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Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 15χρονου, ο οποίος κατέρρευσε ξαφνικά και έχασε τη ζωή του στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς, στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ότι ο ανήλικος παρουσίαζε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Προκειμένου να υπάρξει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα ακριβή αίτια του θανάτου, αναμένονται πλέον και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία θα συνεκτιμηθούν με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

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Ο 15χρονος κατέρρευσε ξαφνικά το βράδυ της Κυριακής, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τις πρώτες βοήθειες στον ανήλικο επιχείρησε να προσφέρει κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα. Την ώρα, όμως, που σημειώθηκε η κατάρρευση, το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγιάς βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν προς τη Λάρισα, καθώς μετέφερε άλλο περιστατικό.

Παράλληλα, αντίστοιχη κατάσταση επικρατούσε και με το όχημα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας από το Κέντρο Υγείας στους Γόννους, το οποίο επίσης εκείνη την ώρα εξυπηρετούσε περιστατικό και βρισκόταν στη Λάρισα.