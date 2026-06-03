Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πυρκαγιά σάρωσε κτίριο σε γειτονιά του Νέου Δελχί, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India.

VIDEO | Delhi: Fire broke out at Flourish Stay in Malviya Nagar. Fire tenders and ambulances carry out a rescue operation. Death toll reaches 18.



(Source: Third Party)#Fire #Delhi



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) https://t.co/dB5JttEvOJ pic.twitter.com/mmtJUAMCny Advertisement Advertisement June 3, 2026

Το κτίριο στη γειτονιά Malviya Nagar στο νότιο τμήμα της πόλης είχε ένα εστιατόριο στο ισόγειο και οικιστικές μονάδες στον επάνω όροφο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες τουλάχιστον 5 ένοικοι πήδηξαν στο κενό από παράθυρα για να σωθούν.

Μερικά από τα θύματα ήταν αλλοδαποί που είχαν ταξιδέψει στην Ινδία για ιατρική περίθαλψη, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

#InPics | At least 21 people were killed after a fire broke out at a restaurant in south #Delhi's #MalviyaNagar area on Wednesday morning, officials said.



📸: Jatin Kumar / TOI pic.twitter.com/U6sFzsYd2P — The Times Of India (@timesofindia) June 3, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις διέσωσαν 37 άτομα από το κτίριο, δήλωσε ο αξιωματούχος της πυροσβεστικής, Αμπχίλας Μάλικ.

Η φωτιά κατασβέστηκε, ωστόσο η αιτία παραμένει υπό διερεύνηση.

Οι κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν επίσης στις προσπάθειες διάσωσης, βοηθώντας στην απομάκρυνση των παγιδευμένων μέσα και μεταφέροντας μερικούς από τους τραυματίες σε ασφαλές μέρος.

Πηγή: Associated Press