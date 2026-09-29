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Παράλληλα, εξετάζονται αναφορές για υποστελέχωση, πλημμελείς συνθήκες νοσηλείας και αμφιλεγόμενες πρακτικές χρέωσης εξετάσεων, καθώς και η καθυστέρηση των αρμόδιων αρχών να διακόψουν τη λειτουργία της μονάδας παρά τις προγενέστερες εισηγήσεις.

Οι ελεγκτικές αρχές αξιολογούν πλέον το σύνολο των καταγγελιών, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών μαρτυριών για παραμέληση ασθενών και μη πραγματοποίηση υπηρεσιών, ενώ αναζητούνται ευθύνες για την παράλειψη έγκαιρων ελέγχων.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη διακρίβωση της νομιμότητας των ιατρικών πράξεων και στη διαλεύκανση των ενεργειών των υπευθύνων, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής.

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Σάλο έχει προκαλέσει η υπόθεση ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρές καταγγελίες που έχουν έρθει στο φως. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται η λειτουργία Ογκολογικού Τμήματος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, αλλά και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τη συνταγογράφηση και τη χορήγηση ογκολογικών φαρμάκων.

Η συγκεκριμένη κλινική εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό ασθενών και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, λειτουργεί κυρίως ως μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Στην εξωτερική της σήμανση αναφέρεται ως Παθολογική Κλινική και Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, χωρίς να υπάρχει αναφορά σε Ογκολογικό Τμήμα.

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Ωστόσο, στην ιστοσελίδα της κλινικής υπήρχε αναρτημένο βίντεο, στο οποίο παρουσιαζόταν και διαφημιζόταν η λειτουργία Ογκολογικού Τμήματος. Στο ίδιο βίντεο εμφανίζεται πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία, ενώ παρουσιάζεται και ο εξοπλισμός που φέρεται να διέθετε η κλινική.

Όπως αναφέρθηκε, ο συγκεκριμένος γιατρός δεν είχε σχέση εξαρτημένης εργασίας με την κλινική.

Παράλληλα, υπό εξέταση βρίσκεται η νοσηλεία ασθενών για ολιγοήμερο χρονικό διάστημα, καθώς και η συνταγογράφηση φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε χημειοθεραπευτικά σχήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα της συνταγογράφησης συγκεκριμένων φαρμάκων σε ασθενείς για τους οποίους φέρεται να μην υπήρχε διάγνωση κακοήθειας. Πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρά και υψηλού κόστους φάρμακα και, ως εκ τούτου, αναμένεται περαιτέρω έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιους ασθενείς συνταγογραφήθηκαν, για ποιον λόγο και εάν πράγματι χορηγήθηκαν.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται επίσης να εξεταστεί εάν η πρόσβαση στα ΑΜΚΑ των ασθενών χρησιμοποιήθηκε για την καταχώριση ή τη συνταγογράφηση φαρμάκων χωρίς να το γνωρίζουν οι ίδιοι ή εάν τα συγκεκριμένα φάρμακα χορηγούνταν σε ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική χωρίς να πάσχουν από κακοήθεια.

Τα ερωτήματα αφορούν ακόμη και τη χρονική διάρκεια κατά την οποία φέρεται να συνέβαιναν οι συγκεκριμένες πρακτικές. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η λειτουργία που ελέγχεται φέρεται να είχε ξεκινήσει από το 2022.

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Καταγγελίες για υποστελέχωση και συνθήκες νοσηλείας

Στα τέλη του 2025 και στις αρχές του 2026 είχαν υποβληθεί καταγγελίες στην Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών Θεσσαλονίκης σχετικά με τη λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής.

Οι καταγγελίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, υποστελέχωση, τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών, την καθαριότητα, αλλά και την επάρκεια και την κατάρτιση του προσωπικού.

Αντίστοιχες αναφορές φέρεται να είχαν γίνει και από συγγενείς ασθενών, ενώ σε διαδικτυακές αξιολογήσεις υπάρχουν σχόλια και πρώην εργαζομένων σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στην κλινική.

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Μετά τις καταγγελίες, η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών φέρεται να εισηγήθηκε προς τη Διεύθυνση Υγείας την ανάκληση της άδειας και τη διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής.

Ωστόσο, από τις αρχές του 2026 μέχρι και την παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δεν είχε προχωρήσει η διακοπή λειτουργίας.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχώρησε στη διενέργεια ελέγχου, στο πλαίσιο του οποίου εξετάστηκαν οι συνθήκες και ο τρόπος λειτουργίας της κλινικής.

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Μετά τα ευρήματα του ελέγχου αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο η λειτουργία της κλινικής όσο και οι ενέργειες των αρμόδιων αρχών που είχαν προηγουμένως δεχθεί τις σχετικές καταγγελίες.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο ερώτημα γιατί, παρά τις καταγγελίες και την εισήγηση για ανάκληση της άδειας και διακοπή λειτουργίας, η κλινική εξακολούθησε να λειτουργεί μέχρι την παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί γιατί δεν είχε εντοπιστεί νωρίτερα η λειτουργία του Ογκολογικού Τμήματος χωρίς άδεια, καθώς και εάν είχαν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Η έρευνα αναμένεται να εξετάσει συνολικά τις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής, τις καταγγελίες που είχαν υποβληθεί, τις διαδικασίες ελέγχου, αλλά και τη συνταγογράφηση και ενδεχόμενη χορήγηση ογκολογικών φαρμάκων.

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Τα αποτελέσματα των ελέγχων και οι επόμενες ενέργειες των αρμόδιων αρχών αναμένεται να αποσαφηνίσουν το σύνολο των ζητημάτων που έχουν τεθεί.

