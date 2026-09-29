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Οι κρατούμενοι γιατροί φέρονται να χρέωναν υπέρογκα ποσά για εναλλακτικές θεραπείες και ειδικά σκευάσματα, τα οποία κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Πολυάριθμες καταγγελίες ασθενών περιγράφουν ένα σύστημα πληρωμών χωρίς αποδείξεις, ενώ οι αρχές αναζητούν αδήλωτα χρηματικά ποσά που διακινήθηκαν μέσω των κλινικών.

Οι έρευνες εστιάζουν επίσης στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, καθώς και στη διαδρομή των χρημάτων που φέρεται να κατείχε την ημέρα της μοιραίας επέμβασης.

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Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται από την πρώτη στιγμή τα ιατρεία που διατηρούσαν οι κατηγορούμενοι γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, αφού αναζητούνται τα ποσά που φαίνεται να έχουν διακινηθεί μέσω των κλινικών στο κέντρο της Αθήνας τους και δεν έχουν αποτυπωθεί στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Οι δύο γιατροί που πλέον κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού φέρεται να έταζαν θεραπείες σε σοβαρές ασθένειες, χορηγούσαν ειδικά φαρμακευτικά σκευάσματα υψηλού κόστους στέλνοντας τους πελάτες τους σε συγκεκριμένα φαρμακεία με τα οποία συνεργάζονταν, ενώ φέρονται να στηρίζονταν σε εναλλακτικούς τρόπους ίασης τους οποίους χρέωναν υπέρογκα ποσά. «Βροχή» έχουν πέσει οι καταγγελίες σε βάρος τους τις τελευταίες 20 μέρες, από όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, η 56χρονη γιατρός εμφανίζεται να δηλώνει εισοδήματα ύψους περίπου 500.000 ευρώ, ενώ ο 58χρονος γιατρός περίπου 95.000 ευρώ. Η ίδια οικονομική εικόνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, φέρεται να καταγράφεται και στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών του ζευγαριού.

Οι αρχές αναζητούν στις έρευνες τους χρηματικά ποσά που φέρεται να είχε το ζευγάρι στην κατοχή του. Επίσης, ψάχνουν να βρουν τις χιλιάδες ευρώ που φέρεται να είχε μαζί του ο Γιώργος Μαζωνάκης την μέρα που έκανε την μοιραία πλασμαφαίρεση, προκειμένου να πληρώσει την διαδικασία αλλά και την υδροθεραπεία στην οποία υποβλήθηκε μία μέρα πριν πεθάνει. Στην κατοχή του τραγουδιστή εντοπίστηκαν μονο 145 ευρώ μετρητά, πράγμα που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση.

Παράλληλα, έπειτα από δύο διαφορετικές καταγγελίες που έγιναν σε βάρος της 56χρονης και του 58χρονου, προέκυψε ότι φάρμακα που συνταγογραφούσαν οι γιατροί, αφού τα αγόραζαν οι ασθενείς, τα χρηματικά ποσά έφταναν σε τραπεζικό λογαριασμό στη Λετονία! Ο λόγος για έναν καρκινοπαθή ασθενή ο οποίος επισκέφτηκε τους γιατρούς μέσω του γιου του αλλά και για μία γυναίκα η οποία συμβουλευόταν την 56χρονη γιατρό, με την επιθυμία να αποκτήσει παιδιά.

Ούτως ή άλλως και στο ιατρείο της όταν πηγαίναμε όλα μαύρα ήταν. Δεν παίρναμε απόδειξη για τίποτα. Ήταν δεδομένο το μαύρο. Δηλαδή αν εγώ έδινα 150 ευρώ τη φορά, αν έπρεπε να το δώσω με απόδειξη θα πήγαινε διακόσια. Αν όμως ήσουνα πελάτης της κάθε έξι μήνες έδινες 150. Αν δηλαδή είχες να παρουσιαστείς δύο τρία χρόνια, έδινες 300 μαύρα ή 350 με απόδειξη. Ήταν standard.

Μου έδωσε κάποιες ειδικές σταγόνες. Ερχόντουσαν από Ρωσία. Η γιατρός μου σύστησε έναν κύριο, ο οποίος έκανε το κονέ με μία Ρωσίδα. Μου είχε στείλει έναν λογαριασμό, αλλά δεν ήταν εταιρεία. Ήταν μια κυρία που το διαχειριζόταν όλο αυτό. Και επειδή εγώ φοβήθηκα ότι δεν θα πάρω ποτέ τα φάρμακα, του είπα ότι θέλω να τα δώσω κατ’ ιδίαν σε εσάς. Ήταν μία κυρία, μία Ρωσίδα».

Στη συνέχεια ακολούθησε η μαύρη πρόταση του διαμεσολαβητή.

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Έμπορος συμπληρωμάτων: Σας στέλνω τον λογαριασμό τραπέζης της εταιρίας στην Λετονία για να κάνετε το έμβασμα για την αγωγή της γιατρού των 514 ευρώ .

