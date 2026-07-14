Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Άνια Τέιλορ-Τζόι πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά επτά επεισοδίων του Apple TV+ με τίτλο Lucky, υποδυόμενη μια απατεώνισσα που καταδιώκεται από το FBI και τη μαφία.

Η ηρωίδα προσπαθεί να επιβιώσει μετά την προδοσία ενός συνεργάτη της, έχοντας ως μοναδικό σύμμαχο τον φυλακισμένο πατέρα της.

Η σειρά εξερευνά τις οικογενειακές σχέσεις και την προσωπική εξέλιξη της πρωταγωνίστριας, η οποία αναλαμβάνει για πρώτη φορά και καθήκοντα εκτελεστικής παραγωγού.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Ανέτ Μπένινγκ, ο Ντρου Στάρκι και ο Τίμοθι Όλιφαντ, ενσαρκώνοντας ρόλους σε μια ιστορία γεμάτη έντονη δράση.

Η προβολή της σειράς ξεκινά στις 15 Ιουλίου με τα δύο πρώτα επεισόδια, ενώ τα υπόλοιπα θα μεταδίδονται κάθε Τετάρτη.

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Μετά το «Furiosa» και το επερχόμενο «Dune: Part Three», η Άνια Τέιλορ-Τζόι επιστρέφει στην μικρή οθόνη ως πρωταγωνίστρια του καταιγιστικού crime thriller «Lucky» του Apple TV+.

Η σειρά επτά απεισοδίων βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Marissa Stapley και ακολουθεί τη Lucky, μια χαρισματική απατεώνισσα που ξυπνά σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου για να ανακαλύψει ότι έχει προδοθεί από έναν στενό συνεργάτη της. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ένας αγώνας επιβίωσης, καθώς βρίσκεται στο στόχαστρο τόσο του FBI όσο και ενός αδίστακτου αρχιμαφιόζου που αναζητά 10 εκατομμύρια δολάρια τα οποία έχουν εξαφανιστεί.

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Μοναδικός της σύμμαχος είναι ο πατέρας της, ο άνθρωπος που τη μύησε από μικρή στις απάτες και την παρανομία, ο οποίος ωστόσο βρίσκεται πλέον στη φυλακή και μπορεί να τη βοηθήσει μόνο από το τηλέφωνο.

«Η Lucky είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της ζωής της. Για πρώτη φορά καλείται να αποφασίσει μόνη της ποια θέλει να γίνει και πώς θέλει να ζήσει», εξηγεί η εκτελεστική παραγωγός Lauren Neustadter, σύμφωνα με το Associated Press.

Η δράση ξεκινά από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Η ηρωίδα παλεύει να δραπετεύσει από το πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, μάχεται σώμα με σώμα με τους διώκτες της και καταφέρνει να ξεφύγει ολομόναχη μέσα στην έρημο. «Πώς γίνεται κάποια τόσο μικροκαμωμένη να προκαλεί τέτοιο χάος;», αναρωτιέται ένας από τους κακοποιούς.

Σύμφωνα με τη Neustadter, η ουσία της ιστορίας βρίσκεται στην εξέλιξη της πρωταγωνίστριας: «Στην αρχή η Lucky ζει αποκλειστικά μέσα από τις απάτες της. Το ενδιαφέρον είναι να δούμε πού θα την οδηγήσει αυτή η διαδρομή και ποια θα γίνει στο τέλος».

Συμπρωταγωνιστούν η Ανέτ Μπένινγκ, ο Ντρου Στάρκι και ο Τίμοθι Όλιφαντ. Ξεχωριστή θέση έχει και η μουσική της σειράς, με το τραγούδι των τίτλων από τη Fiona Apple και επιλογές από τις Sleater-Kinney και τη Siouxsie Sioux.

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Η Ανέτ Μπένινγκ ενσαρκώνει μια αδίστακτη αρχηγό της μαφίας, μια γυναίκα που ισορροπεί ανάμεσα στην επιθυμία να προστατεύσει τον γιο της και στη σύγκρουσή της με τον βίαιο πρώην εραστή και αφεντικό της.

«Είναι μια γυναίκα που υπήρξε θύμα κακοποίησης αλλά έχει γίνει και η ίδια θύτης. Αυτό την κάνει εξαιρετικά σύνθετη και ενδιαφέρουσα. Το σενάριο ήταν εξαιρετικό και ήθελα πολύ να υποδυθώ έναν τόσο σκοτεινό χαρακτήρα», δηλώνει η βραβευμένη ηθοποιός.

Η παραγωγή αποτελεί επίσης ένα σημαντικό βήμα για την Τέιλοε Τζόι, καθώς, ύστερα από πρόταση της εταιρείας παραγωγής Hello Sunshine της Ρις Γουίδερσπουν, αναλαμβάνει για πρώτη φορά και καθήκοντα εκτελεστικής παραγωγού.

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«Προσευχόμουν να μου αρέσει το βιβλίο και τελικά το λάτρεψα. Ερωτεύτηκα τη Lucky και ένιωσα ότι μπορούσα να προσφέρω δημιουργικά και πίσω από τις κάμερες», αναφέρει.

Οι δημιουργοί Jonathan Tropper και Cassie Pappas υπογραμμίζουν ότι, πίσω από το αστυνομικό μυστήριο, η σειρά εξερευνά κυρίως τις οικογενειακές σχέσεις και το κατά πόσο μπορεί κανείς να ξεφύγει από το παρελθόν του. «Όλοι κουβαλάμε τις επιρροές και τα βάρη της οικογένειάς μας. Η διαφορά είναι ότι για τη Lucky το τίμημα αυτής της αναζήτησης μπορεί να είναι η ίδια της η ζωή», σημειώνει ο Tropper.

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Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η Άνια Τέιλορ-Τζόι δεν περιορίστηκε στις απαιτητικές σκηνές δράσης με καταδιώξεις, άλματα από φορτηγά και μάχες σώμα με σώμα. Συμμετείχε ενεργά και στις δημιουργικές αποφάσεις, από τις επιλογές του καστ μέχρι τη συνολική αισθητική και τη μουσική ταυτότητα της σειράς. «Περάσαμε υπέροχα στα γυρίσματα και πιστεύω πως αυτό φαίνεται στην οθόνη… παρά τα κατσαβίδια που καρφώνονται σε κεφάλια», λέει γελώντας.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 15 Ιουλίου με τα δύο πρώτα επειισόδια και νέα επεισόδια κάθε Τετάρτη έως τις 19 Αυγούστου.

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