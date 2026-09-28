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Καλεσμένος στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Σήμερα» βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Άδωνις Γεωργιάδης και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και την εφαρμογή του MedWatch.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, μεταξύ των ευρημάτων του MedWatch είναι και η Μαρία Καρυστιανού γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας.

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Όπως ανέφερε «η κυρία Καρυστιανού ελέγχεται όπως οι άλλοι συνάδελφοί της, όχι εκδικητικά» διευκρινίζοντας ότι «τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι».

Παράλληλα, ο Άδωνος Γεωργιάδης ανέφερε: «Η κυρία Καρυστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό, οι γιατροί θα κρίνουν αν μπορεί να βλάψει ένα παιδί» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης καθώς «μετά τα γεγονότα (σ.σ. με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη) έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή».

«Όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι, μέχρι πριν ανακοινώσει το κόμμα ήταν σαν ολύμπια θεότητα. Όταν λέγαμε για κβαντική ιατρική, έπεφταν χιλιάδες να την υπερασπιστούν και αυτοί που την αποθέωναν τώρα μας λένε για δεν την ελέγχουμε» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την Μαρία Καρυστιανού.



