανά από το Peacock Theatre του Λος Άντζελες, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με οικοδέσποινα την Μαρίσκα Χάργκιτεϊ, πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια μετά από 15 χρόνια.

Καλύτερη δραματική σειρά

The Diplomat

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The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

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The Pitt

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Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

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Καλύτερη κωμική σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money ⁠Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

Καλύτερη μίνι σειρά

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Paradise

Γκάρι Όλντμαν, Slow Horses

Μαρκ Ράφαλο, Task

Ρούφους Σιούελ, The Diplomat

Νόα Γουάιλ, The Pitt

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά

Κάρι Κουν, The Gilded Age

Τσέις Ινφίνιτι, The Testaments

Κέρι Ράσελ, The Diplomat

Ρία Σίχορν, Pluribus

Zendaya, Euphoria

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά

Γιαχία Αμπντούλ Ματίν, Wonder Man

Στιβ Καρέλ, Rooster

Μάθιου Ρις, Widow’s Bay

Τζέισον Σίγκελ, Shrinking

Μάρτιν Σορτ, Only Murders in the Building

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά

Κουίντα Μπράνσον, Abbott Elementary

Άγιο Εντεμπίρι, The Bear

Έλ Φάνινγκ, Margo’s Got Money ⁠Troubles

Λίζα Κούντροου, Mon Comeback

Τζιν Σμαρτ, Hacks

Με πληροφορίες από Variety, Hollywood Reporter, Deadline