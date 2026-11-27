Μια ηλικιωμένη Βρετανίδα που επέβαινε σε ηλεκτρικό αμαξίδιο αποφάσισε να γίνει ο «Γκριντς» των Χριστουγέννων κόβοντας με ψαλίδι τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια γειτόνων της στο Μίντλεσμπρο του Ηνωμένου Βασιλείου προκαλώντας αναστάτωση στην οικογένεια που μένει στο σπίτι, σύμφωνα με τη DailyMail.
Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη γυναίκα να πλησιάζει το κιγκλίδωμα που ήταν διακοσμημένο με λευκά λαμπάκια, να απλώνει το χέρι της και να τα κόβει, προτού απομακρυνθεί. Στο σπίτι ζουν η 31χρονη Μπεθ Γουίλσον Κροφτ, ο σύζυγός της Κίραν και η εξάχρονη κόρη τους.
Η έκπληξη της οικογένειας και το βίντεο που έγινε viral
Η Μπεθ αντιλήφθηκε τη ζημιά το επόμενο πρωί, όταν διαπίστωσε ότι τα φωτάκια δεν λειτουργούσαν. Αρχικά πίστεψε ότι κάποια παιδιά τα είχαν τραβήξει, όμως το υλικό από την κάμερα αποκάλυψε τι είχε συμβεί.
Η ίδια χαρακτήρισε το περιστατικό παράλογο, τονίζοντας πως κανείς δεν έχει το δικαίωμα να χαλάει τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση των άλλων επειδή δεν του αρέσει η συγκεκριμένη γιορτή.
«Η γιαγιά-γκάνγκστερ δεν έσβησε τη λάμψη μου»
Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ένας άνδρας προσφέρθηκε να επισκευάσει τα φωτάκια, χωρίς να χρειαστεί να αντικατασταθούν. Η Μπεθ ανακοίνωσε με χιούμορ την αποκατάσταση του στολισμού, γράφοντας: «Επιστρέψαμε στη δράση… Η “γιαγιά-γκάνγκστερ” δεν κατάφερε να σβήσει τη λάμψη μου για πολύ».
Όπως αποκάλυψε, εντόπισε τη γυναίκα περίπου μισή ώρα μετά το περιστατικό και τη ρώτησε γιατί έκοψε τα φωτάκια. Εκείνη αρνήθηκε ότι το έκανε, ενώ όταν η Μπεθ την απείλησε ότι θα καλέσει την αστυνομία, η απάντησή της ήταν: «Κάλεσε την αστυνομία, λοιπόν».
(Με πληροφορίες από DailyMail)