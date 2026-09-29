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Στο μηχάνημα βιοανάδρασης που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χρήση του σε ιατρείο, αναφέρθηκε η Ματίνα Παγώνη μιλώντας στο MEGA. Η τέως πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ τόνισε ότι για τη χρήση της συγκεκριμένης συσκευής χρειάζονται οι απαραίτητες εγκρίσεις, επισημαίνοντας πως η αξιοποίησή της χωρίς αυτές δεν επιτρέπεται.

«Η κυρία Καρυστιανού, το μηχάνημα που έχει “χτύπησε κόκκινο” στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το Med Watch. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κτλ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η Καρυστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα, πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις. Αυτή τη θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί, τώρα τι κάνει η Καρυστιανού, δεν ξέρω. Αυτό το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται από γιατρούς. Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να παίρνει έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο» είπε η κυρία Παγώνη.

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Κληθείσα να σχολιάσει αν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό του ασθενούς, ύστερα κι από τον σάλο που ξέσπασε με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που κόστισε τη ζωή στον Γιώργο Μαζωνάκη, ξεκαθάρισε ότι «όχι, δεν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό. Γίνεται μια καταγραφή, ένας έλεγχος στο σώμα. Μπαίνουν κάτι ηλεκτρόδια και καταγράφει τιμές».

Για το γεγονός ότι δεν είναι δηλωμένο, η κυρία Παγώνη είπε ότι «οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από την ίδια την Καρυστιανού. Ας πάει να γίνει ο έλεγχος λοιπόν και να μας πει πώς το χρησιμοποιεί».