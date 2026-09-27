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Οι εκπαιδευτικοί καταδίκασαν τη συγκεκριμένη ενέργεια ως απαράδεκτη και χαρακτήρισαν τη χορηγία ως προσπάθεια εξωραϊσμού του φασισμού μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών συνέδεσε το περιστατικό με τη χρόνια υποχρηματοδότηση των σχολείων και κάλεσε τον Δήμο και το υπουργείο Παιδείας να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν την άμεση επισκευή των σχολικών υποδομών και κάλεσαν τους γονείς να διεκδικήσουν μαζί ασφαλή και σύγχρονα σχολεία χωρίς εξωσχολικές παρεμβάσεις.

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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων να αποδεχθεί οικονομική δωρεά από τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, και να τον ευχαριστήσει δημόσια για την ενίσχυση.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σύλλογος Γονέων εξέφραζε τις «θερμές ευχαριστίες» του προς τον Ηλία Κασιδιάρη για την οικονομική βοήθεια που, σύμφωνα με την ανάρτηση, προοριζόταν για την κάλυψη αναγκών της σχολικής μονάδας.

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Η συγκεκριμένη ανάρτηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη συνέχεια κατέβηκε ή διαγράφηκε.

Η αντίδραση των εκπαιδευτικών

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής «Κώστας Βάρναλης», ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τη δωρεά.

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για «ματωμένες χορηγίες» και υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους οικονομικές ενισχύσεις δεν έχουν θέση στα σχολεία. Μάλιστα, η ανακοίνωσή τους τιτλοφορείται «Έξω οι φασίστες από τα σχολεία μας».

«Η δήθεν προσφορά για το 1ο Δ.Σ. Μεγάρων μόνο προσφορά δεν είναι, αλλά ένα φτηνό δηλητήριο που στόχο έχει να δηλητηριάσει εμάς και τους μαθητές μας! Να δεχτούμε ότι ο φασισμός μπορεί να έχει και ανθρώπινο πρόσωπο. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά, ότι ποτέ και πουθενά δεν είχε», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σύλλογος.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί συνδέουν το ζήτημα με τα προβλήματα χρηματοδότησης και συντήρησης των σχολικών υποδομών, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για παρεμβάσεις από εξωσχολικούς φορείς.

Κάλεσμα σε Δήμο και υπουργείο Παιδείας

Ο Σύλλογος «Κώστας Βάρναλης» καλεί τον Δήμο Μεγαρέων και το υπουργείο Παιδείας να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων.

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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο πρόβλημα της στέγης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν την άμεση επισκευή της, καθώς και τον έλεγχο και την αποκατάσταση των προβλημάτων σε όλα τα σχολικά κτίρια της περιοχής.

Στην ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν επίσης ότι η χρόνια υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης έχει οδηγήσει σε προβλήματα στις σχολικές υποδομές και ζητούν την πλήρη κάλυψη των αναγκών των σχολείων με ευθύνη της Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων.

Τέλος, απευθύνουν κάλεσμα στους γονείς και την τοπική κοινωνία να συμμετάσχουν στις διεκδικήσεις για ασφαλή και σύγχρονα σχολικά κτίρια, με αφορμή και το ζήτημα που έχει προκύψει στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων.

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