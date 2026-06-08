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Μεγάλος νικητής στα 79α Βραβεία Tony που απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 7 Ιουνίου, στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, αναδείχτηκε η παράσταση του έργου του Άρθουρ Μίλερ «Death of a Salesman» (Ο Θάνατος του Εμποράκου», που απέσπασε έξι βραβεία, μεταξύ αυτών, Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Τζο Μαντέλο και Καλύτερης Αναβίωσης Θεατρικού Έργου.

«Δεν θα βρισκόμασταν όλοι εδώ χωρίς το σπάνιο ταλέντο του Τζο Μαντέλο, ο οποίος δημιούργησε αυτή την αποκαλυπτική παραγωγή», είπε ο πρωταγωνιστής της παράστασης Νέιθαν Λέιν παραλαμβάνοντας το βραβείο. «Το σημαντικότερο όμως είναι, η μεγαλοφυΐα του Άρθουρ Μίλερ, ο οποίος δημιούργησε αυτό το μνημειώδες αριστούργημα, το οποίο δυστυχώς παραμένει εξίσου επίκαιρο όσο και το 1949», πρόσθεσε.

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Οι έξι νίκες καθιστούν την παραγωγή την πιο βραβευμένη αναβίωση θεατρικού έργου στην ιστορία των Tony.

Ο πρωταγωνιστής της παράστασης «Ο Θάνατος του Εμποράκου» Νέιθαν Λέιν με το βραβείο.

Το Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Θεατρικό Έργο έλαβε η Λέσλι Μάνβιλ για την ερμηνεία της στην παράσταση «Οιδίποδας» -για την οποία είχε ήδη κερδίσει και το Βραβείο Ολιβιέ- που σηματοδότησε και την πρώτη εμφάνιση της στο Μπρόντγουεϊ. Η Βρετανίδα ηθοποιός επικράτησε στην κατηγορία νικώντας τη Ρόουζ Μπερν και την Κάρι Κουν.

Η Λέσλι Μάνβιλ στην απονομή του βραβείου από την Ανέτ Μπένινγκ

Το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Θεατρικό Έργο έλαβε ο Τζον Λίθγκοου, για τον ρόλο του στο «Giant», όπου ενσαρκώνει τον συγγραφέα Ρόαλντ Νταλ, επίσης μετά το Βραβείο Ολιβιέ, που απέσπασε για την ερμηνεία του όταν η παράσταση παιζόταν στο West End του Λονδίνου. «Είχα πολλές στιγμές έκστασης στην καριέρα μου», συμπλήρωσε επί σκηνής, «αλλά αυτή η στιγμή είναι σίγουρα μία από τις κορυφαίες», δήλωσε παραλαμβάνοντας το βραβείο.

Ο 80χρονος Λίθγκοου, ο οποίος επικράτησε του Μαρκ Στρονγκ και του Ντάνιελ Ράντκλιφ, κερδίζοντας το τρίτο Βραβείο Tony της καριέρας του, κατέρριψε ρεκόρ, καθώς είναι πλέον ο γηραιότερος άνδρας ηθοποιός που κερδίζει Tony. Ο Αμερικανός ηθοποιός και συγγραφέας κέρδισε το πρώτο του Tony το 1973, για την ερμηνεία του στην παράσταση του έργου «The Changing Room», χρονική απόσταση σε σχέση με το δεύτερο Tony, που ξεπερνά το ρεκόρ 43 ετών της Άντζελα Λάνσμπερι κατά μια ολόκληρη δεκαετία.

Η Bess Wohl επί σκηνής με το βραβείο

Το Βραβείο Καλύτερου Θεατρικού Έργου δόθηκε στο «Liberation» της Bess Wohl, έργο που είχε χαρίσει στη συγγραφέα και το Βραβείο Πούλιτζερ, το βραβείο Καλύτερου Μιούζικαλ απονεμήθηκε στη θεατρική εκδοχή της σειράς «Schmigadoon» του Apple TV (η παράσταση απέσπασε ακόμη τρία βραβεία) και το Βραβείο Καλύτερης Αναβίωσης Μιούζικαλ στο «Ragtime».

Με πληροφορίες από The Guardian, Variety