Σας στέλνω τον λογαριασμό τραπέζης της εταιρίας στην Λετονία για να κάνετε το έμβασμα για την αγωγή της γιατρού των . Πελάτισσα: Συγγνώμη αλλά δεν μπορώ να πληρώσω σε λογαριασμό της Λετονίας .

Συγγνώμη αλλά δεν μπορώ να πληρώσω σε λογαριασμό της . Έμπορος συμπληρωμάτων: Μπορείτε να μου δώσετε μετρητά στο χέρι ή να τα στείλετε με ταχυδρομική επιταγή σε κατάστημα ΕΛΤΑ στο όνομά μου.

Όπως τόνισε καταγγέλλουσα: «Μου είπε θα βρεθούμε στο μετρό για να μου δώσεις ‘μαύρα’ τα λεφτά και να πάρεις τα χάπια. Θα κρατάω μία τσάντα».

«Εγώ το έκανα αυτό. Δεν μου το ζήτησε κανείς. Εγώ λοιπόν λέω “εφόσον είστε από την 56χρονη γιατρό, δεν θα σας το δώσω σε αυτή την τιμή που ήταν στο site. Θα σας το δώσω φτηνότερα“. Ήταν 136 ευρώ το κάθε σκεύασμα. Έπαιρνα γύρω στα 6 – 7 σκευάσματα κάθε μήνα, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήταν ένα ποσό δυνατό», είπε ο συνεργάτης της γιατρού που προμήθευε τα σκευάσματα σε πελάτες.

Έπειτα από αρκετές συναντήσεις με χρήματα σε φακέλους στο Σύνταγμα, η καταγγέλλουσα αποφάσισε να στείλει και η ίδια λεφτά στον λετονικό λογαριασμό που της είχαν δώσει.

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Η γυναίκα κατέθεσε 597 ευρώ. Η ίδια μιλώντας στο Live News, αποκάλυψε ότι ήταν πελάτισσα της 56χρονης γιατρού σταθερά από το 2018. Στην αρχή την επισκέφθηκε ως γυναικολόγο για να τη βοηθήσει στις προσπάθειές της να κάνει παιδί. Η γιατρός της έκανε μία σειρά εξετάσεων με τα μηχανήματα που διέθετε στην κλινική, «διάβασε» τα χρώματα του οργανισμού της και της έγραψε σκευάσματα που «θα θεράπευαν τα πάντα».

«Τέλειωνα το ένα ραντεβού και έκλεινα το επόμενο», τόνισε η καταγγέλλουσα.

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Για πες μου την γνωμάτευση σου, τι έχω τελικά και νιώθω αυτήν την κόπωση; Φιλάκια αγάπη μου, θα τα πάρω κι αυτά από το φαρμακείο σε ευχαριστώ πολύ. 56χρονη γιατρός: Έχεις τον ιό της λοιμώδους μονοπυρήνωσης, τον ιό της ανεμοβλογιάς και τον επιχείλιο έρπητα

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Για κάθε πρόβλημα υγείας, είχε έναν συνεργάτη ή μία θεραπεία στο τσεπάκι.

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Ασθενής: Τις τελευταίες μέρες με πονάει το δεξί μου πόδι στο πέλμα, ένα μούδιασμα. Έχω ακούσει διάφορα για σκλήρυνση, για λύκο. Πιστεύεις ότι πρέπει να δω κάποιον νευρολόγο; Γιατί έχω αγχωθεί λιγάκι.

Τις τελευταίες μέρες με πονάει το δεξί μου πόδι στο πέλμα, ένα μούδιασμα. Έχω ακούσει διάφορα για σκλήρυνση, για λύκο. Πιστεύεις ότι πρέπει να δω κάποιον νευρολόγο; Γιατί έχω αγχωθεί λιγάκι. 56χρονη γιατρός: Θα πας να κάνεις μια full spine ακτινογραφία (σε γνωστό της) στη Νέα Ερυθραία και θα τους πεις να μου την στείλουν ηλεκτρονικά στο mail μου τα φιλμ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Live News, η 56χρονη γιατρός πουλούσε σε κάθε ευκαιρία και τις δικές της θεραπείες με απώτερο στόχο την πλασμαφαίρεση. «Μου είχε μιλήσει πολύ έντονα για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και τα μασάζ της Πατριάρχου Ιωακείμ», είπε η γυναίκα.

«Έδωσα περίπου 40.000 στην γιατρό»

Στην τελευταία της επίσκεψη στο ιατρείο, η γυναίκα είχε πρόβλημα με τις αιμορροΐδες της: «Ήταν πολύ δοτική, πολύ ευγενική. Θεωρούσες ότι χωρίς αυτήν και χωρίς τις ουσίες που σου έδινε ότι θα πεθάνεις. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο έπεισε και το Μαζωνάκη να κάνει τις θεραπείες που τον σκότωσαν. Το ήξερε ότι γενικά είχα ένα θέμα με τις αιμορροΐδες μου. Είχα κάνει παλαιότερα πολύ παλιά καυτηριασμό και ήξερε ότι είχα και μου λέει “Μην αγχώνεσαι, υπάρχει κάτι καινούργιο, νέο”, το οποίο μου λέει αυτή τη φορά δεν θα σε χρεώσω. Θα πρέπει να το κάνεις 5-6 φορές για να εξαλειφθούν εντελώς οι αιμορροΐδες. 150 ευρώ θα είναι η κάθε ένεση” και μου λέει “περίμενε λίγο”.

