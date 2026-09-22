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Η μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου, Μαρία Καρυστιανού καταθέτει σήμερα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η κ. Καρυστιανού ξεκίνησε την κατάθεσή της με το ζήτημα τον παρεμβάσεων στον χώρο της σύγκρουσης, αυτό που έγινε αργότερα γνωστό στη δημόσια σφαίρα ως «μπάζωμα, ξεμπάζωμα».

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«Είναι αδιανόητη διαδικασία. Κάπνιζαν βαγόνια και οι εκσκαφείς αλλοίωναν τον χώρο» ανέφερε η κ. Καρυστιανού και στη συνέχεια εξέφρασε το παράπονό της για τον τρόπο που οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην διερεύνηση των αιτιών της πυρόσφαιρας και της φωτιάς που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών.

«Περιμένω από το δικαστήριο να κάνει την πρέπουσα έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας. Να δώσει απαντήσεις σε μας που δεν τρώμε το κουτόχορτο των ελαίων σιλικόνης» κατέθεσε η κ. Καρυστιανού, ενώ επεσήμανε και το θέμα των εκταφών που ζήτησαν κάποιοι συγγενείς θυμάτων ένα χρόνο πριν.

Η κ. Καρυστιανού τόνισε πως διατηρεί αμφιβολίες αν τα ανθρώπινα μέλη που βρίσκονται στο φέρετρο που της παρέδωσαν είναι της κόρης της περιγράφοντας στο δικαστήριο την στιγμή που το άνοιξε παρά την εντολή από το γραφείο τελετών να μην προχωρήσει στη συγκεκριμένη κίνηση.

Η διαδικασία συνεχίζεται με ερωτήσεις συνηγόρων προς την κ. Καρυστιανού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