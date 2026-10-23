Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η βρετανική κυβέρνηση καλεί τους πολίτες να συγκεντρώσουν προμήθειες τροφίμων και νερού για τρεις ημέρες, ώστε να αντιμετωπίσουν πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η εκστρατεία «Be Ready» στοχεύει στην ενίσχυση της εθνικής ανθεκτικότητας απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, κυβερνοεπιθέσεις ή απειλές από εχθρικά κράτη.

Οι πολίτες προτρέπονται να διαθέτουν επιπλέον εξοπλισμό, όπως φακούς, ραδιόφωνα, μετρητά και κουτιά πρώτων βοηθειών για την προσωπική τους ασφάλεια.

Υπουργοί της κυβέρνησης υπογραμμίζουν ότι η προετοιμασία των νοικοκυριών αποτελεί απαραίτητο βήμα για την αντιμετώπιση πραγματικών κινδύνων που απειλούν τις υποδομές ζωτικής σημασίας.

Με αυτή την πρωτοβουλία, το Ηνωμένο Βασίλειο ευθυγραμμίζεται με αντίστοιχες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών κρατών που προετοιμάζουν τους πολίτες τους για σοβαρές διαταραχές της καθημερινότητας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Κάθε Βρετανός καλείται, βάσει νέων κυβερνητικών οδηγιών, να προμηθευτεί έως και εννέα λίτρα εμφιαλωμένου νερού καθώς και τρόφιμα επαρκή για τρεις ημέρες, με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα νοικοκυριά θα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, κυβερνοεπιθέσεων ή άλλων σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η εκστρατεία «Be Ready» (Να είστε έτοιμοι) αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τους πολίτες να συγκεντρώσουν προμήθειες που επαρκούν για 72 ώρες, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας από την πλευρά των αρχών σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, την εξάρτηση από την τεχνολογία και τις απειλές από εχθρικά κράτη.

Advertisement

Advertisement

Ο Νταν Τζάρβις, υπουργός Ασφαλείας, δήλωσε, όπως αναφέρει ο Guardian, ότι «όσοι μπορούν να ακολουθήσουν αυτή τη συμβουλή, θα πρέπει να το πράξουν». Πρόκειται, όπως ανέφερε, για «απλά βήματα προετοιμασίας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης της καθημερινότητας», στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας που αφορά το σύνολο της κοινωνίας, με σκοπό «να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας ως έθνος».

Ο Γουές Στρίτινγκ, υπουργός Άμυνας, πρόσθεσε ότι η Βρετανία οφείλει επίσης να προετοιμαστεί για την απειλή της «κρατικά υποκινούμενης τρομοκρατίας» από τη Ρωσία ή άλλες εχθρικές δυνάμεις, οι οποίες ενδέχεται να στοχοποιήσουν υποδομές ζωτικής σημασίας για την καθημερινή ζωή. «Όροι όπως “υβριδικός πόλεμος” και “απειλές γκρίζας ζώνης” δεν αποδίδουν με ακρίβεια, ούτε μεταφέρουν στο ευρύ κοινό, αυτό που εγώ προτιμώ να αποκαλώ “κρατικά υποκινούμενη τρομοκρατία”», δήλωσε. «Επομένως, απέναντι σε αυτές τις απειλές —οι οποίες δεν είναι υποθετικές αλλά πραγματικές, και δεν εντοπίζονται κάπου μακριά, αλλά όλο και περισσότερο εδώ— οφείλουμε να αναλάβουμε δράση και να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα τόσο την εθνική μας ανθεκτικότητα όσο και την εθνική μας άμυνα».

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να θέσουμε το ερώτημα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις: Είναι προετοιμασμένα; ​​Είναι έτοιμα; Γνωρίζουν πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση που προκύψουν καθημερινές προκλήσεις;».

Συνιστάται στους πολίτες να διατηρούν στο σπίτι αποθέματα από κουβέρτες και μετρητά, καθώς και ένα κουτί πρώτων βοηθειών, έναν φακό με μπαταρίες και ένα ραδιόφωνο FM που λειτουργεί με μανιβέλα. Οι οδηγίες αναφέρουν ότι θα πρέπει να αποθηκεύονται τρία λίτρα νερού ανά άτομο ημερησίως για πόση, ενώ απαιτούνται επιπλέον ποσότητες για το μαγείρεμα και την καθαριότητα.

Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα ζητούσε από τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου να προμηθευτούν τρόφιμα σε κονσέρβες, ωστόσο η εκστρατεία «Be Ready» (Να είστε έτοιμοι), που υλοποιείται από το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου (Cabinet Office), είναι πιο συγκεκριμένη.

Η πρωτοβουλία αυτή θα πλαισιωθεί από μια διαφημιστική εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο ραδιόφωνο. Η δημιουργία αποθεμάτων για τρεις ημέρες θεωρείται μια ρεαλιστική και πρακτική πρόταση για τα νοικοκυριά. Με τον τρόπο αυτό, το Ηνωμένο Βασίλειο ευθυγραμμίζεται με τη Γαλλία, την Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες, οι οποίες παρέχουν επίσης οδηγίες στους πολίτες τους σχετικά με την προετοιμασία για ενδεχόμενες σοβαρές διαταραχές της καθημερινότητας.