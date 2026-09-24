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Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της, υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός μηχανισμός λειτουργεί με όρους συσκότισης, αναφέροντας πως οι κρατικοί θεσμοί ελέγχονται από παράνομους μηχανισμούς που στοχεύουν στη συγκάλυψη ευθυνών.

Καρυστιανού τόνισε ότι ο στόχος του κόμματός της είναι η ανάληψη της διακυβέρνησης για την απόδοση δικαιοσύνης και την κάθαρση του πολιτικού συστήματος.

Απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με συστημικά κόμματα, επισημαίνοντας ότι η κάθοδός της στην πολιτική αποτελεί φυσική εξέλιξη του κινήματος των Τεμπών.

Τέλος, δήλωσε ότι αν δεν επιτευχθεί η είσοδος στη Βουλή και η απαιτούμενη κοινωνική στήριξη, θα εξετάσει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τη χώρα.

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Για την κβαντική ιατρική, την υπόθεση των Τεμπών, αλλά και την πολιτική πορεία της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» μίλησε η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του κόμματος, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλημέρα και Πάλι» του Mega, το πρωί της Πέμπτης (24.9.26).

Η Μαρία Καρυστιανού επέκρινε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τις δηλώσεις του σχετικά με την κβαντική ιατρική, υποστηρίζοντας ότι ο όρος «κβαντικός γιατρός» δεν υφίσταται και ότι πρόκειται για εφαρμογή της κβαντικής τεχνολογίας στον χώρο της ιατρικής.

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«Τρικυμία εν κρανίω, δεν μπορώ να το σχολιάσω διαφορετικά. Έχει μπλέξει τα ξυλόλια, τα έχει μπλέξει γενικότερα. Πάλι ξανά στο επίκεντρο η κβαντική ιατρική, λες και δεν μπορεί ο καθένας να πληκτρολογήσει απλά quantum medicine και να δει τι είναι η κβαντική ιατρική», ανέφερε, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του υπουργού Υγείας.

Σύμφωνα με την ίδια, «είναι συνήθης πρακτική του κ. Γεωργιάδη να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία». Όπως είπε, η ουσία είναι ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ως προς τους ελέγχους, τη λειτουργία των ιατρείων και τη νομιμότητα των ιατρικών πράξεων.

«Και η ουσία είναι ότι ζούμε σε μια χώρα στην οποία πρέπει να χάνονται πολίτες για να καταλαβαίνουμε το χάος που επικρατεί στην κυβέρνηση, στον κρατικό μηχανισμό γενικότερα, στο εάν γίνονται έλεγχοι, εάν είναι νόμιμα τα ιατρεία, εάν είναι νόμιμα ως προς τις ιατρικές πράξεις που μπορούνε να κάνουν, γιατί αυτό είναι το θέμα», υποστήριξε.

Η ίδια αναφέρθηκε και στην πλασμαφαίρεση, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ιατρική πράξη και όχι για εναλλακτική θεραπεία. «Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη, δεν είναι εναλλακτική θεραπεία όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης. Είναι συγκεκριμένη ιατρική πράξη που γίνεται για συγκεκριμένο ιατρικό σκοπό και φυσικά επειδή είναι παρεμβατική ενέχει και κινδύνους. Οπότε το θέμα είναι πού μπορεί να γίνει, ώστε σε περίπτωση συμβάντος όπως αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη δυστυχώς, να μπορεί να αντιμετωπιστεί κατάλληλα», σημείωσε.

Η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε, παράλληλα, απαράδεκτες τις αναφορές του υπουργού Υγείας στο ξυλόλιο, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία διερεύνησης για την υπόθεση των Τεμπών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

«Είναι απαράδεκτο να βγαίνει ο υπουργός Υγείας μιας χώρας και να μιλάει τόσο απαξιωτικά για το ξυλόλιο σε μια διαδικασία η οποία ακόμα είναι εν εξελίξει. Από πού δηλαδή γνωρίζει ότι σίγουρα δεν είχε ξυλόλιο, το οποίο βρέθηκε στα πορίσματα του χημείου του κράτους; Από πού το γνωρίζει ο κύριος Γεωργιάδης να μας ενημερώσει και μας; Θέλει να ασχολούμαστε με τη σκόνη για να μην καταλάβουμε τις ανεπάρκειες του συστήματος και ειδικά στον τομέα υγείας», είπε.

