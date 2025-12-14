Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Supergirl» δόθηκε στη δημοσιότητα στις 11 Δεκεμβρίου -λίγες ώρες μετά την ανάρτηση της αφίσας στα social media των Warner Bros και DC Studios- ωστόσο, η είδηση είναι ότι το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, το «Supergirl» εισέβαλε στο TikTok: Έγινε το πρώτο τρέιλερ που εμφανίστηκε αυτομάτως σε όλους τους χρήστες της πλατφόρμας σε 13 χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, το TikTok το θεωρεί ότι πρόκειται για ένα τεστ, μία δοκιμή για τον τρόπο με τον οποίο τα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ μπορούν να αξιοποιήσουν στο μέλλον την πλατφόρμα για την προώθηση των ταινιών τους.

Δεδομένης της μεγάλης απήχησης του TikTok στο νεανικό κοινό, η δοκιμαστική αυτή καμπάνια μπορεί -βεβαίως, θα κριθεί στο box office– να προσφέρει τεράστια προβολή στην ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί η 25χρονη Μίλι Άλκοκ, γνωστή από την συμμετοχή της στο «House of the Dragon». Η Άλκοκ ενσαρκώνει την Κάρα Ζορ-Ελ, την αντισυμβατική ξαδέλφη του Superman, εμβληματικού χαρακτήρα της DC Comics.

Η καμπάνια ενεργοποιήθηκε το Σάββατο και σε Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Αργεντινή, Κολομβία, Βραζιλία, Μεξικό, Νότια Κορέα και Αυστραλία. Παράλληλα, το τρέιλερ προβάλλεται σε εμβληματικά σημεία στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η Times Square στη Νέα Υόρκη και το Now Vista Building στο Λονδίνο.

Tο σενάριο της ταινίας βασίζεται στη σειρά κόμικ του Τομ Κινγκ Supergirl: Woman of Tomorrow (2022), ενώ η σκηνοθεσία είναι του Κρεγκ Γκιλέσπι. Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη, «όταν ένας απρόσμενος και αδίστακτος εχθρός χτυπάει πολύ κοντά στο σπίτι της, η Kara Zor-El γνωστή και ως Supergirl, αναγκάζεται απρόθυμα να συνεργαστεί με έναν απίθανο σύμμαχο, σε ένα επικό, γαλαξιακό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης».

Πρωταγωνιστούν επίσης, ο Ματίας Σένερτς ως ο κακός Krem of the Yellow Hill, η Ιβ Ρίντλεϊ στον ρόλο της γαλαξιακής πολεμίστριας Ruthye Marye Knoll και οι Ντέιβιντ Κρούμχολτζ και Έμιλι Μπίτσαμ ως οι γονείς της θρυλικής Supergirl. Ο Τζέισον Μομόα επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC Comics, αυτή τη φορά στον ρόλο του «αντιήρωα» Lobo. Το «Supergirl» θα κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 26 Ιουνίου 2026.