Αποφυλάκιση του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής και καταδικασμένου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Ηλία Κασιδιάρη, από τις φυλακές Δομοκού, μετά από έκτιση του συνόλου της ποινής Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026(lamiareport.gr/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού και προανήγγειλε την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία καταδικάζουν την απόπειρα πολιτικής επανεμφάνισής του.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει τη θεσμική θωράκιση της δημοκρατίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Δεξιά για την άνοδο της ακροδεξιάς και ζητά την περιθωριοποίηση των ναζιστικών μορφωμάτων.

Το ΚΚΕ καταγγέλλει ως πρόκληση την αποφυλάκιση της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής και επιρρίπτει ευθύνες συνολικά στο πολιτικό σύστημα.

Η Νέα Αριστερά προειδοποιεί κατά της κανονικοποίησης των ναζί, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των κοινωνικών αιτιών που τρέφουν τον εξτρεμισμό.

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Λίγες μέρες πριν την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και έξι χρόνια από τις 7 Οκτωβρίου 2020, την ημέρα που το πολιτικό κόμμα Χρυσή Αυγή χαρακτηρίστηκε ως εγκληματική οργάνωση, ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού, προαναγγέλλοντας την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή και τη συμμετοχή του στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Η απόπειρά του να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην εγχώρια πολιτική σκηνή.

ΠΑΣΟΚ: «Η δημοκρατία γνωρίζει να αυτοπροστατεύεται»

Tο ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ μέσω του εκπροσώπου τύπου του κ. Κ. Τσουκαλά αναφέρει ότι ο Άρειος Πάγος με αποφάσεις του έχει κρίνει, ότι δεν μπορεί ένας που έχει καταδικαστεί για τέτοια αδικήματα ούτε να είναι φυσική ηγεσία ούτε να είναι τυπική ηγεσία ενός κόμματος.

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«Η δημοκρατία γνωρίζει να αυτοπροστατεύεται», ήταν το μήνυμα του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ο ίδιος έβαλε και τη διαχωριστική γραμμή που, κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, βρίσκεται στον πυρήνα της υπόθεσης: «Εδώ δεν τίθεται ζήτημα για το αν υπάρχουν ή ποιες είναι οι πεποιθήσεις. Εδώ έχουμε ιδέες που γίνονται βία».

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει παράλληλα τη στάση που είχε κρατήσει ήδη από το 2014, υποστηρίζοντας ότι είχε ζητήσει χωρίς «αστερίσκους» μέτωπο και θεσμική θωράκιση της Δημοκρατίας.

ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστια η ευθύνη της Δεξιάς

Στον ΣΥΡΙΖΑ η αντίδραση συνδέεται ευθέως με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, αλλά και με την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

Η Ρένα Δούρου χαρακτήρισε την αποφυλάκιση Κασιδιάρη, τρεις ημέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας Φύσσα, «μνημείο βλασφημίας». «Όσο το ακριδομάνι της Ακροδεξιάς θεριεύει στην Ευρώπη, τόσο θεωρούμε αναγκαία την ανασύνταξη των προοδευτικών δυνάμεων», είπε, βάζοντας την υπόθεση στο ευρύτερο ευρωπαϊκό κάδρο. Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ καταλόγισε παράλληλα «τεράστια ευθύνη» στη Δεξιά, κατηγορώντας την ότι ενσωματώνει στην ατζέντα της θέσεις ακροδεξιών δυνάμεων.

Από την Κουμουνδούρου η συζήτηση ανοίγει και προς την κοινωνική διάσταση. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, υποστήριξε ότι «τους Κασιδιάρηδες στην Ελλάδα τους δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης», σημειώνοντας ότι ο φασισμός δεν μπορεί να αποτελεί απάντηση στην οργή και την απόγνωση.

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Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ κορυφώθηκε, πάντως, με δύο φράσεις της Ρένας Δούρου: το κόμμα, είπε, θα πρωτοστατήσει ώστε «να περιθωριοποιηθούν οι ναζί από κάθε σημείο του πολιτικού βίου» και «θα τσακίσουμε και πάλι το αβγό του φιδιού».

