Ο Μικ Τζάγκερ έδειξε για ακόμη μία φορά την αγάπη του για την Ελλάδα, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους φωτογραφίες από το πρόσφατο ταξίδι του στην Κρήτη. Ο 82χρονος frontman των Rolling Stones, ο οποίος πέρασε μερικές ημέρες στο νησί, έκανε μία ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με αρκετά στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.

Στις εικόνες φαίνεται να ποζάρει σε διάφορα σημεία του ιστορικού μνημείου, συνοδεύοντάς τες με τη περιγραφή: «Κάπου στη Μεσόγειο. Αλλά πού;».

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ο διάσημος μουσικός περιηγήθηκε και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, όπως το Ρέθυμνο και τα Χανιά, όπου επισκέφθηκε αρχαιολογικούς χώρους και απόλαυσε παραδοσιακά πιάτα σε ελληνικές ταβέρνες.