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Πέντε ανήλικοι τραυματίστηκαν σοβαρά έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε πάρτι για το Χάλογουιν στο Χάμσαϊρ της Βρετανίας. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση και αναζητά πληροφορίες σχετικά με μια «άγνωστη ομάδα» ατόμων που φέρεται να εισέβαλε στον χώρο της εκδήλωσης.

Τα θύματα είναι πέντε αγόρια, εκ των οποίων τα τρία είναι 16 ετών και τα άλλα δύο 17. Όλοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μια «άγνωστη ομάδα» ατόμων μπήκε στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν το πάρτι.

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Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα και να ξεκινούν τη συλλογή στοιχείων για τις συνθήκες της επίθεσης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνητών έχουν μπει και οι καταγραφές από κάμερες ασφαλείας (CCTV), καθώς και άλλο διαθέσιμο οπτικό υλικό.

Παράλληλα, αστυνομικοί επισκέπτονται κατοικίες της περιοχής και απευθύνουν ερωτήσεις σε κατοίκους γειτονικών δρόμων, προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες που ενδέχεται να συμβάλουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι δρόμοι γύρω από το σπίτι όπου πραγματοποιούνταν η εκδήλωση παρέμειναν αποκλεισμένοι.

Η αστυνομία απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό με την επίθεση ή διαθέτει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις έρευνες να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες Αρχές.