Το τραγούδι «Σπασμένη Φλέβα» των ΛΕΞ και Kepler is Free είναι πια γεγονός, στο πλαίσιο της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη που θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις 27 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για ένα τραγούδι γεμάτο ένταση που προορίζεται για την τελική κορύφωση, για το μεγάλο φινάλε της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» και για ένα «στοίχημα» που αποδείχθηκε μεγάλο, αλλά όχι ανυπέρβλητο για τον αγαπητό καλλιτέχνη.

Ο ΛΕΞ βρισκόταν πάντα κοντά στην διαδικασία, δίνοντας το παρών στις πρόβες, στα γυρίσματα και στο μοντάζ της ταινίας, διαβάζοντας για πρώτη φορά το σενάριο πριν από περίπου τρία χρόνια.

Τον Οκτώβριο του 2024, ο ΛΕΞ ένωσε τις δυνάμεις του με την jazz-rock μπάντα των Kepler is Free και στα τελευταία στάδια του μοντάζ, ο γνωστός καλλιτέχνης αποφάσισε να βαφτίσει το κομμάτι με τον τίτλο της ταινίας.

Πρόκειται για ένα δυνατό sountrack, γεμάτο ένταση που βρίσκει ιδανικά την θέση του στο φιλμ του Οικονομίδη. Καταφέρνει να γίνει αυτόνομο μέσα στην ταινία και στο βίντεο-κλιπ συμμετέχει φιλικά ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης.

Τραγικοί ήρωες, μοιραίοι χαρακτήρες στη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα»

Πρόκειται για την έκτη ταινία του σκηνοθέτη, που συνιστά «ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα» με μοιραίους χαρακτήρες και τραγικούς ήρωες.

Ο Οικονομίδης αφηγείται την ιστορία του Θωμά Αλεξόπουλου, ενός μεσήλικα επιχειρηματία, ο οποίος πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα.

Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής.