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Για την υπόθεση κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση μια γιατρός και ο σύζυγός της, οι οποίοι παραμένουν προφυλακισμένοι στον Κορυδαλλό.

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, ο οποίος είχε επαγγελματική συνεργασία με τη γιατρό, διευκρίνισε ότι δεν είναι κατηγορούμενος και προσήλθε αυτοβούλως στις Αρχές για κατάθεση.

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως έκανε λάθος που δέχθηκε το ραντεβού με τον τραγουδιστή, υποστηρίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση που πραγματοποιήθηκε ήταν ιατρικά αντενδεδειγμένη λόγω της προηγηθείσας αφυδάτωσης του ασθενούς.

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Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του τραγουδιστή παραμένει σε εξέλιξη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι δύο γιατροί που έχουν κατηγορηθεί για την υπόθεση, καθώς και τα δύο ιατρεία που διατηρούσαν στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση, στους συγκεκριμένους χώρους πραγματοποιούνταν σεμινάρια και εναλλακτικές θεραπείες ευεξίας, με τους ασθενείς να καταβάλλουν, σύμφωνα με τις καταγγελίες που εξετάζονται, ιδιαίτερα υψηλά χρηματικά ποσά.

Μία εβδομάδα μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός μίλησε στο Mega και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», δίνοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

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Το όνομά του μπήκε στην έρευνα επειδή ήταν ο άνθρωπος στον οποίο είχε σταλεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου. Τη φωτογραφία είχε τραβήξει η 56χρονη γιατρός, η οποία, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο ίδιος, τον ενημέρωνε για την εξέλιξη της διαδικασίας. Ο τραγουδιστής επρόκειτο στη συνέχεια να υποβληθεί σε ύπνωση από τον Νάσο Κομιανό, κάτι που τελικά δεν συνέβη ποτέ.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν είναι κατηγορούμενος ούτε εμπλεκόμενος στην υπόθεση και ότι προσήλθε αυτοβούλως στην Ευελπίδων προκειμένου να καταθέσει όσα γνώριζε. Σε αντίθεση με εκείνον, η 56χρονη γιατρός και ο σύζυγός της κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Ο Νάσος Κομιανός τόνισε επίσης ότι, παρότι γνωρίζει τη γιατρό εδώ και πολλά χρόνια και είχε μαζί της σύμβαση συνεργασίας, δεν γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη και ο τραγουδιστής δεν υπήρξε ποτέ πελάτης του.

Πώς συνδέθηκε ο Μαζωνάκης με τον υπνοθεραπευτή

Όπως ανέφερε, ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί σε εκείνον με σκοπό να κάνει ύπνωση. Ο Νάσος Κομιανός, ωστόσο, του είχε συστήσει προηγουμένως να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης προέκυψε το όνομα της 56χρονης γιατρού, στο ιατρείο της οποίας ο τραγουδιστής είχε κάνει στο παρελθόν υδροθεραπείες. Σύμφωνα με τον υπνοθεραπευτή, ο Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο και μία ημέρα πριν από τον θάνατό του.

Η πλασμαφαίρεση επρόκειτο να γίνει για πρώτη φορά στον Γιώργο Μαζωνάκη και, όπως υποστήριξε ο Νάσος Κομιανός, αυτό ήταν κάτι που αρχικά τον έκανε να διστάζει.

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Ο υπνοθεραπευτής εξήγησε ότι η συνεργασία του με την 56χρονη γιατρό είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Όπως είπε, αρχικά η ίδια επικοινώνησε μαζί του και τον ρώτησε αν επισκεπτόταν την Αθήνα. Εκείνος της έκανε μία συνεδρία υπνοθεραπείας, την οποία, όπως περιέγραψε, εκείνη βρήκε ενδιαφέρουσα και στη συνέχεια έκανε και άλλες συνεδρίες ως πελάτισσά του.

Όταν η γιατρός άνοιξε το 2013 το ιατρείο στην Καρνεάδου, του πρότεινε να συνεργαστούν. Η συμφωνία, όπως την περιέγραψε ο ίδιος, ήταν να του βρίσκει πελάτες, να πηγαίνει στον χώρο, να πραγματοποιεί τις υπνώσεις και στη συνέχεια να αποχωρεί.

Παράλληλα, είχε υπογραφεί συμφωνία και για τη διεξαγωγή σεμιναρίου στον δεύτερο χώρο που διατηρούσαν στην Πατριάρχου Ιωακείμ 6. Ο Νάσος Κομιανός διερωτήθηκε μάλιστα για ποιον λόγο η διεξαγωγή σεμιναρίων θεωρείται επιβαρυντικό στοιχείο, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, οι γιατροί συνεργάζονταν με πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες, μεταξύ των οποίων ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, διατροφολόγοι, διαιτολόγοι και μασέρ.

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Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν εκείνος που οδήγησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στη συγκεκριμένη γιατρό. Όπως είπε, ο τραγουδιστής πήγαινε στο ιατρείο από το 2015 για υδροθεραπείες, γνώριζε πολύ καλά τη γιατρό και οι δυο τους μιλούσαν στον ενικό.

Ο Νάσος Κομιανός υποστήριξε ότι η πρώτη φορά που είδε από κοντά τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν την ημέρα του θανάτου του. Όπως περιέγραψε, είχε προηγηθεί επικοινωνία με ανθρώπους από το περιβάλλον του τραγουδιστή, στους οποίους αρχικά είχε εκφράσει την άρνησή του να αναλάβει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, όσα είχαν γίνει γνωστά για την προηγούμενη νοσηλεία του Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο το καλοκαίρι του προηγούμενου έτους και τόνισε ότι δεν ήθελε να παρέμβει σε ζητήματα που αφορούσαν τον ιατρικό τομέα.

«Ήμουν απόλυτος και ξεκάθαρος. Και συμφωνώ. Λάθος μου. Δεν έπρεπε να το είχα κάνει. Έπρεπε να εμείνω στις αρχές μου. Έπρεπε να πω δεν τον δέχομαι. Τίποτα από αυτά δε θα είχε γίνει τώρα», ανέφερε.

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Το μήνυμα για τα χρήματα

Την Τρίτη, μία ημέρα πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής είχε στείλει μήνυμα στη 56χρονη γιατρό σχετικά με τις θεραπείες και τα υψηλά ποσά που, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο Κομιανός, του είχαν ζητηθεί.

Ο υπνοθεραπευτής γνώριζε για το συγκεκριμένο μήνυμα. Όπως είπε, την ίδια ημέρα τηλεφώνησε στη γιατρό και τη ρώτησε εάν είχε έρθει ο Μαζωνάκης. Εκείνη του απάντησε πως δεν είχε φτάσει ακόμη και πως δεν είχε λάβει μήνυμα ότι δεν θα ερχόταν. Ο Κομιανός εκτίμησε τότε ότι ο τραγουδιστής τελικά θα πήγαινε στο ιατρείο, λέγοντας στη γιατρό πως, από τη στιγμή που δεν της είχε στείλει μήνυμα ότι δεν θα εμφανιστεί, «θα σου ‘ρθει σίγουρα».

Στο μήνυμα προς τη γιατρό, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε γράψει: «Είναι τρία ή έξι χιλιάρικα. Δεν μπορώ να δίνω αυτά τα ποσά». Σύμφωνα με τον Νάσο Κομιανό, η γιατρός τού προώθησε το μήνυμα και του είπε «Αρχίσαμε». Ο ίδιος απάντησε ότι, όταν ο Μαζωνάκης θα ερχόταν την Τετάρτη, θα του μιλούσε σχετικά με το θέμα, χρησιμοποιώντας τη φράση «θα τον στριμώξω», καθώς, όπως εξήγησε, επρόκειτο να τον συναντήσει την επόμενη ημέρα.

