Η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Πέθανε αγάπη μου», ένα horror γυρισμένο στις Άνδεις, μία κωμωδία και ένα παιδικό animation. Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Πάμε σινεμά.

Πέθανε Αγάπη μου

Η Γκρέις, και ο Τζάκσον είναι ένα νεαρό και ερωτευμένο ζευγάρι, που μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη αναζητώντας μια πιο ήσυχη ζωή, σε ένα σπίτι που έχει κληρονομήσει στην επαρχιακή Μοντάνα. Η Γκρέις προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της με ένα νέο μωρό σε αυτό το απομονωμένο περιβάλλον. Είναι μία γυναίκα που λαχταρά την ελευθερία, αλλά νιώθει παγιδευμένη σε ένα ασφυκτικό οικογενειακό περιβάλλον, που την οδηγεί σιγά σιγά στην τρέλα. Mε τη δύναμη της φαντασίας, το θάρρος και μια άγρια, εκτυφλωτική ζωντάνια που δεν ήξερε πως είχε, ανακαλύπτει ξανά τον εαυτό της. Μια παθιασμένη, περίπλοκη και καταστροφική ιστορία αγάπης με εκρηκτικές ερμηνείες από τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον.

Όπως αναφέρει η σκηνοθέτις Λιν Ράμσεϊ, «Στην καρδιά αυτής της ιστορίας βρίσκεται η πολυπλοκότητα της αγάπης και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αλλάζει και να μεταμορφώνεται με τον χρόνο. Στόχος μου ήταν να τη διατηρήσω γειωμένη, ανθρώπινη, αυθόρμητη και, σε στιγμές, αστεία, αποτυπώνοντας εκείνες τις στιγμές που φαίνονται μικρές αλλά κουβαλούν μεγάλο βάρος. Αυτή η ταινία είναι για όποιον έχει υπάρξει ποτέ σε μια σχέση – υπάρχει πόνος και ομορφιά στην ευαλωτότητα». Την παραγωγή υπογράφει ο Μάρτιν Σκορσέζε. Η ταινία είχε επίσημη συμμετοχή στο Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Καννών 2025.

Σπασμένη Φλέβα

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

«Η «Σπασμένη Φλέβα» είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο. Μια συνηθισμένη ιστορία που, στην αναπάντεχη εξέλιξή της, αποκαλύπτει τα πολλαπλά πρόσωπα και προσωπεία του ατόμου, ενώ ταυτόχρονα πραγματώνει έναν από τους χειρότερους εφιάλτες που μπορεί κάποιος να βιώσει. Βγαλμένη από τα σπλάχνα της μεγάλης παράδοσης του αρχαίου ελληνικού δράματος, η ταινία φέρνει το παρελθόν στο παρόν για να θέσει ξανά έννοιες όπως το Ήθος, η Ύβρις, το Πεπρωμένο, η Αισχύνη, η Αμετροέπεια, το Εκούσιο και Ακούσιο Έγκλημα. Φυσικά, αυτό που μένει πάντα στο τέλος αυτού του ξέφρενου ταξιδιού της ζωής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μοναχική, τραγική φύση του ανθρώπου….» Γιάννης Οικονομίδης

Αγάπησέ με λίγο,

Δε μ’ ένοιαξε ποτέ άμα τ’ αξίζω

Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος της γης αυτής

Μα εσύ αν μπορείς αγάπησέ με λίγο

–

Όταν τους βλέπω να κερδίζουν μου τη σπάνε

Όταν τους γνώρισα δεν είχανε να φάνε

Με τρελαίνει όταν σαν ίσο με κοιτάνε

Όπως το βλέπω όλοι κάτι μου χρωστάνε

–

Εκεί που τ’ όνειρο πεθαίνει

Ζουν οι κυνηγημένοι

– Αποσπάσματα στίχων του ομώνυμου τραγουδιού

«Σπασμένη Φλέβα»

των ΛΕΞ & Kepler is Free

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη. Μαζί τους οι: Βασίλης Κουκαλάνι, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Αργύρης Γκαγκάνης, Αλέκος Πάγκαλος, Γιώργος Κολλιόπουλος, Nectar De Leon, Σταύρος Μπένος, Δαυίδ Σταμούλος, Ελένη Μπούκλη.

Για Πάντα;

Στο γραφείο υποδοχής των ψυχών, οι νεοφερμένοι έχουν μόλις επτά ημέρες να επιλέξουν την αιώνια «προορισμό» τους: από κόσμους ευτυχίας και πολυτέλειας έως παράξενες εκδοχές της αιωνιότητας, που αντικατοπτρίζουν τις πιο ανθρώπινες επιθυμίες και ανασφάλειες. Μέσα σε αυτό το σουρεαλιστικό σύμπαν, η Τζόαν βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο δύσκολη επιλογή της ύπαρξής της: ανάμεσα στον άντρα με τον οποίο πέρασε τη ζωή της και τον πρώτο της έρωτα, που πέθανε νέος και την περίμενε χρόνια για να ξανασμίξουν. Σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φράιν. Με τους Μάιλς Τέλερ, Ελίζαμπεθ Όλσεν, Κάλουμ Τέρνερ, Ντα’βάιν Τζόι Ράντλοφ, Τζον Έρλι.

Το Δάκρυ του Διαβόλου

Τρομακτικοί θρύλοι που ζωντανεύουν σε ένα – γυρισμένο εξ ολοκλήρου στις Άνδεις- found footage horror, που κάνει το Blair Witch Project να μοιάζει με φτηνό home movie. Η Sarah, μια νεαρή Αμερικανίδα, πείθει τους τρεις φίλους της, τον Isaac, την Jackie και τον Horacio, να τη βοηθήσουν στην ολοκλήρωση του τολμηρού οικολογικού της ντοκιμαντέρ. Το ταξίδι τους τους οδηγεί βαθιά στον σκοτεινό κόσμο της παράνομης εξόρυξης σε ένα αινιγματικό περουβιανό δάσος. Με την άφιξή τους, οι ντόπιοι τους προειδοποιούν έντονα να μην πλησιάσουν το δάσος ή την κωμόπολη της εξόρυξης, επικαλούμενοι την παρουσία του Supay, μιας αρχαίας οντότητας της μυθολογίας των Άνδεων, με τη δύναμη να παίρνει διάφορες μορφές και να παραμένει αόρατη στους εισβολείς. Ο Supay έχει διεκδικήσει την περιοχή και έχει εξοντώσει τους μεταλλωρύχους που μάτωναν τη γη. Αρχικά απορρίπτοντας αυτές τις προειδοποιήσεις ως κόλπα για να αποκρύψουν τις παράνομες δραστηριότητες, η ομάδα παραβιάζει επιδεικτικά την απαγόρευση και εισχωρεί στην απαγορευμένη περιοχή. Ωστόσο, σύντομα συνειδητοποιούν ότι οι παλιοί μύθοι κρύβουν πραγματικές και τρομακτικές αλήθειες, μαζί με τον πραγματικό σκοπό της παρουσίας τους εκεί -μια αποκάλυψη που θα αλλάξει για πάντα τη μοίρα τους. Σενάριο – σκηνοθεσία Γκονζάλο Οτέρο. Πρωταγωνιστούν οι Σίντνεϊ Αμανουέλ, Μία Ρόουζ Καβένσκι, Ερμελίντα Λουχάν.

Ζωούπολη 2

Στη νέα animation ταινία των Walt Disney Animation Studios, οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Σκηνοθεσία Τζάρεντ Μπους – Μπάιρον Χάουαρντ.







