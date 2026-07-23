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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο Μόντε Κάρλο, όταν οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση του πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών La Petite Afrique, μετά τον εντοπισμό σοβαρού προβλήματος στη δομική του ακεραιότητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κτίριο φέρεται να έχει υποστεί μετατόπιση περίπου 20 εκατοστών, έπειτα από την πιθανή αποδυνάμωση ενός φέροντος πυλώνα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την ευρύτερη περιοχή και δημιουργώντας ζώνη ασφαλείας, ενώ εξειδικευμένοι μηχανικοί πραγματοποιούν ενδελεχείς ελέγχους για να εκτιμήσουν την έκταση του προβλήματος.

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O edifício residencial Le Petite Afrique, em Mônaco foi evacuado após a descoberta de uma rachadura em uma parede estrutural. pic.twitter.com/JuMMGG43oN — Maicon Souza (@MaiconSouza_) July 22, 2026

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Monaco-Matin, ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε όταν διαπιστώθηκε εκτεταμένη ρωγμή σε φέρον δομικό στοιχείο στο υπόγειο του κτιρίου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Για προληπτικούς λόγους, οι 14 ένοικοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο συγκρότημα κλήθηκαν να εγκαταλείψουν άμεσα τις κατοικίες τους, ώστε να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη τεχνική αξιολόγηση χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή.

L’immeuble « la Petite Afrique » situé 3, avenue de la Madone, a été évacué de façon preventive, après avoir constaté une fissure sur un mur porteur au -1.



En attendant les experts appelés sur place, les résidents ont pris leurs dispositions pour la nuit. Aucun blessé n’est à… pic.twitter.com/ecIw9fee6L — Gouvernement Monaco (@GvtMonaco) July 22, 2026

Εκκενώθηκε το «La Petite Afrique»

Το La Petite Afrique, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2016, βρίσκεται στην Avenue de la Madone, σε μία από τις πλέον εμβληματικές και ακριβές τοποθεσίες του Μόντε Κάρλο, με θέα στην Place du Casino. Το συγκρότημα διαθέτει μόλις οκτώ υπερπολυτελή διαμερίσματα, καθώς και τέσσερα υπόγεια επίπεδα στάθμευσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, στο σημείο παρέμειναν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Μονακό, ενώ ασθενοφόρο βρισκόταν σε ετοιμότητα για προληπτικούς λόγους. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε να επέμβει, καθώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

La Petite Afrique Building by Isay Weinfeld



Monte Carlo, Monaco 🇲🇨 pic.twitter.com/j2boht2W8p — Architectural Art (A-A) (@4AAAAart) May 22, 2026

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τα αίτια που προκάλεσαν το δομικό πρόβλημα. Το κτίριο θα παραμείνει εκκενωμένο έως ότου ολοκληρωθούν οι στατικοί έλεγχοι και οι αρμόδιοι μηχανικοί κρίνουν ότι είναι απολύτως ασφαλές για την επιστροφή των κατοίκων.