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Ο υπνοθεραπευτής διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο να συναντήσει τον τραγουδιστή την Τρίτη αλλά την Τετάρτη και ότι σκοπός του ήταν να του υπενθυμίσει μια προηγούμενη συζήτησή τους σχετικά με το να κάνει ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου να μπορέσουν να τον βοηθήσουν να προχωρήσει.

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Παραδέχθηκε ότι η έκφραση «θα τον στριμώξω» ακούγεται άσχημα, εξηγώντας ωστόσο ότι ο ίδιος είναι γενικά λακωνικός και απόλυτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και ότι δεν χρησιμοποιεί έναν «στρογγυλεμένο» λόγο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πιθανότητα ένας τρίτος να ερμήνευσε διαφορετικά τη συγκεκριμένη συζήτηση, θεωρώντας ότι ο ίδιος και η γιατρός είχαν οικονομικό όφελος από τον τραγουδιστή και ότι ο ίδιος έπαιρνε «μίζα». Ο Κομιανός απέρριψε κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό και κάλεσε, όπως είπε, τις Αρχές να ελέγξουν τον λογαριασμό του και τις προμήθειές του, αλλά και τον τρόπο ζωής του, ώστε να διαπιστωθεί η οικονομική του κατάσταση.

Τι είπε για την πλασμαφαίρεση

Ο Νάσος Κομιανός ανέφερε ότι δεν γνώριζε πως η γιατρός είχε πείσει τον Γιώργο Μαζωνάκη να προχωρήσει στην πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση αυτή πάρθηκε από τον τραγουδιστή μετά από παρότρυνση της γιατρού και η διαδικασία πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα.

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Ο ίδιος επικαλέστηκε όσα, όπως είπε, άκουσε από γιατρούς σχετικά με την αντένδειξη της συγκεκριμένης διαδικασίας μετά από έντονη αφυδάτωση του οργανισμού. Υποστήριξε ότι, κατά την άποψή του, θα έπρεπε να είχε ζητηθεί από τον Μαζωνάκη να αποχωρήσει, να ξεκουραστεί για περίπου δέκα ημέρες και να επιστρέψει στη συνέχεια.

«Δεν μπορείς να έχεις κάνει τέτοια σκληρή αφυδάτωση στον οργανισμό και να κάνεις καπάκι. Θα έπρεπε να του πει “Γιώργο, δεν είσαι καλά. Φύγε δέκα μέρες, ξεκουράσου και έλα σε δέκα μέρες”. Τίποτα δε θα είχε γίνει από όλα αυτά τώρα», είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη δική του στιγμή ενημέρωσης για την κατάσταση του τραγουδιστή. Είπε ότι επέστρεψε σπίτι, έφαγε και ξάπλωσε για λίγο. Όταν πήρε ξανά το κινητό του, βρήκε δύο μηνύματα. Το ένα έγραφε «Όλα καλά», ενώ στο δεύτερο υπήρχε η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος, σύμφωνα με την περιγραφή του, φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου.

Η φωτογραφία από την πλασμαφαίρεση

Ο υπνοθεραπευτής μίλησε αναλυτικά και για τη φωτογραφία που έλαβε στο κινητό του από την 56χρονη γιατρό, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση.

Όπως περιέγραψε, τα μάγουλα του τραγουδιστή ήταν «κατακόκκινα». Ο ίδιος χαρακτήρισε άκομψο το γεγονός ότι εστάλη φωτογραφία ασθενούς σε τρίτο πρόσωπο, ωστόσο εκείνη τη στιγμή θεώρησε ότι η διαδικασία εξελισσόταν ομαλά. Για τον λόγο αυτό απάντησε στη φωτογραφία με δύο καρδιές, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένες αντιδράσεις ήταν δικές του.

Λίγο αργότερα, περίπου δέκα λεπτά πριν από την ώρα, έστειλε μήνυμα ρωτώντας «Έφυγε ο Γιώργος;», θέλοντας να μάθει αν είχε αναχωρήσει από το ιατρείο.