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Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» εξήγησε στη συνέχεια πώς αντιλαμβάνεται την «ολιστική» ιατρική, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στον βιοσυντονισμό και το functional medicine. «Ο βιοσυντονισμός, το functional και όλα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν και γίνονται και στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι οποίες θεωρούνται κάποιες εναλλακτικές, δεν είναι όμως θεραπείες, είναι περισσότερο στο κομμάτι της ολιστικής. Δηλαδή τι λέει η ολιστική; Ότι εγώ σαν γιατρός δεν παρεμβαίνω μόνο όταν υπάρχει ένα ιατρικό πρόβλημα. Παρεμβαίνω και στην πρόληψη και στο να βελτιώσω την υγεία του ασθενούς», ανέφερε.

Όπως διευκρίνισε, ως παιδίατρος ακολουθεί τα ιατρικά πρωτόκολλα που έχει διδαχθεί, με τη φαρμακευτική αγωγή να καθορίζεται από την επιστήμη.

«Είμαι παιδίατρος και ασκώ την παιδιατρική, που σημαίνει ότι ακολουθώ τα πρωτόκολλα τα οποία έχω διδαχθεί. Όταν πρέπει να αντιμετωπίσω μια πνευμονία, μια αμυγδαλίτιδα ακολουθούμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Φαρμακευτική αγωγή, όπως ορίζει η επιστήμη», είπε.

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Παράλληλα, εξήγησε ότι η ολιστική προσέγγιση, όπως την αντιλαμβάνεται η ίδια, αφορά και την ενημέρωση για νέες μεθόδους που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του σώματος και του εγκεφάλου και στη βελτίωση της υγείας με φυσικές μεθόδους.

«Στα πλαίσια λοιπόν ότι εγώ έχω ολιστική θα πρέπει να γνωρίζω οτιδήποτε αφορά το παιδί, οποιεσδήποτε καινούργιες μέθοδοι υπάρχουν, στο οποίο θα βελτιώσουν το να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς λειτουργεί το σώμα, ο εγκέφαλος και πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε με φυσικές μεθόδους, είναι στο κομμάτι που με ενδιαφέρει εμένα. Είναι δηλαδή ένα extra κομμάτι», ανέφερε.

Η δίκη για τα Τέμπη και το «σύστημα συγκάλυψης»

Στη συνέχεια, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στη δίκη για τα Τέμπη και στην κατάθεσή της σχετικά με το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα σύστημα συγκάλυψης και ελέγχου των δικαστικών και αστυνομικών αρχών από την κρατική εξουσία.

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«Φοβήθηκα μία φορά στη ζωή μου. Όταν μπήκα σε ένα τεράστιο χώρο σαν γκαράζ που ήταν άδειος και στη μέση είχε ένα λευκό φέρετρο και έπρεπε να πάω να το ανοίξω. Εκεί φοβήθηκα. Αφού πέρασα αυτό, δε φοβάμαι τίποτα», είπε. Όπως ανέφερε, στην αρχή της ενασχόλησής της με την πολιτική δεχόταν ερωτήσεις για το πώς αποφάσισε να εμπλακεί σε έναν χώρο που χαρακτηριζόταν «βρώμικος».

«Ξέρετε τι μου λέγανε στην αρχή; Πώς πας να μπλέξεις με την πολιτική που είναι βρώμικη; Τελικά έχω καταλάβει γιατί είναι βρώμικη η πολιτική. Γιατί υπάρχει όλο αυτό το ψέμα, αυτή η συκοφαντία, αυτό το δήθεν, αυτή η μικροπολιτική, αυτές οι απειλές. Όλα είναι στο παιχνίδι», σημείωσε.

Η ίδια υποστήριξε ότι η κατάσταση στη χώρα έχει φτάσει σε σημείο όπου, κατά την άποψή της, οι κρατικοί θεσμοί ελέγχονται από παράνομους μηχανισμούς.

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«Έχουμε φτάσει να είμαστε ένα κράτος που μοιάζει, που μοιάζει να το διοικούν παράνομοι άνθρωποι. Που λειτουργούν σαν μια παράνομη οργάνωση, οι οποίοι θέλουν να ελέγχουν τους δικαστικούς, την ιεραρχία της αστυνομίας, την ιεραρχία της πυροσβεστικής, τους πάντες και ουσιαστικά να αποφασίζουν τι θα ακουστεί, τι δε θα ακουστεί, τι θα ερευνηθεί, τι δε θα ερευνηθεί και να συγκαλύπτουν», ανέφερε.

