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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε δεύτερο όροφο εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην οδό Θεμιστοκλέους, στο κέντρο της Αθήνας.

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Για την ασφάλεια των πολιτών και την ομαλή επιχείρηση κατάσβεσης, έχει ήδη διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικητάρα, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. #Πυρκαγιά σε κτίριο επί της οδού Κατακουζηνού του Δήμου Αθηναίων. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2026