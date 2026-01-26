Ώρες αγωνίας περνά η οικογένεια του Μικ Τζάγκερ, καθώς αγνοείται ο σύντροφος της εγγονής του Ασίζι, ο οποίος έχει εξαφανιστεί στην Κορνουάλη.

Ο 37χρονος Αλεξάντερ Κέι, σεφ και πατέρας 2 παιδιών που έχει αποκτήσει με την 33χρονη Ασίζι, εθεάθη για τελευταία φορά στο Μπορκάστλ το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας και η έκκληση της οικογένειας του Μικ Τζάγκερ

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 24 Ιανουαρίου, στην αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης, η οποία προχώρησε άμεσα σε δημόσια έκκληση για πληροφορίες. Την ανακοίνωση της αστυνομίας κοινοποίησε στα δικά της social media και η κόρη του Μικ Τζάγκερ και μητέρα της Ασίζι, Τζέιντ.

Σύμφωνα με την περιγραφή της αστυνομίας, πρόκειται για άνδρα μεσαία σωματικής διάπλασης, με χαρακτηριστικά έντονα ξανθά, πλατινέ μαλλιά, και φορά συνήθως ρούχα με έντονα χρώματα. Οι Αρχές καλούν οποιονδήποτε μπορεί να έχει δει τον Αλεξάντερ ή γνωρίζει κάτι για την τοποθεσία του να επικοινωνήσει άμεσα.

Η Ασίσι είναι η μεγαλύτερη εγγονή του θρύλου της ροκ Μικ Τζάγκερ και κόρη της Τζέιντ και του πρώην συντρόφου της, καλλιτέχνη Πιρς Τζάκσον. Το ζευγάρι ζει στην Κορνουάλη, όπου μεγαλώνουν τις δύο κόρες τους, την 11χρονη Έζρα και την 6χρονη Ρόμι.