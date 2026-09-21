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Οι οικείοι του κάλεσαν το ΕΚΑΒ στις 21:05, ενώ το ασθενοφόρο παρέλαβε τον ανήλικο χωρίς σφυγμό στις 21:50.

Η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας διευκρίνισε ότι τα διαθέσιμα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων εξυπηρετούσαν άλλα περιστατικά εκείνη την ώρα.

Ο θάνατος του 15χρονου διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας στις 23:39 μετά τη μεταφορά του από κινητή μονάδα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή και τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις.

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Άγνωστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του 15χρονου που κατέρρευσε ξαφνικά στη Λάρισα την Κυριακή (20.09.2026) και λίγη ώρα μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η οικογένειά του αναφέρει πως ο ανήλικος δεν είχε κανένα προβλήματα υγείας ενώ μεγάλη σημασία δίνεται και στην ώρα που έκανε το ασθενοφόρο να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Τοπικά μέσα ανέφεραν μεγάλη έλλειψη σε ασθενοφόρα στη Λάρισα καθώς τα οχήματα είναι ακινητοποιήμενα λόγω βλαβών. Ωστόσο, με ανακοίνωσή της η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας έδωσε διευκρινήσεις για τον θάνατό του τονίζοντας πως το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για τον 15χρονο στις 21:05 ενώ ασθενοφόρο τον παρέλαβε χωρίς σφυγμό στις 21:50 καθώς τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων Λάρισας, αν και λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, εκείνη τη στιγμή ήταν σε άλλα περιστατικά.

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Εν τέλει ο 15χρονος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έφτασε στο νοσοκομείο της Λάρισας 23:39 όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα και πάλι με τις ίδιες πληροφορίες η απόσταση από το χωριό του 15χρονου, την Καρίτσα μέχρι την Λάρισα φτάνει τα 55 λεπτά.

«Ήταν μπρούμητα και έβγαζε αφρούς»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις τελευταίες στιγμές του 15χρονου παιδιού. Ο ανήλικος ξεκίνησε να νιώθει αδιαθεσία με αποτέλεσμα να πέσει στο πάτωμα μπρούμυτα και να βγάζει αφρούς.

Συγγενείς του που τον βρήκαν σε αυτήν την κατάσταση κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προσπαθώντας να τον σώσουν.

Πληροφορίες του onlarissa.gr αναφέρουν πως ο 15χρονος δεν είχε κανένα γνωστό πρόβλημα υγείας και ήταν ένα παιδί με μεγάλη ανάπτυξη – δεδομένης της ηλικίας του.

Όταν εν τέλει οι διασώστες έφτασαν στην Καρίτσα, ο καρδιακός του ρυθμός ήταν μη απινιδωσίμος.

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Το μεγάλο ερώτημα πλέον αφορά την αιτία που οδήγησε έναν 15χρονο, χωρίς γνωστό ιατρικό ιστορικό, σε τόσο αιφνίδια κατάρρευση.

«Φως» στα αίτια θανάτου του αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση και οι εργαστηριακές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής και κυρίως των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις που αναζητούν οι γονείς του.

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Η ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας

Τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα, για το ανωτέρω τραγικό περιστατικό, χθες το βράδυ 20/9/2026 ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ 21:05 για επείγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσα (απόσταση Λάρισας – Κάρίτσας 55 λεπτά και Αγιάς – Καρίτσας 50 λεπτά και Γόννων – Καρίτσας 47 λεπτά).

Τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομιδή περιστατικών προς Π.Γ.Ν. Λάρισας το ένα και Συκούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταλεί Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα η οποία αφίχθη στην Καρίτσα 21:50 παρέλαβε το περιστατικό το οποίο δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε κατηγορία R1, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό αφίχθη στο Π.Γ.Ν. Λάρισας 23:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του.

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