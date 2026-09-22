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Η οικογένεια ζήτησε τον έλεγχο του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του θύματος για να διαπιστωθεί αν πραγματοποιήθηκαν κλήσεις προς τον σταθμάρχη πριν από τη σύγκρουση.

Ο νονός του μηχανοδηγού κατέθεσε ότι ο εκλιπών εξέφραζε φόβους για την ασφάλεια στον σιδηρόδρομο και την κατάσταση που επικρατούσε στον εργασιακό του χώρο.

Η πλευρά της οικογένειας υπέβαλε αίτημα για την κλήση του υπουργού Υγείας και του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής ως μαρτύρων στη δίκη.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την κατάθεση της Μαρίας Καρυστιανού, μητέρας ενός εκ των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

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Με την κατάθεση του πατέρα του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ στη συνέχεια κατέθεσε ο νονός του.

Στο πλαίσιο των καταθέσεων της οικογένειας Ναλμπάντη, υποβλήθηκε αίτημα για τον έλεγχο του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του, με τον συνήγορο της οικογένειας να διευκρινίζει πως αυτό που θέλουν να μάθουν είναι αν υπήρξαν αναπάντητες κλήσεις από το κινητό του Νικόλαου Ναλμπάντη προς τον σταθμάρχη ή άλλα πρόσωπα μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας και πριν τη σύγκρουση στα Τέμπη.

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Όπως κατέθεσε ο νονός του μηχανοδηγού, το κινητό το παρέδωσε η αστυνομία στην αρραβωνιαστικιά του λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα. Συμπλήρωσε, δε, πως ο Νικόλαος Ναλμπάντης τούς είχε εκφράσει τον φόβο του για την εργασία του στον σιδηρόδρομο αφού ολοκλήρωσε τη θεωρητική εκπαίδευσή του και ξεκίνησε δρομολόγια ως εκπαιδευόμενος.

«Υπήρξε πλήρης αναντιστοιχία αυτών που διδάχτηκε με την πραγματικότητα. Μας μιλούσε με ανησυχία για την κατάσταση στον σιδηρόδρομο. Μας έλεγε “θα το δω να έρχεται από απέναντι και θα πηδήξω. Θα γίνει κάτι μεγάλο και θα προσπαθήσουν να κατηγορήσουν τους μηχανοδηγούς”, ανέφερε ο μάρτυρας, προσθέτοντας πως υπάρχει ένα «κλίμα τρομοκρατίας» στους συναδέλφους του για να μη μιλούν για συστήματα ασφάλειας.

Κατονόμασε, συγκεκριμένα, υψηλόβαθμο τότε υπάλληλο της Hellenic Train στη Λάρισα, ο οποίος του είπε ότι άκουσε ο ίδιος τον μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας να προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη, ωστόσο όταν του ζήτησε να καταθέσει στον εφέτη ανακριτή τον απέφυγε.

Η οικογένεια του μηχανοδηγού υπέβαλε, επίσης, αίτημα να κληθούν να καταθέσουν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για τη δημόσια δήλωσή του λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα «αν ο Καραμανλής έλεγε ότι υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας, δεν θα έμπαινε άνθρωπος σε τρένο», και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ως πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

H δίκη συνεχίζεται και αυτήν τη στιγμή καταθέτει η μητέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, Μαρία Καρυστιανού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