«Κλείστε το μήπως προλάβει και γλιτώσει κανένας»

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κριτικές και οι αξιολογήσεις που έχουν αναρτηθεί διαδικτυακά για την κλινική. Πρόκειται για προσωπικές μαρτυρίες χρηστών, οι οποίες δεν αποτελούν από μόνες τους επιβεβαιωμένα περιστατικά, αλλά περιλαμβάνουν σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες νοσηλείας και τη φροντίδα ασθενών.

Μια γυναίκα, πριν από τρεις μήνες, έγραψε ότι απαγορευόταν να επισκέπτεται καθημερινά τον συγγενή της, ο οποίος ήταν κατάκοιτος, και ότι κάποια ημέρα τον βρήκε απεριποίητο και λερωμένο με εμετούς.

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Στην κριτική της ανέφερε ότι η εμπειρία τους κράτησε λίγες ημέρες και πως απαγορευόταν καθημερινά το επισκεπτήριο. Όπως υποστήριξε, ο συγγενής της ήταν ανήμπορος και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, τον έβρισκαν απεριποίητο και λερωμένο με εμετούς.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι ο ασθενής έβγαλε μόνος του το οξυγόνο που έπρεπε να φοράει και παρέμεινε χωρίς αυτό, μέχρι που το επόμενο πρωί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

«Μπορεί για πιο ελαφριά περιστατικά να κάνουν καλά τη δουλειά τους, στη δική μας περίπτωση ήταν μεγάλο λάθος που τους εμπιστευτήκαμε», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ένας άνδρας έγραψε ότι είχε μεταφέρει στην κλινική τον πατέρα του μετά από εγκεφαλικά επεισόδια και υποστήριξε ότι του πραγματοποιούσαν συνεχώς εξετάσεις.

«Κλείστε το μήπως προλάβει και γλιτώσει κανένας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια κριτική υποστήριξε ότι ο πατέρας του παρέμεινε στην κλινική για δύο μήνες και ότι, κατά την άποψή του, γίνονταν εξετάσεις χωρίς λόγο. Ανέφερε επίσης ότι δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν ορισμένα πράγματα επειδή, όπως υποστήριξε, είχε δεσμευτεί ο ΑΜΚΑ του.

Ο ίδιος έκανε λόγο για χρεώσεις εξετάσεων που, όπως ανέφερε, δεν τους παρουσιάστηκαν, καθώς και για φυσικοθεραπεία που υποστήριξε ότι δεν πραγματοποιήθηκε.

«Κλείστε το μήπως προλάβει και γλιτώσει κανένας», επανέλαβε στην κριτική του, εκφράζοντας την οργή του για την εμπειρία που, όπως υποστηρίζει, είχε η οικογένειά του.

Μια άλλη γυναίκα χαρακτήρισε απαράδεκτη την εικόνα της κλινικής, υποστηρίζοντας ότι τους ζητήθηκε να προπληρώσουν το κρεβάτι για τη νοσηλεία του παππού της.

Σύμφωνα με την ίδια, ο παππούς της χρειάστηκε μηχανική υποστήριξη και νοσηλεύτρια όλο το 24ωρο. Περιέγραψε το δωμάτιο ως πολύ στενό και ανέφερε ότι τα παράθυρα ήταν ψηλά στον τοίχο, ενώ από αυτά έβλεπε κανείς τον τοίχο γειτονικής πολυκατοικίας.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια υποχρεώθηκε να κλείσει και να προπληρώσει το κρεβάτι χωρίς προηγουμένως να έχει τη δυνατότητα να το δει.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο παππούς της απεβίωσε λίγες ώρες μετά την εισαγωγή του και, όταν η οικογένεια επέστρεψε για να παραλάβει τα προσωπικά του αντικείμενα, της δόθηκαν, όπως υποστήριξε, αντικείμενα άλλου νεκρού ασθενούς.

«Μία μέρα μετά και όμως έχασαν τα πράγματά του και τα μπέρδεψαν με αλλουνού ασθενή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Μία ακόμη γυναίκα έγραψε στις διαδικτυακές κριτικές «Μακριά από αυτή την κλινική», υποστηρίζοντας ότι είχε μεταφέρει εκεί τον πατέρα της, ο οποίος αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα λόγω Πάρκινσον.

Όπως ανέφερε, τον παρέλαβε στη συνέχεια «με δύο λοιμώξεις, άπειρες κατακλίσεις και αφυδατωμένο».

Σύμφωνα με την ίδια, στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο πατέρας της, της είπαν ότι «ο άνθρωπος ήταν εντελώς παραμελημένος».

Η γυναίκα υποστήριξε ακόμη ότι στην κλινική χρεώνονταν εξετάσεις που, όπως είπε, δεν τους παρουσιάστηκαν, καθώς και φυσικοθεραπεία που, σύμφωνα με την ίδια, δεν έγινε ποτέ.

«Πήγαμε έναν άνθρωπο μόνο με κινητικά προβλήματα και αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του στο νοσοκομείο», ανέφερε στην κριτική της, η οποία είχε δημοσιευθεί περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.

Οι συγκεκριμένες διαδικτυακές αξιολογήσεις αποτελούν καταγγελίες και προσωπικές μαρτυρίες των χρηστών που τις ανάρτησαν και δεν συνιστούν, από μόνες τους, ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα ευρήματα. Ωστόσο, έρχονται να προστεθούν στο σύνολο των καταγγελιών που είχαν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές και πλέον εξετάζονται στο πλαίσιο των ελέγχων για τη λειτουργία της κλινικής.