Η απάντηση που έλαβε ήταν «Δε μου απαντάει».

Στις 16:53, ο Κομιανός τηλεφώνησε στη γιατρό. Εκείνη του είπε ότι ο Γιώργος είχε παραληφθεί από το ΕΚΑΒ, καθώς, όπως του ανέφερε, είχε πέσει η πίεσή του.

Ο υπνοθεραπευτής τη ρώτησε γιατί δεν τον συνόδευε κάποιος και γιατί δεν είχε φύγει κάποιος μαζί του με το ασθενοφόρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση που πήρε ήταν: «Έχω πελάτισσα».

Από αυτή την απάντηση, όπως είπε, θεώρησε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Ωστόσο, λίγο αργότερα, στις 18:01, άρχισαν να φτάνουν στα μέσα ενημέρωσης οι πληροφορίες για τον θάνατό του.

Ο Κομιανός περιέγραψε ότι υπέστη σοκ και έστειλε μήνυμα στη γιατρό ρωτώντας εάν είχε πληροφορηθεί τι είχε συμβεί. Εκείνη απάντησε: «Ναι, μόλις το έμαθα».

«Αυτά είναι εκεί. Θα τα βρούνε οι αρχές», σημείωσε.

«Δεν έπρεπε ποτέ να γίνει αυτό το ραντεβού»

Ο Νάσος Κομιανός εξέφρασε στη συνέχεια την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, παρουσιάστηκε δημόσια η δική του παρουσία στην υπόθεση, σε αντίθεση με τους ανθρώπους που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή.

«Πόσο περίεργο μου φαίνεται να φαίνεται το πρόσωπό μου, να πανηγυρίζει σε όλες τις οθόνες, σε όλα τα κανάλια και αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το θάνατο του Μαζωνάκη να είναι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους», ανέφερε.

Μάλιστα, χρησιμοποίησε τη φράση «Δείχνουν το ποντίκι για να μη δουν τον ελέφαντα από πίσω», θέτοντας το ερώτημα ποιος είχε την ευθύνη για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου, το οποίο χαρακτήρισε παράνομο.

Όπως είπε, ο ίδιος δεν είχε ευθύνη για τη λειτουργία του και αναρωτήθηκε εάν θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνος για το συγκεκριμένο ζήτημα. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για τη δική του απόφαση να πραγματοποιηθεί το ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Έπρεπε να τηρήσω τις αρχές μου. Δεν έπρεπε ποτέ να γίνει αυτό το ραντεβού. Αν θα έπρεπε να είχε γίνει αυτό το ραντεβού, θα ήταν εδώ και κατά μόνας. Ήτανε λάθος μου. Το ομολογώ δημοσία», είπε.

Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι το δικό του λάθος συνδέεται και με το γεγονός ότι μέσω του κινητού του τηλεφώνου έγινε η επικοινωνία και κλείστηκαν τα ραντεβού. Ως αποτέλεσμα, όπως είπε, ο ίδιος βρίσκεται σήμερα «στο μάτι του κυκλώνα». «Η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν μου ζητηθεί είμαι παρών», πρόσθεσε.

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Νάσος Κομιανός κλήθηκε να περιγράψει τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο είχε συναντήσει δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Μίλησε για έναν άνθρωπο που, όπως υποστήριξε, ένιωθε μόνος και είχε μεγάλη ανάγκη από βοήθεια, χαρακτηρίζοντάς τον «πονεμένη ψυχή».

«Μία πονεμένη ψυχή που αισθάνεται πολύ μόνος. Είχε τρομερή ανάγκη για βοήθεια. Και πρέπει να είναι ψυχούλα. Πρέπει να είναι πολύ καλό παιδί κατά βάθος. Δηλαδή αυτό που λένε όλοι ότι έπιναν νερό στο όνομά του, έχουν δίκιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.