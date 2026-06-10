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Η Taylor Swift, η οποία υπογράφει το τραγούδι που περιλαμβάνεται στο soundtrack του «Toy Story 5», παραβρέθηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας που δόθηκε το βράδυ της Τρίτης, στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες.

Και δεν ήταν η μοναδική έκπληξη: Μετά την προβολή, η Swift ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε στο πιάνο το νέο της τραγούδι «I Knew It, I Knew You», δηλώνοντας στο κοινό ότι «το Toy Story 5 είναι η αγαπημένη μου ταινία από ολόκληρη τη σειρά. Νιώθω απίστευτα τυχερή που συμμετέχω σε αυτό το πρότζεκτ».

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Η ίδια τη χαρακτήρισε «αριστούργημα», ενώ στη διάρκεια της βραδιάς ερμήνευσε μαζί με τον Randy Newman το υπέροχο τραγούδι «You’ve Got a Friend in Me», που ο εμβληματικός συνθέτης έγραψε για την πρώτη ταινία και το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία -και στην ελληνική απόδοση.

#TaylorSwift and Randy Newman perform a duet of “You’ve Got a Friend in Me” at the #ToyStory5 premiere. pic.twitter.com/jy9if8inUc June 10, 2026

Παρότι η Taylor Swift δεν περπάτησε στο κόκκινο χαλί πριν από την πρεμιέρα, συμμετείχε στη μεγάλη ομαδική φωτογράφιση των συντελεστών και των ηθοποιών της ταινίας.

Όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι «I Knew It, I Knew You» στις 4 Ιουνίου, η Swift μοιράστηκε στα social media ένα παλιό οικογενειακό βίντεο από την παιδική της ηλικία.

#TaylorSwift performs “I Knew It, I Knew You” for the first time at the #ToyStory5 premiere pic.twitter.com/frhARoPpW3 — Variety (@Variety) June 10, 2026

«Η συγγραφή αυτού του τραγουδιού έμοιαζε ταυτόχρονα με μια μουσική αναχώρηση προς κάτι νέο και με μια επιστροφή στο σπίτι», έγραψε. «Η δημιουργία ενός τραγουδιού για την Τζέσι αποτέλεσε μια νέα πρόκληση, αλλά ένιωσα παράλληλα πως ήταν κάτι απολύτως φυσικό για μένα».

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Η Swift είπε επίσης, ότι παραμένει «παιδί του Toy Story» από τα πέντε της χρόνια μέχρι σήμερα, ενώ ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη Άντριου Στάντον για την εμπιστοσύνη του, καθώς και τον Randy Newman για τη μουσική παρακαταθήκη που έχει δημιουργήσει για τον κόσμο του Toy Story.

Το τραγούδι γράφτηκε σε συνεργασία με τον στενό της συνεργάτη Τζακ Άντονοφ και, όπως ανέφερε η ίδια, αποτελεί έναν φόρο τιμής στους χαρακτήρες που συντρόφευσαν και διαμόρφωσαν μια ολόκληρη γενιά θεατών.

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Στην πέμπτη ταινία, ο Woody και ο Buzz ενώνουν δυνάμεις για να σώσουν τη Bonnie από το νέο της έξυπνο tablet Lilypad.

Με πληροφορίες από Variety

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