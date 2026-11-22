Όσα είπε η Τερέζα Μέι για το Brexit και τον Άντι Μπέρναμ (Wikimedia Commons)

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Η Μέι εξέφρασε την έκπληξή της για τις προθέσεις του Μπέρναμ, προτρέποντάς τον να επικεντρωθεί στις τρέχουσες προκλήσεις της χώρας αντί για την αναθεώρηση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος.

Οι δηλώσεις της ακολούθησαν τη συμφωνία του πρωθυπουργού με τις Βρυξέλλες για θέματα εξαγωγών τροφίμων, εμπορίας ρύπων και προγραμμάτων ανταλλαγής νέων μεταξύ των δύο πλευρών.

Παρά τις ανησυχίες της Μέι, ο Άντι Μπέρναμ έχει αποκλείσει σημαντικές αλλαγές στη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τη διεξαγωγή των επόμενων γενικών εκλογών.

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Η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, προειδοποίησε τον Άντι Μπέρναμ ότι θα πρέπει να «αφήσει πίσω» το ζήτημα του Brexit, εκφράζοντας την έκπληξή της που ο νυν πρωθυπουργός εξετάζει την επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το μήνυμα της Τερέζα Μέι στον Άντι Μπέρναμ για το Brexit και την ΕΕ

Σε αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή Sunday with Laura Kuenssberg του BBC, η Τερέζα Μέι, η οποία για τρία χρόνια διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία αποχώρησης από την ΕΕ και ήταν πρωθυπουργός από το 2016 έως το 2019, δήλωσε: «Το Brexit έχει τελειώσει. Απλώς αποδεχτείτε το και προχωρήστε».

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Μάλιστα, κάλεσε τον Μπέρναμ να «ασχοληθεί» με τις σημερινές προκλήσεις, αντί να ανοίγει ξανά τη συζήτηση γύρω από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

"I’m slightly aghast at what Andy Burnham is talking about". In an exclusive interview with Theresa May, the former Prime Minister tells the current Prime Minister Andy Burnham, "Brexit is done. Just accept Brexit and move on". #BBCLauraK https://t.co/S934Q3MMyQ November 22, 2026

Πριν γίνει πρωθυπουργός, η ίδια είχε ταχθεί υπέρ της παραμονής στην ΕΕ, αλλά όταν ανέλαβε την εξουσία στην Ντάουνινγκ Στριτ ηγήθηκε τριών ετών επίπονων διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία στην οποία κατέληξε απορρίφθηκε από τους βουλευτές, γεγονός που την ανάγκασε να παραιτηθεί και να αντικατασταθεί από τον Μπόρις Τζόνσον το 2019.

Και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι αυτό λέει ο Άντι Μπέρναμ στον βρετανικό λαό, είναι σαν να θέλει να τους πει: “Ξέρετε κάτι, θυμάστε εκείνη την ψήφο; Κάνατε λάθος, έτσι δεν είναι; Καλύτερα ας προσπαθήσουμε να κάνουμε το Ηνωμένο Βασίλειο όσο το δυνατόν πιο ισχυρό οικονομικά, σε θέματα ασφάλειας και σε ευκαιρίες για τους πολίτες».

Μιλώντας στο BBC το 2023, είχε δηλώσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «θα ήταν σε καλύτερη θέση αν οι βουλευτές είχαν στηρίξει τη δική της συμφωνία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Η συμφωνία της περιλάμβανε την προοπτική ψηφοφορίας για τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος, καθώς και ψηφοφορία για μια προσωρινή τελωνειακή ένωση, μαζί με δεσμεύσεις για τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Μέι ισχυρίστηκε ότι το σχέδιό της υπονομεύτηκε από «σκληροπυρηνικούς» βουλευτές υπέρ του Brexit, αλλά και από εκείνους που ήθελαν την παραμονή στην ΕΕ.

Η συμφωνία Μπέρναμ με τις Βρυξέλλες

Οι δηλώσεις της Τερέζα Μέι έρχονται μετά τη συμφωνία που έκλεισε ο Μπέρναμ με την ΕΕ στις Βρυξέλλες την Παρασκευή, η οποία καλύπτει τις βρετανικές εξαγωγές τροφίμων, την εμπορία εκπομπών ρύπων και ένα πρόγραμμα ανταλλαγής νέων.

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Η συνάντηση του Άντι Μπέρναμ με την Ρομπέρτα Μέτσολα για τη σχέση Βρετανίας – ΕΕ μετά το Brexit – REUTERS/Hannah McKay/Pool

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι τους επόμενους μήνες, ενόψει της επόμενης συνόδου κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ, οι δύο πλευρές θα «επιδιώξουν να διεξαγάγουν μια άτυπη διαδικασία ανταλλαγής ιδεών» για να εξετάσουν τις επιλογές για τη μακροπρόθεσμη σχέση τους. Στο παρελθόν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι πιθανές επιλογές για το μέλλον θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την επανένταξη στην τελωνειακή ένωση, στην ενιαία αγορά ή ένα νέο δημοψήφισμα για πλήρη ένταξη στην ΕΕ.

Ωστόσο, ο Μπέρναμ έχει αποκλείσει μεγάλες αλλαγές στη σχέση Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ πριν από τις επόμενες γενικές εκλογές, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει πιστός στη δέσμευση του εκλογικού μανιφέστου των Εργατικών του 2024 για μη επιστροφή στην ενιαία αγορά, την τελωνειακή ένωση ή την ελεύθερη κυκλοφορία.

Πηγή: BBC

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