Τους «Αρχιτέκτονες της Τεχνητής Νοημοσύνης» ανέδειξε, με δύο εξώφυλλα που δημοσίευσε, ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2025 το αμερικανικό περιοδικό TIME.
Όπως ανέφερε το περιοδικό, «το 2025 ήταν η χρονιά κατά την οποία η πλήρης δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης φάνηκε με σαφήνεια και έγινε ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει επιστροφή.
Για την εισαγωγή της εποχής των σκεπτόμενων μηχανών, για τον θαυμασμό αλλά και τον προβληματισμό που προκάλεσαν στην ανθρωπότητα, για τη μεταμόρφωση του παρόντος και τη διάβαση των ορίων του δυνατού, οι Αρχιτέκτονες της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι το «Άτομο της Χρονιάς 2025» του TIME».
Το πρώτο εξώφυλλο απεικονίζει τα γράμματα ΑΙ με σκαλωσιές, σαν σε εργοτάξιο.
Το δεύτερο εξώφυλλο παραπέμπει στη θρυλική φωτογραφία από τον φωτογράφο Charles Ebbets στις 29 Σεπτεμβρίου 1932, με έντεκα εργάτες να απολαμβάνουν το γεύμα τους στον 69ο όροφο του ουρανοξύστη που στεγάζει σήμερα την General Electric στη Νέα Υόρκη, και απεικονίζει τους «αρχιτέκτονες της ΑΙ», οι οποίοι είναι:
Fei-Fei Li, Συνδιευθύντρια του Human-Centered AI Institute του Πανεπιστημίου Stanford και Διευθύνουσα Σύμβουλο της World Labs
Mark Zuckerberg, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Meta
Lisa Su, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Advanced Micro Devices (AMD)
Elon Musk, xAI
Jensen Huang, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nvidia
Sam Altman, Διευθύνοντα Σύμβουλο της OpenAI
Demis Hassabis, Διευθύνοντα Σύμβουλο της DeepMind Technologies
Dario Amodei, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Anthropic
(Με πληροφορίες από ΤΙΜΕ, Reuters)