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«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Ο στόχος και οι συνεργασίες

Η Μαρία Καρυστιανού, ως πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», ξεκαθάρισε ότι στόχος του κόμματος δεν είναι απλώς να ασκεί αντιπολίτευση ή να εκφράζει διαμαρτυρία, αλλά να αναλάβει τη διακυβέρνηση προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να υπάρξει πραγματική κάθαρση και δικαιοσύνη.

Παράλληλα, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνεργασίας με συστημικά κόμματα. «Στον πολίτη αυτό που τον ενδιαφέρει δεν είναι ο τίτλος. Είσαι σε μια θέση. Ωραία. Πέτυχες ή δεν πέτυχες; Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Η ουσία. Άρα το ότι είναι κάποιος πρωθυπουργός αλλά δεν έχει κάνει τίποτα για να βοηθήσει το κράτος και ουσιαστικά υπογράφει, ενώ έχει πει ότι δε θα υπογράψει, δε δείχνει και μεγάλη ικανότητα. Επομένως δεν κάνει ο τίτλος τον άνθρωπο, αλλά η δουλειά, το έργο και το αποτέλεσμα», είπε.

«Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με συστημικά κόμματα, διότι τα κόμματα αυτά μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Είτε θέλετε λειτουργώντας σαν κυβερνητικά κόμματα είτε σαν αντιπολίτευση. Γιατί εγώ πιστεύω ότι και η αντιπολίτευση μπορεί να κάνει πράγματα», πρόσθεσε.

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Αναφερόμενη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε: «Η κοινωνία θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά δε θέλω το μη χείρον βέλτιστον. Θέλω κάτι διαφορετικό, κάτι πραγματικά ελπιδοφόρο, κάτι καινούργιο, το οποίο θα μου είναι εγγυημένα, θα καταπολεμήσει τη διαφθορά».

Η κάθοδος στην πολιτική και το «plan B»

Η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ακόμη ότι η είσοδός της στην πολιτική έχει κινητοποιήσει τη νέα γενιά. Όπως είπε, πολλοί νέοι που μέχρι πρότινος ήταν απογοητευμένοι και προσανατολισμένοι στη μετανάστευση αρχίζουν πλέον να βλέπουν προοπτικές για το μέλλον τους στην Ελλάδα.

Αναφερόμενη στη σχέση της πολιτικής της παρουσίας με το κίνημα των Τεμπών, είπε ότι δεν θεωρεί πως η κάθοδός της στην πολιτική έβλαψε το κίνημα, αλλά αντιθέτως αποτελεί, όπως υποστηρίζει, την εξέλιξή του.

«Δεν πιστεύω ότι (η κάθοδός μου στην πολιτική) έχει στοιχίσει στο κίνημα των Τεμπών, με την έννοια του ότι για μένα είναι η εξέλιξη του κινήματος των Τεμπών. Δηλαδή το κίνημα των Τεμπών έφτασε μέχρι ένα σημείο, έκανε τις νομικές ενέργειες που είναι να γίνει και που να γίνουν και από εκεί και πέρα περιμένει σε αναμονή», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, οι προοπτικές για την απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι καλές, ενώ έκανε λόγο για αλαζονεία και έπαρση από πλευράς πολιτικών, οι οποίοι, κατά την ίδια, δεν φοβούνται ότι μπορεί να χρειαστεί να λογοδοτήσουν ή να τιμωρηθούν.

«Βλέπετε και την αλαζονεία και την έπαρση που υπάρχει στους πολιτικούς, οι οποίοι δε φοβούνται καθόλου ότι μπορεί πραγματικά να χρειαστεί να λογοδοτήσουν ή ακόμα χειρότερα να τιμωρηθούν, κατεβαίνουν κανονικά σε προεκλογική περίοδο, ζουν πραγματικά στον κόσμο τους. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι το plan b δηλαδή ήταν η κάθοδος στην πολιτική προκειμένου να αλλάξουν τα πράγματα», σχολίασε.

Παράλληλα, έθεσε ως κρίσιμο στόχο την είσοδο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» στη Βουλή. «Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει», επισήμανε.

Κλείνοντας, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την Ελλάδα, εάν δεν υπάρξει η στήριξη που η ίδια προσδοκά από την κοινωνία.

«Και αν θα μείνω στην Ελλάδα; Η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Δεν θέλω. Αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ότι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμώρητα; Όχι, αυτό δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Δεν αντέχεται», κατέληξε η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».