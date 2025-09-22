Δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ και η αφίσα της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα».

Η έκτη ταινία του σκηνοθέτη -«ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο»- θα συναντήσει το κοινό στους κινηματογράφους στις 27 Νοεμβρίου.

Ο Οικονομίδης αφηγείται την ιστορία του Θωμά Αλεξόπουλου, ενός μεσήλικα επιχειρηματία, ο οποίος πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενσαρκώνουν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη.

Το σενάριο είναι του Γιάννη Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη. Το τραγούδι των τίτλων τέλους υπογράφει ο ΛΕΞ.