ΚΚΕ: «Αποτελεί πρόκληση απέναντι στα θύματα της Χρυσής Αυγής και τις οικογένειές τους»

Από διαφορετική αφετηρία κινείται το ΚΚΕ, το οποίο δεν περιορίζει την κριτική του στην αποφυλάκιση ή στην πιθανότητα νέου κόμματος, αλλά επιχειρεί να αναδείξει τις ευθύνες συνολικά στο πολιτικό σύστημα.

Η αποφυλάκιση Κασιδιάρη «αποτελεί πρόκληση απέναντι στα θύματα της Χρυσής Αυγής και τις οικογένειές τους», ανέφερε το κόμμα, υπενθυμίζοντας ότι έχει προηγηθεί η αποφυλάκιση σχεδόν ολόκληρης της ηγεσίας της εγκληματικής οργάνωσης.

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Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο γγ της ΚΕ του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. «Από τη μία “φουσκώνεται” από το ίδιο το σύστημα και από την άλλη αξιοποιείται», είπε από το βήμα της Βουλής, απορρίπτοντας την εικόνα των νεοναζιστικών δυνάμεων ως «αντισυστημικών».

Το ΚΚΕ καταλογίζει παράλληλα ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη όσο και στην προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα για τις μεγάλες καθυστερήσεις στη δίκη, η οποία, όπως επισημαίνει, ολοκληρώθηκε ύστερα από 11 χρόνια και όχι αμετάκλητα.

Στο ίδιο πλαίσιο αμφισβητεί ότι το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με νομοθετικά και δικαστικά εργαλεία, υποστηρίζοντας ότι η ρίζα του φασισμού βρίσκεται βαθύτερα.

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Νέα Αριστερά: «Καμία νομιμοποίηση, κανένα “ξέπλυμα”, καμία κανονικοποίηση των ναζί»

Η Νέα Αριστερά επιχειρεί από την πλευρά της να βάλει στο επίκεντρο τον κίνδυνο πολιτικής κανονικοποίησης του Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκισή του.

Η θέση της είναι ότι η έξοδος από τη φυλακή «δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με πολιτική αθώωση», ούτε μπορεί να οδηγήσει σε λήθη για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής.

Η ατάκα της ανακοίνωσης είναι χαρακτηριστική: «Η ιστορία της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης και τα ηγετικά στελέχη της ούτε θα ξεχαστούν από τα “κοστούμια” που θα φορέσουν».

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Το κόμμα προειδοποιεί ότι πίσω από νέα ονόματα, σύμβολα και εκλογικά οχήματα μπορεί να παραμένει αναλλοίωτος ο ίδιος ιδεολογικός πυρήνας, ενώ επιτίθεται και στην κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί ότι απέναντι στην επανάκαμψη Κασιδιάρη «νίπτει τας χείρας της».

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Και συμπυκνώνει τη στάση του σε τρεις φράσεις: «Καμία νομιμοποίηση, κανένα “ξέπλυμα”, καμία κανονικοποίηση των ναζί».

ΕΛΑΣ: «Δεν αρκεί να μην τον βγάλουμε στην τηλεόραση»

Από την πλευρά της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, σε μια πρώτη αντίδραση, εστίασε στις συνθήκες που δημιουργούν πολιτικό χώρο για την Ακροδεξιά. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Νίκος Νυφούδης χαρακτήρισε τον φασισμό και τον ακροδεξιό εξτρεμισμό «κοινωνικό παράσιτο, που τρέφεται πάνω από τις αποτυχίες του πολιτικού συστήματος».

Κατά τον ίδιο, η απάντηση δεν μπορεί να είναι απλώς επικοινωνιακή. «Δεν θα περιορίσουμε τον κίνδυνο αν απλά δεν τον βγάλουμε στην τηλεόραση. Θα περιορίσουμε τον κίνδυνο αν δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε ο πολίτης να νιώσει ασφάλεια», ανέφερε.

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