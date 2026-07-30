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Αγωνιώδεις έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μεσίνα της Σικελίας, όπου τριώροφο κτίριο κατέρρευσε, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον τρεις τραυματίες και επτά αγνοούμενους. Σωστικά συνεργεία αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι προκάλεσε την κατάρρευση.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Φεντερίκο Μπαζίλε, επτά άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την κατάρρευση του κτιρίου, το οποίο βρισκόταν στη συνοικία Πιστουνίνα και φιλοξενούσε τόσο καταστήματα όσο και διαμερίσματα.

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❗Intervento in corso a Pistunina, Messina, per il crollo parziale di una struttura che ospita attività commerciali e abitazioni.



Sul posto vigili del fuoco con USAR, cinofili, droni e unità speleo alpino fluviali, per operazioni ricerca dispersi coinvolti nel cedimento. pic.twitter.com/xoFlozqYQB — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 30, 2026

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς το κτίριο έχει μετατραπεί σε σωρό ερειπίων, θυμίζοντας –όπως μεταδίδουν ιταλικά τηλεοπτικά δίκτυα– σκηνικό μετά από βομβαρδισμό.

«Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια», δήλωσε ο δήμαρχος, προσθέτοντας ότι ένας από τους τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.