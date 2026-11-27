Ο «Γκριντς» του Μίντλεσμπρο: Ηλικιωμένη Βρετανίδα με ηλεκτρικό αμαξίδιο έκοψε τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια σπιτιού με ψαλίδι

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Μια ηλικιωμένη Βρετανίδα που επέβαινε σε ηλεκτρικό αμαξίδιο αποφάσισε να γίνει ο «Γκριντς» των Χριστουγέννων κόβοντας με ψαλίδι τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια γειτόνων της στο Μίντλεσμπρο του Ηνωμένου Βασιλείου προκαλώντας αναστάτωση στην οικογένεια που μένει στο σπίτι, σύμφωνα με τη DailyMail.

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη γυναίκα να πλησιάζει το κιγκλίδωμα που ήταν διακοσμημένο με λευκά λαμπάκια, να απλώνει το χέρι της και να τα κόβει, προτού απομακρυνθεί. Στο σπίτι ζουν η 31χρονη Μπεθ Γουίλσον Κροφτ, ο σύζυγός της Κίραν και η εξάχρονη κόρη τους.

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Niet iedereen heeft het op knipperende kerstverlichting 🤭😅

"The Grinch of Middlesbrough" pic.twitter.com/0gIGlBCAxX — ꧁MarijeAnne꧂ (@MarijeB3) November 27, 2026

Η έκπληξη της οικογένειας και το βίντεο που έγινε viral

Η Μπεθ αντιλήφθηκε τη ζημιά το επόμενο πρωί, όταν διαπίστωσε ότι τα φωτάκια δεν λειτουργούσαν. Αρχικά πίστεψε ότι κάποια παιδιά τα είχαν τραβήξει, όμως το υλικό από την κάμερα αποκάλυψε τι είχε συμβεί.

Η ίδια χαρακτήρισε το περιστατικό παράλογο, τονίζοντας πως κανείς δεν έχει το δικαίωμα να χαλάει τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση των άλλων επειδή δεν του αρέσει η συγκεκριμένη γιορτή.

The Grandma Grinch of Middlesbrough: Moment mobility scooter-riding spoilsport takes scissors to family's Christmas lights https://t.co/oAJgV1sfO9 — Daily Mail (@DailyMail) November 27, 2026

«Η γιαγιά-γκάνγκστερ δεν έσβησε τη λάμψη μου»

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ένας άνδρας προσφέρθηκε να επισκευάσει τα φωτάκια, χωρίς να χρειαστεί να αντικατασταθούν. Η Μπεθ ανακοίνωσε με χιούμορ την αποκατάσταση του στολισμού, γράφοντας: «Επιστρέψαμε στη δράση… Η “γιαγιά-γκάνγκστερ” δεν κατάφερε να σβήσει τη λάμψη μου για πολύ».

Όπως αποκάλυψε, εντόπισε τη γυναίκα περίπου μισή ώρα μετά το περιστατικό και τη ρώτησε γιατί έκοψε τα φωτάκια. Εκείνη αρνήθηκε ότι το έκανε, ενώ όταν η Μπεθ την απείλησε ότι θα καλέσει την αστυνομία, η απάντησή της ήταν: «Κάλεσε την αστυνομία, λοιπόν».

(Με πληροφορίες από DailyMail)

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