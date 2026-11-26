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Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων μέσω της αξιοποίησης της εμπειρίας και των δεξιοτήτων των βετεράνων.

Οι έφεδροι ενημερώθηκαν για τη δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής τους σε επερχόμενες στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ, όπως η «Steadfast Defender».

Ο Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε την κίνηση απαραίτητη προφύλαξη, τονίζοντας ότι η χώρα λειτουργεί σε ένα περιβάλλον αυξημένων απειλών.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με την ανάγκη για μεγαλύτερο βάθος ανθεκτικότητας, εν μέσω προειδοποιήσεων για το μικρό μέγεθος του εν ενεργεία βρετανικού στρατού.

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Η εφημερίδα «The Telegraph» αποκαλύπτει ότι, για πρώτη φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, έχουν σταλεί στη Βρετανία επιστολές σε περίπου 100.000 εφέδρους στρατιωτικούς στρατηγικής σημασίας, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν εθελοντικά σε εκπαιδεύσεις και ασκήσεις, όπως η εμβληματική άσκηση του ΝΑΤΟ «Steadfast Defender» την επόμενη άνοιξη.

Στις επιστολές, που αποστάλθηκαν και στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράφηκαν από τους αντίστοιχους αρχηγούς τους, ζητήθηκε επίσης από τους εφέδρους να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εργασία και τις δεξιότητές τους.

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NEW – UK Defense Secretary says that "People should find it reassuring rather than alarming," that 100,000 strategic reservists have been sent a letter, for the first time since the cold war, to prepare to be called up for war. https://t.co/ukACzhxD49 — Disclose.tv (@disclosetv) November 26, 2026

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενων απειλών από τη Ρωσία, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να θέλει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία εκτόξευσε πυραύλους κρουζ και ένα drone στην ανατολική Πολωνία, μόλις 60 μίλια από το σημείο όπου διεξαγόταν στρατιωτική άσκηση υπό τη ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, την ημέρα που ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας επισκέπτονταν τα στρατεύματα.

Την Τετάρτη, αναφέρθηκε ότι η RAF μετέφερε αεροσκάφη σε υπόστεγα κατά τη διάρκεια της νύχτας και σχεδίαζε την κατασκευή δικτύων κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την προστασία των αεροσκαφών στις βρετανικές βάσεις από τα drones.

Ο Γουές Στρίτινγκ, Υπουργός Άμυνας, είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι η Βρετανία πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο σε 1.000 ημέρες και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει «να είναι έτοιμο, μαζί με τους συμμάχους μας, να πολεμήσει και να νικήσει».

Μιλώντας στο Sky News το πρωί της Πέμπτης, ο κ. Στρίτινγκ δήλωσε ότι η Βρετανία «λειτουργεί σε ένα περιβάλλον αυξημένης απειλής» και πρόσθεσε ότι η επικοινωνία με τους εφέδρους αποτελεί «λογική και απαραίτητη προφύλαξη».

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «The Telegraph», η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει μεγαλύτερο «βάθος» ανθεκτικότητας, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει πιο «σοβαρά» το Άρθρο 3 του ΝΑΤΟ, το οποίο απαιτεί από τα κράτη μέλη να «διατηρούν και να αναπτύσσουν την ατομική και συλλογική τους ικανότητα να αντισταθούν σε ένοπλη επίθεση».

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Ο Βρετανικός Στρατός βρίσκεται στο μικρότερο μέγεθός του από την εποχή των Ναπολεόντειων Πολέμων, με τον αριθμό των εν ενεργεία στρατιωτών να πλησιάζει τους 73.000.

Το Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι έχουν αποσταλεί επιστολές σε βετεράνους ως «πρακτικό μέτρο για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της αποτροπής, συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου σύγκρουσης».

Οι επιστολές έχουν αποσταλεί σε στρατηγικούς εφέδρους, δηλαδή σε βετεράνους που αποστρατεύτηκαν πρόσφατα και εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση να επιστρατευθούν σε εξαιρετικές περιστάσεις, σε αντίθεση με όσους προσφέρονται εθελοντικά ως απλοί πολίτες.

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Πηγή του Στρατού ανέφερε ότι η επιστολή εστάλη με σκοπό τη βελτίωση των «δεδομένων και πληροφοριών» σχετικά με το πρώην στρατιωτικό προσωπικό.

‘We have this failure to properly invest in defence.’ Retired British Army Officer Simon Diggins says the Ministry of Defence has sent letters to thousands of reservists for the first time since the Cold War. 📺 Freeview 236, Sky 512, Virgin 604 https://t.co/mlDXoHnMcH — GB News (@GBNEWS) November 26, 2026

Βρετανία: Οι στρατηγικοί εφέδροι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε ασκήσεις υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι, αν και κανείς δεν υπονοούσε ότι οι έφεδροι θα κινητοποιηθούν ξαφνικά, «θα ήταν τρέλα να μην διαθέτουμε μια βάση δεδομένων και πρόσβαση» σε αυτούς.

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«Αν ποτέ χρειαστεί, υπάρχουν αρκετά πράγματα στα οποία έχουμε χάσει την εξοικείωση», ανέφεραν. «Το πρώτο στάδιο είναι να προσδιορίσουμε ποιοι είναι, πού βρίσκονται και ποιες είναι οι δεξιότητές τους.»

Η εφημερίδα «The Telegraph» είχε αποκαλύψει προηγουμένως ότι, όταν ο Λόρδος Σάντερς ήταν Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, είχε πει στην κυβέρνηση ότι θα χρειαζόταν να «κινητοποιήσει τον λαό» για να πολεμήσει τη Ρωσία, επειδή ο βρετανικός στρατός ήταν πολύ μικρός.

Πέρυσι, η στρατηγική ανασκόπηση της άμυνας που πραγματοποίησε η κυβέρνηση υπογράμμισε την ανάγκη κάθε τμήματος της κοινωνίας να διαδραματίσει ρόλο στην άμυνα της χώρας.

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Συνέστησε επίσης την επανασύνδεση με τη Στρατηγική Εφεδρεία, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δεξιότητες και η εμπειρία των μελών της, αν χρειαστεί.

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Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια νέα ενότητα στον ιστότοπό της, όπου οι πολίτες μπορούν να μάθουν περισσότερα για τη Στρατηγική Εφεδρεία και τι σημαίνει αυτή για τους ίδιους, τις οικογένειές τους ή τους εργοδότες τους.

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