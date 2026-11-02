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Ο 57χρονος πρώην αλεξιπτωτιστής ξεκίνησε το εγχείρημά του από τη Χιλή το 1998, τηρώντας τον κανόνα να μη χρησιμοποιήσει κανένα απολύτως μεταφορικό μέσο.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, ο Μπάσμπι διέσχισε 29 χώρες, αντιμετωπίζοντας καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων, οικονομικών κρίσεων και της πανδημίας της Covid-19.

Το επίτευγμα του πεζοπόρου καταγράφεται σε ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτσογκ, ο οποίος υποστήριξε πρακτικά και οικονομικά το ταξίδι του τα τελευταία δεκαέξι χρόνια.

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Ένας σύγχρονος Φιλέας Φογκ, χωρίς τρένα, πλοία ή αερόστατα, επέστρεψε στη Βρετανία μετά από 28 χρόνια και 50.000 χιλιόμετρα πεζοπορίας. Ο Βρετανός Καρλ Μπάσμπι ολοκλήρωσε μια πεζοπορία γύρω από τον κόσμο, φτάνοντας στη γενέτειρά του, το Χαλ της βορειοανατολικής Αγγλίας. Εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης βγήκαν στους δρόμους για να τον υποδεχθούν, κρατώντας ένα πανό με τη φράση «Καλώς όρισες σπίτι Καρλ!».

Ο 57χρονος πρώην αλεξιπτωτιστής ξεκίνησε την πεζοπορία του από τη Χιλή το 1998, θέτοντας από την αρχή δύο απαράβατους κανόνες: να μη χρησιμοποιήσει κανένα μεταφορικό μέσο και να μην επιστρέψει στο σπίτι του στη Βρετανία πριν φτάσει στον τερματισμό. Ο Καρλ Μπάσμπι διέσχισε με τα πόδια ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο, πέρασε το Στενό του Μπέρινγκ από την Αλάσκα στη Ρωσία και συνέχισε προς την Κεντρική Ασία και την Ευρώπη, μέσα από ζούγκλες, βουνά, ερήμους και παγωμένες θάλασσες.

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REUTERS/Temilade Adelaja

Δεν το έκανα μόνος όλο αυτό (…) δεν φαντάζεστε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εμπλακεί για το ξεπέρασμα των εμποδίων», δήλωσε από βάθρο στημένο μπροστά στο δημαρχείο της πόλης, αναφερόμενος και στις αρνήσεις βίζας που αντιμετώπισε μέχρι να περάσει τη Μάγχη.

«Όλοι είναι υπερήφανοι για σένα, υπερήφανοι για το θάρρος σου», του είπε κατά την υποδοχή η δήμαρχος του Χαλ, Μαρία Κάουαρντ. Ανάμεσα στο πλήθος βρισκόταν και μια 28χρονη κάτοικος της πόλης, που δήλωσε: «Θεωρώ ότι ο Καρλ είναι φοβερός. Τον ακολουθώ εδώ και οκτώ χρόνια και περπατάει από τότε που γεννήθηκα, είναι καταπληκτικό».

Μετά τη σύντομη τελετή, ο Μπάσμπι θα διένυε και το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής του, ως το σπίτι της μητέρας του. Εκεί τον περίμεναν ο 36χρονος γιος του, Άνταμ, και η 12χρονη εγγονή του, την οποία δεν είχε γνωρίσει ποτέ.

REUTERS/Temilade Adelaja

Βίζες, κρίση και πανδημία

Την προηγούμενη ημέρα, ο Βρετανός πεζοπόρος είχε χειροκροτηθεί καθώς περνούσε μέσα σε πυκνή ομίχλη τη γέφυρα του Χάμπερ, τρεις ώρες μακριά από το σπίτι του, και είχε δηλώσει βαθιά συγκινημένος από την υποδοχή.

Ο Μπάσμπι ξεκίνησε το ταξίδι στα 29 του, μετά τη διάλυση του γάμου του, όταν η σύζυγός του έφυγε για τη Βόρεια Ιρλανδία μαζί με τον γιο τους. Στη διάρκεια σχεδόν τριών δεκαετιών, η πορεία του διακόπηκε πολλές φορές. Η άρνηση της Μόσχας να του χορηγήσει βίζα επί χρόνια, άλλα προβλήματα με άδειες εισόδου, η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η πανδημία της Covid-19 του κόστισαν συνολικά 14 από τα 28 χρόνια, όπως είχε πει στο AFP τον Σεπτέμβριο.

Σε αυτά τα διαστήματα έμενε κυρίως στο Μεξικό και στη συνέχεια επέστρεφε για να συνεχίσει από το σημείο όπου είχε σταματήσει. Συνολικά πέρασε από 29 χώρες.

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«Αντιταχθήκαμε σε κυβερνήσεις. Αντιμετωπίσαμε δύσκολα προβλήματα (…) Ήταν ένα παγκόσμιο, πλανητικό εγχείρημα», ανέφερε.

REUTERS/Temilade Adelaja

Ντοκιμαντέρ από τον Βέρνερ Χέρτσογκ

Στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε κολυμπώντας τη Μάγχη από τη βόρεια Γαλλία. Στην παραλία του Ντόβερ, στη νότια Αγγλία, τον περίμενε μια μικρή ομάδα φίλων και συγγενών, ανάμεσά τους και ο πατέρας του.

«Είναι ωραίο να αισθάνεσαι πάλι τη βρετανική γη κάτω απ’ τα πόδια σου έπειτα απ’ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήταν εύκολο, αλλά αυτό ήταν το θέμα: να αποδείξω ότι μπορώ να κάνω περισσότερα απ’ όσα θεωρούσα ότι μπορώ να κάνω. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, πολύ περισσότερα απ’ αυτά που φανταζόμαστε», έγραψε σε ανακοίνωσή του.

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Ο Γερμανός σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτσογκ και το συνεργείο του ακολούθησαν τον Μπάσμπι στο ταξίδι της επιστροφής, καθώς ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ με τίτλο «Walk of Life» (Πορεία Ζωής). Η εταιρεία παραγωγής της ταινίας στηρίζει οικονομικά και πρακτικά το εγχείρημα του πρώην αλεξιπτωτιστή εδώ και 16 χρόνια.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει στο AFP από τη Γαλλία τον περασμένο μήνα, ο Μπάσμπι είχε δείξει κάποια ανησυχία για την επιστροφή σε μια κανονική ζωή στην πατρίδα του: «Θα πρέπει να δοκιμάσω να ξαναμπώ στη ζωή των ενηλίκων…».

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