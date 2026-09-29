Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μαρία Καρυστιανού κατήγγειλε τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για αβάσιμη επίθεση και προσπάθεια εκφοβισμού της σχετικά με τη χρήση μηχανημάτων βιοανάδρασης στο ιατρείο της.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο υπουργός ενεργεί με πολιτικά κίνητρα, επιχειρώντας να πλήξει την προσωπικότητά της και να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με την κ.

Καρυστιανού, η κβαντική ιατρική αποτελεί έναν υπαρκτό επιστημονικό τομέα και τα εν λόγω μηχανήματα δεν απαιτούν ειδική άδεια για τη χρήση τους.

Παράλληλα, άσκησε κριτική για την κατάσταση στον τομέα της υγείας και τις διαδικασίες αδειοδότησης ιατρείων στην Ελλάδα.

Τέλος, αναφέρθηκε στην υπόθεση των Τεμπών, εκφράζοντας αμφιβολίες για την απόδοση δικαιοσύνης σχετικά με τον χειρισμό του χώρου του δυστυχήματος.

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Για ευθεία επίθεση εναντίον της από τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, την οποία χαρακτήρισε αβάσιμη, έκανε λόγο η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στην εκπομπή «Επόμενη Στάση-Ενημέρωση» του 102fm.

«Και ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Παγώνη κάνουν πολιτική. Είναι 100% πολιτική. Και τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολιτική». Εσείς βλέπετε πουθενά δικαιοσύνη;», είπε αναφορικά με τα όσα λέγονται τις τελευταίες και την «κόντρα» που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε εκείνη, τον Υπουργό Υγείας και τη Ματίνα Παγώνη.

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«Εγώ δεν έλαβα καμία ενημέρωση για έλεγχο. Ο υπουργός Υγείας προσπαθεί να με τρομοκρατήσει. Χωρίς να έχει γίνει ενημέρωση σε εμένα, να λέει δημόσια ότι θα γίνει έλεγχος», τόνισε η κα Καρυστιανού, επισημαίνοντας, «Δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει και να με ελέγξει κάποιος. Άλλο αυτό και άλλο να βγαίνουν άνθρωποι που είναι σε θεσμικές θέσεις και να προσβάλλουν την προσωπικότητα κάποιου. Για να το κάνουν αυτό πρέπει να ξέρουν ότι είναι νομικά καλυμμένοι. Είναι λάθη ανεπίτρεπτα αυτά»

Για τα μηχανήματα βιοανάδρασης

Όπως είπε η κα Καρυστιανού, «μηχανήματα βιοανάδρασης υπάρχουν παντού, σε Ελλάδα και Αμερική, δεν χρειάζονται άδεια, μπορεί να τα πάρει και ένας ιδιώτης. Άλλωστε ο κύριος Γεωργιάδης ξεκίνησε τους ελέγχους μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη όχι από τα ιατρικά μηχανήματα που είναι σε χώρους που θα πρέπει να πληρούν προδιαγραφές και έχουν κινδύνους για τη ζωή, αλλά από το μηχάνημα βιοανάδρασης που μπορεί κανείς να το πάρει και στο σπίτι του», ανέφερε.

«Έχουμε μια χώρα-μπάχαλο»

«Είναι τραγικό. Έχουμε μια χώρα-μπάχαλο. Στα ιατρεία γίνεται ό,τι θέλει ο καθένας και δεν είναι μόνο η πλασμαφαίρεση. Και ένας που δεν έχει μπάρμπα στην Κορώνη χρειάζεται να κάνει και έναν χρόνο να πάρει άδεια και ένας που έχει να πάρει αμέσως”, τόνισε η κα Καρυστιανού, ενώ πρόσθεσε: “Ο κύριος Γεωργιάδης με βλέπει ως πολιτική αντίπαλο και προσπαθεί να πετάξει λάσπη στο όνομά μου, γιατί έτσι απομακρύνει τη σκέψη του κόσμου από το πραγματικό γεγονός που είναι το ότι είναι ένας ανίκανος Υπουργός, άσχετος με την ιατρική και επικίνδυνος. Ο κύριος Πατούλης που δίνει άδεια στα δικά του κέντρα ευεξίας ποιος τον ελέγχει; Και τον κάθε κύριο Πατούλη. Είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και αδειοδοτεί τον εαυτό του;»

«Η κβαντική ιατρική είναι υπαρκτός τομέας»

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», αναφέρθηκε στην κβαντική ιατρική, λέγοντας ότι «είναι ένας υπαρκτός τομέας που ασχολείται με τα μηχανήματα, για να γίνει διάγνωση και θεραπεία, όπως είναι το λέιζερ. Εχω δώσει τη ζωή μου για την ιατρική και οι συνάδελφοι μου έχουμε κάνει υπερπροσπάθειες και έχουμε διαβάσει πολύ, έχουμε ξενυχτήσει πολύ για να προσφέρουμε τα καλύτερα. Η ιατρική στην Ελλάδα ειναι πισω γιατί υπαρχουν άνθρωποι σαν τον κ. Γεωργιάδη που αφορίζουν οποιαδήποτε εξέλιξη.»

Παράλληλα, ανέφερε: «Δεν υπάρχει κβαντικός γιατρός. Το εφηύρε ο κ. Γεωργιάδης γιατί ο άνθρωπος είναι άσχετος με την ιατρική. Υπάρχει κβαντική ιατρική που είναι ένας κλάδος που ασχολείται με τα μηχανήματα , τα οποία χρησιμοποιουν κβαντική τεχνολογία για να κάνουμε διάγνωση, θεραπεία, όπως το λειζερ που ειναι θεραπευτικό. Το χρησιμοποιούν και οι οφθαλμίατροι».

Η ίδια συνέχισε λέγοντας: «Η βλακεία είναι ανίκητη. Δεν μπορω να διανοηθώ οτι εν ετει 2026 κάθεται μία παιδίατρος να εξηγεί στον Υπουργό Υγείας τι σημαίνει κβαντική ιατρική. Να του κάνω δώρο ένα online μάθημα από το Harvard για την κβαντική ιατρική μπας και καταλάβει. Και να μας πει και τι θα κανει για τα παρανομα ιατρεια και τις παρανομες κλινικες. Τώρα θα ανοίξει ο ασκός του αιόλου, τόνισε.

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Για τα Τέμπη

Σε ό,τι αφορά τα Τέμπη, η κα Καρυστιανού σχολίασε:

«Τι να κάνω; Κατέθεσα, γνωρίζοντας ότι συμμετέχω σε κάτι στο οποίο έχω ελάχιστες ελπίδες να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει νομική για να καταλάβεις ότι δεν προφυλάχθηκε σωστά ο χώρος και δεν έγιναν σωστές ενέργειες. Δεν έχει γίνει τίποτα νόμιμο».

Τέλος, για τις δημοσκοπήσεις είπε ότι «τις βλέπουμε αλλά δεν τις πιστεύουμε», ενώ η ίδια θεωρεί απόλυτα εφικτό να πάρει την εξουσία, όχι από αλαζονεία, αλλά με πρόγραμμα, όπως ανέφερε.

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