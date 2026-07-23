Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο Μόντε Κάρλο, όταν οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση του πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών La Petite Afrique, μετά τον εντοπισμό σοβαρού προβλήματος στη δομική του ακεραιότητα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κτίριο φέρεται να έχει υποστεί μετατόπιση περίπου 20 εκατοστών, έπειτα από την πιθανή αποδυνάμωση ενός φέροντος πυλώνα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την ευρύτερη περιοχή και δημιουργώντας ζώνη ασφαλείας, ενώ εξειδικευμένοι μηχανικοί πραγματοποιούν ενδελεχείς ελέγχους για να εκτιμήσουν την έκταση του προβλήματος.
Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Monaco-Matin, ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε όταν διαπιστώθηκε εκτεταμένη ρωγμή σε φέρον δομικό στοιχείο στο υπόγειο του κτιρίου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.
Για προληπτικούς λόγους, οι 14 ένοικοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο συγκρότημα κλήθηκαν να εγκαταλείψουν άμεσα τις κατοικίες τους, ώστε να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη τεχνική αξιολόγηση χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή.
Εκκενώθηκε το «La Petite Afrique»
Το La Petite Afrique, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2016, βρίσκεται στην Avenue de la Madone, σε μία από τις πλέον εμβληματικές και ακριβές τοποθεσίες του Μόντε Κάρλο, με θέα στην Place du Casino. Το συγκρότημα διαθέτει μόλις οκτώ υπερπολυτελή διαμερίσματα, καθώς και τέσσερα υπόγεια επίπεδα στάθμευσης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, στο σημείο παρέμειναν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Μονακό, ενώ ασθενοφόρο βρισκόταν σε ετοιμότητα για προληπτικούς λόγους. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε να επέμβει, καθώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τα αίτια που προκάλεσαν το δομικό πρόβλημα. Το κτίριο θα παραμείνει εκκενωμένο έως ότου ολοκληρωθούν οι στατικοί έλεγχοι και οι αρμόδιοι μηχανικοί κρίνουν ότι είναι απολύτως ασφαλές για την επιστροφή των κατοίκων.