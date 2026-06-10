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Η Τέιλορ Σουίφτ μαγνήτισε τα βλέμματα στο Λος Άντζελες στην πρεμιέρα της ταινίας «Toy Story 5».

Η Τέιλορ Σουίφτ στην πρεμιέρα του «Toy Story 5»

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση, έχοντας μόλις κυκλοφορήσει το νέο της κομμάτι με τίτλο «I Knew It, I Knew You», το οποίο ακούγεται στο soundtrack της συγκεκριμένης παραγωγής. Η διάσημη σταρ φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί πλάι στους βασικούς συντελεστές και ηθοποιούς της ταινίας, όπως ο Τομ Χανκς, ο Τιμ Άλεν και η Τζόαν Κιούζακ.

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Για το στυλ της, η Σουίφτ εμπιστεύτηκε τον οίκο Erdem, επιλέγοντας ένα στράπλες μίνι φόρεμα με λουλουδάτα μοτίβα. Το look της ολοκληρώθηκε κομψά με καφέ ψηλοτάκουνα πέδιλα και minimal κοσμήματα.

«Σημαίνει τα πάντα για μένα να είμαι ένα μικρό μέρος αυτών των ταινιών», ανέφερε.

Στη συνέχεια παρουσίασε ακόμη έναν απρόσμενο καλεσμένο, τον συνθέτη Ράντι Νιούμαν, ο οποίος έχει υπογράψει τη μουσική και αρκετά από τα εμβληματικά τραγούδια της σειράς. Οι δύο τους ερμήνευσαν ντουέτο το «You’ve Got a Friend in Me», ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της πρώτης ταινίας του 1995.

Tom Hanks says Taylor Swift's "Toy Story 5" song, "I Knew It, I Knew You," was kept "top secret" from the cast until release day:



“We did not know until, literally, when the moment came. They ushered us into a soundproof room and said, ‘Tonight at 9 p.m., the true end titles… pic.twitter.com/ojCxZ6XKQv — Variety (@Variety) June 10, 2026

Η ταινία «Toy Story 5» της Pixar Animation Studios αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Ιουνίου.