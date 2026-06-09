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Το πολυσυζητημένο «Backrooms», η ταινία του 20χρονου YouTuber Κέιν Πάρσονς, ξεπέρασε σε μόλις δέκα ημέρες προβολής στις αίθουσες, τα 212 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις -τα 135 εκατομμύρια εξ αυτών στη Βόρεια Αμερική.

Το ποσό υπερβαίνει τις συνολικές εισπράξεις του «Marty Supreme» με τον Τίμοθι Σαλαμέ (191 εκατ. δολάρια), που έως τώρα κατείχε τον τίτλο της μεγαλύτερης εμπορικής επιτυχίας του ανεξάρτητου στούντιο A24.

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Με κινητήρια δύναμη το ενθουσιώδες κοινό της Gen Z, η ταινία έχει καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ για την A24, το στούντιο πίσω από πολυβραβευμένες arthouse επιτυχίες όπως τα «Everything Everywhere All at Once», «Lady Bird» και «Moonlight».

Βασισμένη στη δημοφιλή διαδικτυακή σειρά του Πάρσονς -για τον οποίο κυκλοφόρησε στα social media η φήμη ότι δεν σκηνοθέτησε την ταινία ή, τουλάχιστον ότι δεν είναι ο βασικός σκηνοθέτης, φήμη η οποία διαψεύστηκε -η ταινία σημείωσε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του στούντιο στις ΗΠΑ, με εισπράξεις 81 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του «Civil War» (25,5 εκατ. δολάρια) του Άλεξ Γκάρλαντ το 2024.

Πόσο κόστισε; Η A24 και η Chernin Entertainment συγχρηματοδότησαν το «Backrooms» με περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι η ταινία καταγράφει ήδη εντυπωσιακά κέρδη.

Κατέρριψε τα ρεκόρ πρεμιέρας της A24 σε 41 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, ενώ βρέθηκε στην κορυφή του box office σε 42 αγορές, συμπεριλαμβανομένων του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Ιταλίας.

Η Λατινική Αμερική αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή αγορά για την ταινία, με εισπράξεις 24,2 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας το «Backrooms» την πιο επιτυχημένη εμπορικά κυκλοφορία της A24 στην περιοχή. Στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, η ταινία ξεπέρασε το «Marty Supreme» και έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του στούντιο, με έσοδα 7,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αν και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα η πιθανότητα σίκουελ, ο Κέιν Πάρσονς έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι οραματίζεται το «Backrooms» ως την απαρχή ενός νέου κινηματογραφικού franchise.

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Στον τρομακτικό λαβύρινθο του «Backrooms»

Η ιστορία ακολουθεί τον Κλαρκ, έναν πωλητή σε έκθεση επίπλων, ο οποίος ανακαλύπτει στο υπόγειο μία πύλη που οδηγεί σε μια αλλόκοτη, κιτρινωπή αλληλουχία από άδεια δωμάτια που μοιάζει σαν μια διαταραγμένη εκδοχή της πραγματικότητας. Μαζί με την υπάλληλό του Κατ και τον Μπόμπι επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το μέρος, ενώ ήχοι μέσα στο σκοτάδι υπονοούν ότι κάτι παραμονεύει. Όταν ο Κλαρκ εξαφανίζεται, η θεραπεύτριά του δρ Μέρι Κλάιν θα βρεθεί κι εκείνη μέσα στα Backrooms αναζητώντας απαντήσεις, και κυρίως, έξοδο. Πρωταγωνιστούν οι Τσιούετελ Έτζιοφορ, Ρενάτε Ρέινσβε, Μαρκ Ντούπλας, Φιν Μπένετ, Λουκίτα Μάξγουελ.

Ο Κέιν Πάρσονς ήταν μόλις 16 χρονών όταν δημιούργησε, με Blender και AfterEffects, το πρώτο TheBackrooms (Found Footage), ένα video που έγινε viral και δημιούργησε έναν ολόκληρο μύθο στο διαδίκτυο, με εκατοντάδες εκατομμύρια views και κοινότητες που αναλύουν κάθε λεπτομέρεια του κανόνα του σύμπαντος.

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Η ταινία μεταφέρει αυτό το found-footage σύμπαν σε live-action, επεκτείνοντάς το σε νέα επίπεδα τρόμου, αλλά και σε πιο ανθρώπινη δραματουργία: η εμμονή, η απομόνωση, η ανάγκη να βρεις νόημα μέσα σε έναν λαβύρινθο που δεν εξηγείται.

Η ταινία γυρίστηκε κυρίως σε πραγματικά, χτισμένα σκηνικά. Η παραγωγή έστησε περίπου 2.700 τετραγωνικά μέτρα Backrooms σε τέσσερα soundstages, ενώ τυπώθηκαν περίπου 3.000 τετραγωνικά μέτρα ταπετσαρίας και χρησιμοποιήθηκαν περίπου 2.500 τετραγωνικά πόδια μοκέτας, για να αποδοθεί η αίσθηση του ατελείωτου. Κατά τα γυρίσματα χρειάζονταν ακόμη και καθημερινοί χάρτες για να μη χάνεται το συνεργείο μέσα στον λαβύρινθο.

Με πληροφορίες από Variety

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