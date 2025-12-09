Το Time ανακήρυξε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο «Entertainer of the Year». Το ιστορικό αμερικανικό περιοδικό τίμησε με την επιλογή αυτή τον βραβευμένο με Όσκαρ -και επτά φορές υποψήφιο για Όσκαρ- ηθοποιό για την ερμηνεία του στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «One Battle After Another».

Δέκα χρόνια μετά τo «The Revenant» (Η Επιστροφή) σε σκηνοθεσία Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου -την ταινία με τα εξουθενωτικά γυρίσματα, που δοκίμασε τις αντοχές ηθοποιών και συνεργείου και του χάρισε το 2016 το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, ο ηλικίας 51 ετών Λεονάρντο Ντι Κάπριο «έχει χτίσει μια καριέρα που πολλοί συνομήλικοί του θα ζήλευαν», όπως αναφέρει το Time.

«Στην πρώτη του ταινία, το This Boy’s Life του 1993, βασισμένη στα απομνημονεύματα του Τομπάιας Γουλφ, υποδύθηκε τον νεαρό Τόμπι, ένα αγόρι που σχεδόν λυγίζει από τη συστηματική σκληρότητα του χαρακτήρα που υποδύεται ο Ντε Νίρο -ενός εφιαλτικού πατριού ο οποίος ζει σύμφωνα με τον κώδικα μιας εμπρηστικής, τοξικής αρρενωπότητας […] Το Χόλιγουντ κατάλαβε τι είχε στα χέρια του: Στον Ντι Κάπριο προσφέρθηκαν χρήματα που θα του άλλαζαν τη ζωή -ειδικά για ένα παιδί μεγαλωμένο μετρημένα, συχνά σε δύσκολες γειτονιές του Λος Άντζελες- προκειμένου να εμφανιστεί στην κωμωδία της Disney Hocus Pocus. Αντ’ αυτού, επέλεξε να υποδυθεί έναν διανοητικά ανάπηρο έφηβο στο ανεξάρτητο δράμα ενηλικίωσης του Λάσε Χάλστρομ What’s Eating Gilbert Grape», αναφέρει το δημοσίευμα για την τριαντάχρονη καριέρα του.

Το αφιέρωμα αναφέρεται μεταξύ άλλων στις «απρόβλεπτες επιλογές» του διάσημου ηθοποιού, τον οποίο το κοινό εξακολουθεί να θέλει να βλέπει -ίσως περισσότερο από ποτέ- ακόμη κι όταν υποδύεται έναν παρηκμασμένο επαναστάτη με μούσι που θυμίζει Iron Butterfly, τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, τη ρεαλιστικά χαοτική οδύσσεια ενός πατέρα, One Battle After Another».

Η ταινία και ο ίδιος προσωπικά -μάλλον ο μοναδικός σταρ του διαμετρήματος του που δεν έχει ενδώσει στην τηλεόραση- έχουν αποσπάσει υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες και στα Critics Choice Awards και νίκες στα Gotham Awards, στα βραβεία των Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες και της Νέας Υόρκης και όχι μόνο -η ταινία θεωρείται φαβορί για τα Όσκαρ.

Όπως δήλωσε ο Ντι Κάπριο στο Time, «Σκέφτομαι πολύ πόσο σπάνιες είναι οι πραγματικά πρωτότυπες ιστορίες όπως αυτή, χωρίς καμία σύνδεση με ιστορικά γεγονότα, χωρίς προϋπάρχοντες χαρακτήρες, χωρίς συγκεκριμένο είδος, χωρίς βρικόλακες, φαντάσματα, τίποτα. Ήταν κάπως ριψοκίνδυνο για το στούντιο να αναλάβει ένα τέτοιο εγχείρημα, και νομίζω πως αυτό στο οποίο ποντάρουν είναι η γοητεία της αφήγησης του Πολ και η άγρια πρωτοτυπία της δουλειά του».

Με πληροφορίες από Time, Deadline