Φεύγει από το ιατρείο. Εγώ καθόμουνα χαλαρή και έρχεται είδα ότι ανέμιξε κάτι. Δεν ήταν νερό. Δηλαδή το είδα ότι ήταν κάτι υγρό. Και μου λέει άνοιξε. Δηλαδή σε χρόνο πάρα πολύ γρήγορο. Μου λέει “άνοιξε το στόμα, το στόμα σου” και μου χώνει μία ένεση κάτω και μία ένεση επάνω και έπαθα σοκ εκείνη την ώρα. Και επειδή μετά την υπόθεση του κυρίου Μαζωνάκη, η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα πάρα πολύ και πήγα στο γαστρεντερολόγο μου και του το είπα και ο άνθρωπος έπαθε σοκ. Μου λέει ”και δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό που σου έβαλε”», περιέγραψε η γυναίκα.

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«Μου λέει “άνοιξε το στόμα σου μία κάτω“, μία πάνω και αυτό ήταν. Εντάξει, έπαθα λίγο ένα σοκ να σας πω την αλήθεια. Και μετά φεύγοντας από εκεί, επειδή πάντα έκλεινα το επόμενο μου ραντεβού, δεν υπήρχε επικοινωνία τηλεφωνική. Έβγαινα, πήγαινα στα κορίτσια έξω, πλήρωνα και έκλεινα πάντα το επόμενο ραντεβού. Το έκλεισα αλλά μετά, όταν πήγα και γύρισα στο σπίτι και το συζήτησα με τους δικούς μου, δηλαδή λέω κάτι δεν πάει καλά. Είχα σοκαριστεί. Και σε αυτό το ραντεβού το τελευταίο επέμενε πάρα πάρα πολύ για ένα μηχάνημα που είχε φέρει πριν από ένα χρόνο από το εξωτερικό, για να κάνω detox στον οργανισμό μου, γιατί ήταν εντελώς αντίθετη με τα εμβόλια», τόνισε.

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«Πρόκειται για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης προφανώς, το οποίο το έλεγε detox. Ότι σε κάνει, θα σου φύγουνε μου λέει όλα τα προβλήματα. Δεν θα έχεις ποτέ καρκίνο. Τα εμβόλια, που ήταν εντελώς αντίθετη με τα εμβόλια. Φώναζε δηλαδή γιατί κάνουμε τα εμβόλια. Την πρώτη φορά ήταν 350 η επίσκεψη. Μετά στο πήγαινε, στο κατέβαζε σταδιακά, δηλαδή 200, 250 και μετά 150 αν πήγαινες δύο φορές το χρόνο. Ήταν standard αυτό. Μαύρα βέβαια, αλλά νομίζω τα σκευάσματα είναι πάρα πολλά τα λεφτά.

«Πάνω κάτω έδινα γύρω στα 400 ευρώ κάθε μήνα, για οχτώ χρόνια. Έδωσα περίπου 5 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Επί οχτώ χρόνια. Αυτό κάνει 40.000 ευρώ. Με έφερε σε επαφή με τον συνεργάτη της. Ήταν για τα ωάρια ο συγκεκριμένος. Ο οποίος μου είχε πει ότι ότι “εάν δεν θέλεις να πληρώσεις στη Λετονία υπάρχει και παράθυρο για Ουγγαρία“.

Εγώ ήμουν αρνητική να πληρώσω γιατί λέω τώρα θα πληρώσω και δεν πάρω και τα σκευάσματα; Και συναντηθήκαμε μαζί του κατ’ ιδίαν και μετά, αφού λέω τα πήρα, μετά πλήρωσα το λογαριασμό. Και δεν ήταν μόνο οι φαρμακοποιοί που τους έχω αναφέρει. Ήταν και κάποιες κλινικές, κάποια ιατρεία, κάποιοι γιατροί που έκαναν κάποιες εξετάσεις. Υπήρχε γενικά, δηλαδή υπήρχε ένα μεγάλο background από πίσω», είπε η γυναίκα.

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Και τέλος ανέφερε: «Πήγα για να αποκτήσω παιδιά. Μου τη σύστησαν ως γυναικολόγο για να κάνω boost στα ωάρια. Η γιατρός μου είχε πει ότι γίνεται, τα πάντα γίνονται. Εγώ δεν απέκτησα παιδί με τις μεθόδους και τη βοήθεια της 56χρονης. Η απάντησή της ήταν “τώρα μεγάλωσες μωρέ. Τώρα εντάξει, τι να κάνουμε; Θεοί δεν είμαστε κιόλας“».