Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγοντας τον όρο «Breturn» για την περιγραφή αυτής της προοπτικής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τη βρετανική στροφή με επιφυλακτικότητα, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει προνομιακή μεταχείριση χωρίς ουσιαστικούς συμβιβασμούς από την πλευρά του Λονδίνου.

Οι διαπραγματεύσεις για διάφορα ζητήματα, όπως τα φυτοϋγειονομικά μέτρα και η κυκλοφορία νέων, παραμένουν στάσιμες, καθιστώντας την επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου μια εξαιρετικά δύσκολη και μη ρεαλιστική διαδικασία.

Η επικείμενη συνάντηση κορυφής αποτελεί κρίσιμο τεστ για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, με τις Βρυξέλλες να εξετάζουν μοντέλα ενισχυμένης σύμπραξης αντί για την πλήρη επανένταξη της χώρας.

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Από το Brexit στο Breturn. Η Βρετανία μετά από μαι αποτυχημένη έξοδο από την ΕΕ εξετάζει την επιστροφή της με τον βρετανό πρωθυπουργό Αντι Μπέρναμ να λασάρει πλέον τον όρο κάνει λόγο για «Breturn», αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επιστροφής του Ηνωμένου Βασιλείου στο ευρωπαϊκό κλαμπ. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ενωση αντιμετωπίζει με βρετανικό φλέγμα την βρετανική στροφή.

«Είναι θετικό και απηχεί μία αλλαγή τόνου αναμενόμενη εδώ και καιρό», δηλώνει ευρωπαίος αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται. «Αλλά δεν πρόκειται να αλλάξουμε την προσέγγισή μας απλώς και μόνο γιατί υπάρχει μια όμορφη μουσική για υπόκρουση».

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«Welcome back !», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Ομως το μειδίαμα με το οποίο συνόδευσε τα λόγια του άφηνε να φανεί ικανοποίηση μαζί με ειρωνία δέκα χρόνια μετά το μοιραίο δημοψήφισμα που κατέληξε το 2020 στο Brexit με τα όχι και τόσο θετικά για το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελέσματα.

«Αυτό δείχνει τουλάχιστον ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα παραμένει ελκυστικό», είπε ευρωπαίος διπλωμάτης.

Οταν ερωτήθηκε χθες, ο Αντι Μπέρναμ αναφέρθηκε σε σειρά σεναρίων: status quo, επιστροφή στην τελωνειακή ένωση, επιστροφή στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, ή ριζοσπαστική λύση, δηλαδή επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Επισήμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη «να εξετάσει όλες τις λύσεις» που το Λονδίνο «θα μπορούσε να προτείνει», σύμφωνα με τους εκπροσώπους της.

Αλλά παραμένει καχύποπτη απέναντι στην βούληση του Λονδίνου για συμβιβασμούς.

Αν το θέμα είναι η επιστροφή στην τελωνειακή ένωση, τότε θα πρέπει αυτό να γίνει χωρίς εξαιρέσεις. Το ίδιο ισχύει για την Ενιαία Αγορά, εξηγεί ευρωπαίος διπλωμάτης στις Βρυξέλλες.

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«Δεν μπορούμε να πάρουμε αυτό που μας αρέσει χωρίς τα υπόλοιπα», φρόντισε ήδη να προειδοποιήσει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Συνάντηση κορυφής – τεστ

Το πραγματικό τεστ θα είναι να υπάρξει συμφωνία για την ημερομηνία μίας συνάντησης κορυφής ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, συνάντηση που ήδη αναβλήθηκε το καλοκαίρι. Πλέον, μπορεί να πραγματοποιηθεί γύρω στις 20 Νοεμβρίου. Και πριν από αυτό το ραντεβού, η πίεση βρίσκεται μάλλον προς την πλευρά του Λονδίνου, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν είναι έτοιμη να κάνει υποχωρήσεις χωρίς «σημαντική πρόοδο»«, κυρίως ως προς το θέμα της κυκλοφορίας των ευρωπαίων νέων, τονίζεται από τις Βρυξέλλες.

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Και θα πρέπει επίσης να βρεθεί μία συμφωνία για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα που αφορούν τα βρετανικά προϊόντα και μία άλλη συμφωνία για την εναρμόνιση της αγοράς του άνθρακα.

Για τα θέματα αυτά, οι συζητήσεις τραβάν σε μάκρος εδώ και έναν χρόνο χωρίς χειροπιαστό αποτέλεσμα.

Και χωρίς να υπολογίζεται το θέμα που καίει: το «made in Europe», η ευρωπαϊκή προτίμηση σε ορισμένους τομείς της βιομηχανίας, που υπερασπίζεται η Ευρωπαϊκή Ενωση και από την οποία δεν θέλει να αποκλεισθεί το Ηνωμένο Βασίλειο.

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Ομως η έλευση του νέου πρωθυπουργού στην Ντάουνινγκ Στριτ μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Τυχόν επιτυχία αυτής της συνάντησης κορυφής, αν επιβεβαιωθεί, μπορεί να χρησιμεύσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και σε ένα νέο ξεκίνημα επί νέων βάσεων, πιστεύει ο Sébastien Maillard του βρετανικού Chatham House.

Σύμφωνα με τον ερευνητή, η υπόθεση της επανένταξης είναι απολύτως «μη ρεαλιστική». Είναι «πολύ χοντρό, πολύ νωρίς», λέει.

Η προοπτική μίας σταδιακής επανάληψης των συνομιλιών για ενδεχόμενο «Breturn» δεν προκαλεί καθόλου ενθουσιασμό στις Βρυξέλλες, όπου η ανάμνηση των πολυετών διαπραγματεύσεων του Brexit παραμένει έντονη.

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Το καναδικό μοντέλο

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Θα ήταν η Βρετανία έτοιμη να αποδεχθεί για να επιστρέψει στην ΕΕ περισσότερο δυσμενείς όρους από αυτούς που απολάμβανε πριν από το Brexit;

Παρά την συμμετοχή του επί δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στην συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ενωση, το Λονδίνο δεν εντάχθηκε ποτέ στην ευρωζώνη ούτε στην ζώνη Σένγκεν και μάλιστα, την εποχή της Μάργκαρετ Θάστερ, η Βρετανία διαπραγματεύθηκε σκληρά και πέτυχε επιστροφές από την συμβολή της στον κοινό προϋπολογισμό, τις περίφημες βρετανικές εκπτώσεις.

Τα μάτια στρέφονται προς τον Καναδά στον οποίο οι Βρυξέλλες υποσχέθηκαν καθεστώς συνδεδεμένου μέλους.

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Και αν η υπόσχεση αυτή καταλήξει σε ενισχυμένη σύμπραξη, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως υπόδειγμα για άλλους εταίρους της ΕΕ, αρχής γενομένης από το Ηνωμένο Βασίλειο, τονίζεται στις Βρυξέλλες.

Συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ενωση θα διεξαχθεί στος τέλος του Οκτωβρίου στο Μόντρεαλ, έναν μήνα πριν από την αναμενόμενη συνάντηση κορυφής ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.