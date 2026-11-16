Brexit: «Απέτυχε» λέει ο Μπέρναμ – Θέλει να υπογράψει νέα συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωση - Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Άντι Μπέρναμ υποστηρίζει ότι το Brexit απέτυχε να αποδώσει τα υποσχεθέντα οφέλη, προκαλώντας σημαντικά εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη της Βρετανίας.

Ο ίδιος επιδιώκει την υπογραφή νέας συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποκατάσταση των εμπορικών σχέσεων και την αύξηση του βρετανικού ΑΕΠ.

Οι προτεινόμενες διαπραγματεύσεις θα εστιάσουν στη συνεργασία για τα τρόφιμα, τη γεωργία, τις εκπομπές ρύπων και τη δημιουργία προγραμμάτων κινητικότητας για τους νέους.

Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε νέα συζήτηση για το Brexit, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία ως πολιτικό αδιέξοδο.

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Με ξεκάθαρη θέση ότι η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απέδωσε τα οφέλη που είχαν υποσχεθεί οι υποστηρικτές της, αναμένεται να τοποθετηθεί τη Δευτέρα ο Άντι Μπέρναμ, δηλώνοντας ότι «το Brexit απέτυχε», σύμφωνα με τον Guardian. Ο ίδιος προαναγγέλλει την υπογραφή νέας συμφωνίας με την ΕΕ, επιδιώκοντας να αποκαταστήσει μέρος των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων που διαταράχθηκαν μετά την αποχώρηση της χώρας από την Ένωση.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά την τοποθέτησή του στο συνέδριο των Εργατικών της Ουαλίας, όπου υποστήριξε ότι η Βρετανία «έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε» από το Brexit.

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Ο Μπέρναμ πρόκειται να συναντηθεί αυτή την εβδομάδα με Ευρωπαίους ηγέτες, στο πλαίσιο συνόδου κορυφής, με στόχο την επίτευξη συμφωνιών που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, θα μπορούσαν να αυξήσουν το βρετανικό ΑΕΠ κατά 0,4%, δηλαδή περίπου 17 δισ. λίρες.

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων αναμένεται να βρεθούν η συνεργασία στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας, η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, καθώς και η δημιουργία προγράμματος κινητικότητας για νέους.

Brexit: «Απέτυχε» λέει ο Μπέρναμ – Θέλει να υπογράψει νέα συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωση – Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο: Φον ντερ Λάιεν και Μπέρναμ σε κοινό φωτογραφικό στιγμιότυπο – Πηγή: Reuters

«Ο αυτοκράτορας είναι γυμνός» – Η κριτική στις υποσχέσεις του Brexit

Μιλώντας στο επίσημο δείπνο του λόρδου δημάρχου στο Σίτι του Λονδίνου, ο Μπέρναμ αναμένεται να υποστηρίξει ότι η υπόσχεση του Μπόρις Τζόνσον για ανάκτηση του ελέγχου της χώρας δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Αντίθετα, όπως θα επισημάνει, η Βρετανία κατέληξε σε ένα αδικαιολόγητα σκληρό Brexit, το οποίο δημιούργησε εμπόδια στις επιχειρήσεις και περιόρισε τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης.

«Είναι σαν το παραμύθι με τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα, όπου κανείς δεν είναι πρόθυμος να πει την προφανή αλήθεια. Εγώ, λοιπόν, λέω τα πράγματα όπως τα βλέπω. Και, για να είμαι ειλικρινής, ο αυτοκράτορας είναι γυμνός», αναμένεται να δηλώσει.

Στη συνέχεια θα είναι ακόμη πιο σαφής, λέγοντας: «Το Brexit που μας δόθηκε δεν λειτούργησε. Χάσαμε περισσότερα από όσα κερδίσαμε».

Ο ίδιος θα ανακοινώσει την πρόθεσή του να υπογράψει νέα συμφωνία με την ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα κινείται εντός των δεσμεύσεων του προεκλογικού προγράμματος των Εργατικών και των κυβερνητικών κόκκινων γραμμών. Παράλληλα, θα πρέπει να βελτιώνει την υφιστάμενη συμφωνία και να προσεγγίζει περισσότερο τις προσδοκίες όσων ψήφισαν υπέρ του Brexit το 2016.

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Βασικό κριτήριο θα είναι επίσης το λεγόμενο «τεστ του Μέικερφιλντ», δηλαδή η συμφωνία να προσφέρει ουσιαστικές και μετρήσιμες βελτιώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Πρόκειται για μια κατάσταση από την οποία όλοι μπορούν να κερδίσουν. Αντανακλά τη νέα μας προσέγγιση. Όχι αντιπαράθεση, όχι άλλες γέφυρες που καίγονται, αλλά εποικοδομητική και θετική συνεργασία, ώστε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις», αναμένεται να τονίσει.

Οι όροι της ΕΕ και οι αντιδράσεις του Μπόρις Τζόνσον

Την ίδια στιγμή, ο αρμόδιος υπουργός της Βρετανίας για τις σχέσεις με την ΕΕ, Χάμις Φάλκονερ, δήλωσε στο BBC ότι μια νέα συμφωνία θα μπορούσε να εξασφαλίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο «φωνή στο τραπέζι» των ευρωπαϊκών συζητήσεων για την πολιτική τροφίμων, χωρίς ωστόσο να του δίνει δικαίωμα ψήφου στις σχετικές αποφάσεις.

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Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προβλεφθεί στη συμφωνία και ρήτρα αποχώρησης, σε περίπτωση που μια μελλοντική βρετανική κυβέρνηση αποφασίσει να ανατρέψει τη στενότερη συνεργασία με την ΕΕ. Όπως εξήγησε, η ευρωπαϊκή πλευρά ανησυχεί για το ενδεχόμενο μια μελλοντική κυβέρνηση των Συντηρητικών ή του Reform UK να ακυρώσει τη συμφωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η συγκεκριμένη πρόβλεψη συνδέεται με τον φόβο της ΕΕ ότι θα χρειαστεί να επενδύσει εκ νέου σημαντικά ποσά για την αποκατάσταση των υποδομών ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων στα σύνορα, οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά το Brexit.

Από την πλευρά του, ο πρώην πρωθυπουργός των Συντηρητικών Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος παραιτήθηκε το 2022 μετά το σκάνδαλο Partygate, εμφανίστηκε αντίθετος σε οποιαδήποτε νέα συζήτηση για την αποχώρηση από την ΕΕ. Υποστήριξε μάλιστα ότι οι Βρετανοί θα ψήφιζαν «απολύτως» ξανά υπέρ του Brexit, εάν ο Μπέρναμ προχωρούσε σε νέα ψηφοφορία.

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«Είναι τρέλα να αναγάγεις το ζήτημα του Brexit σε πολιτική προτεραιότητα. Θα οδηγήσει τον ίδιο και το κόμμα του σε αδιέξοδο και πρέπει να απομακρυνθεί από αυτή τη θέση, γιατί δεν πρόκειται να κερδίσει. Οι άνθρωποι δεν είναι ανόητοι», δήλωσε στην Telegraph.

(Με πληροφορίες από Guardian)

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